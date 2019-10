A HVSE/SI első győzelme – A SZoESE NB II-es férfi röplabdacsapata nyert, a női kikapott

Két győzelem és egy vereség az NB II-es szombathelyi röplabdacsapatok elmúlt hétvégi mérlege.

Szombathelyi Egyetemi SE–Budaörsi DSE/Emericus SE 1:3 (18, -11, -23, -22). – Szombathely, 50 néző, NB II-es női röplabdamérkőzés, vezette: Kiss Z., Őri.

SZoESE: Halmosi, Gulkai, Nagy J., Kiss L., Lajos, Szalai. Csere: Bozzai, Németh E. Edző: Bodzer Attila.

Szorosan indult az első szett, a végjátékban azonban jobban koncentráltak a hazaiak (25-18). A második játszmában viszont sokat romlott a nyitásfogadás és a támadásbefejezésekkel is akadtak gondok (11-25). A harmadik szett elején is elhúzott a Budaörs, a szett közepére azonban sikerült javítani a hibákon és felzárkózni. De a kiélezett végjátékot ezúttal elbukta a szombathelyi csapat (23-25). A következő játékrész elején ment jobban a SZoESE-nek, aztán jöttek a nyitásfogadási hibák, sőt rossz nyitások is – így lezárhatta a találkozót az NB I-es Budaörs U21-es gárdája (22-25).

Haladás VSE/SI–Tatabányai RSE 3:1 (23, -22, 22, 14). – Szombathely, 50 néző, NB II-es női röplabdamérkőzés, vezette: Szabó Zs., Selega.

HVSE/SI: Csóka, Marton, Németh Boglárka, Blázsovics, Osbáth, Németh Blanka. Csere: Dóka (liberó), Fatér (liberó), Perintfalvi, Héjj, Sajben, Horváth B. Vezetőedző: dr. Mucsi Péter.

Jól kezdtek a hazaiak, aztán erőre kapott a Tatabánya, de a végjátékban jól összpontosítottak a szombathelyiek (25-23). A második játszmában elhúztak a vendégek. Sikerült utánuk eredni – ebben sokat segítettek a cserék is –, de a 25. pontig a tatabányaiak jutottak el (22-25). A kiegyenlített harmadik szettben összeállt a HVSE/SI védekezése és támadása, meg is lett az eredménye (25-22). A folytatásban már egy pillanatig sem volt kérdéses a hazaiak sikere (25-14). A szombathelyi fiatalok megszerezték első győzelmüket, minden játékosuk jól teljesített.

Szombathelyi Egyetemi SE–Veszprém RK 3:0 (17, 21, 21). – Szombathely, 30 néző, NB II-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Kiss Z., Őri.

SZoESE: Konetsny, Táncsics, Horváth G., Koller, ifj. Bodovics, Barbalics. Csere: Kudron (liberó), Pék, Tóth V., Bodovics. Játékos-edző: Bodovics Árpád.

A két éve alakult veszprémi csapat lelkes fiataljai ellen a szombathelyieknél olyanok is több lehetőséget kaptak, akik máskor kevesebbet. Jól éltek vele – magabiztosan nyert a SZoESE. Amelyre szombaton (15.00) nagy kihívás vár, a három forduló után veretlen Dunaújváros lesz a vendége.