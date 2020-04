A járvány miatt újra kell tervezni Szombathely sporttámogatását

A koronavírus-járvány miatt újra kell gondolni Szombathely sporttámogatását. A Falco kivételével az élsport veszítheti a legtöbbet.

A koronavírus-járvány az élet valamennyi területén súlyos gondokat okoz, a védekezés sok pénzt emészt fel, az elmaradó gazdasági bevételek is hiányoznak. Szombathely és a város sportja is megsínyli ezt az időszakot. Az önkormányzat által év elején a szombathelyi klubok, egyesületek számára megszavazott támogatásokat is újra kell gondolni, újra kell osztani. A közgyűlési határozatban összesen 830 millió forintot szántak volna a sportra.

Például a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola 188, a Falco 180, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 60, a Haladás VSE 40, az Aligátor Vízilabda Utánpótlás és Sport egyesület 20, a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség 18, a Dobó SE 15 milliót kapott volna, míg az úgynevezett nagyrendezvényekre (amelyek közül néhányat már lebonyolítottak) 51 milliót különítettek el. Egyelőre azonban csak az tűnik biztosnak, hogy a gyerekek, a fiatalok sportolási lehetősége élvez elsőbbséget.

– A korábbi támogatási kérelmekben szereplő és elfogadott összegeket a vírus átírta – mondta dr. Horváth Attila, Szombathely sportért is felelős alpolgármestere. – Ez nem azt jelenti, hogy biztosan nem fizetjük ki a korábban elfogadott összegeket, hanem egyesével átnézzük, kinek, menynyit adjunk, a végső szót pedig a polgármester úr mondja ki. Ezért valamennyi klubnak, egyesületnek levelet írtunk arról, hogy a támogatásokat felfüggesztjük. Egyúttal kértük, írják le és küldjék el nekünk, mire és mennyi pénzre van feltétlenül szükségük. Például, ahol terembérleti díjat kellett volna fizetni, de jelenleg nem tudnak edzeni a sportolók, ott erre az összegre most nincs szükség. De lehet, hogy más forrásra pedig van. Mindenesetre a város vezetése nevében ezúton is kérem a sportszerető embereket, hogy ha belefér és meg tudják engedni, fizessék az egyesületi tagdíjakat, függetlenül attól, hogy most nincsenek edzések.

Ezzel is támogatni tudnak egyegy klubot. Mert Szombathely sporttámogatását a jelenlegi helyzetben egy prioritási sorrend alapján újra kell gondolnunk. A legfontosabb és elsősorban támogatandó szempont, hogy a gyerekek, a fiatalok sportolhassanak. Mindegy, hogy milyen sportágat űznek, mindegy, hogy melyik egyesületben – de valahol, valamilyen módon sportolhassanak. A következő szempont a felnőttek amatőr sportja. Ha például egy kisebb közösség sportolni akar, legyen hely, ahol megtehetik – ilyenek például a különböző városi bajnokságok. De említhetném a Szombathelyi Futóklubot is. A harmadik „kalapba” a profi sport kerül – a város nem kívánja a főállású profi sportolók fizetését támogatni.

Kivételt képez a Falco kosárlabdacsapata, amely teljes egészében városi tulajdonú klub. Persze ez nem azt jelenti, hogy adott esetben a többi profi klub és egyéni versenyző nem kap támogatást, de mint említettem, fontossági sorrend alapján döntünk. A korábbi, elfogadott költségvetésben 830 millió forint jutott volna a városi sporttámogatásra, egyelőre nem tudom megmondani, mennyi lesz a módosított összeg és mikor tudunk utalni – reményeim szerint mihamarabb. Pozitív, hogy sok egyesület tisztában van a helyzet súlyosságával és kérelmében az eredetinél kevesebb összeget írt.

Horváth Attila kérdésünkre elmondta: bízik abban is, a Haladás Sportkomplexum támogatása is rendben lesz – mint ismert, a kormány 300 millió forintot korábban elkülönített erre a célra, a pénzt a Haladás VSE-nek utalja át.