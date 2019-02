A Jászberényt fogadja a Körmend

Az NB I. A csoportos férfi kosárlabda-bajnokág 19. fordulójában igazi csemegének ígérkezik az Egis Körmend–JP Auto-JKSE összecsapás. A piros-feketék jelenleg harmadikok, a Jászberény az előkelő második helyen áll a bajnoki tabellán.

A JP Auto-JKSE komoly mutatókkal rendelkezik az alapszakaszban, a jászságiak várakozáson felül teljesítettek. Eddig 13 győzelmet zsebeltek be öt fiaskó ellenében. Szorosan ott van mögöttük a Körmend, mérlege egy hajszálnyival rosszabb: 12 győzelem és hat vereség.

A két együttes tavaly november elején találkozott egy­mással, akkor a vasiak meg tudták lepni idegenben a Jászberényt (88-90). Tizen-

nyolc másodperccel a találkozó vége előtt tudott egyenlíteni a JKSE, de végül TJ Price duplájával nyertek a piros-feketék.

– Jól emlékszem arra a jelenetre, amivel a mi javunkra dőlt el a találkozó Jászberényben. Örülök annak, hogy az utolsó pillanatban szerzett kosaram akkor győztes meccset jelentett a csapatomnak – mondta TJ Price, az Egis Körmend amerikai légiósa.

– De ez most már egy új feladat. Hazai pályán eddig százszázalékosak vagyunk, ezen nem szeretnénk rontani. Komoly csapat a Jászberény, jól összerakott és fegyelmezett, nem lesz könnyű dolgunk, az biztos. Arról azonban biztosíthatok mindenkit, hogy nagy erőbedobással készülünk napról napra. Mindig az éppen előttünk álló feladatra koncentrálunk, előbb most a bajnokira. A jövő hét más téma, semleges terepen szerepelünk majd a Magyar Kupában, és az mindig nehezebb. Nem is beszélve arról, hogy a jövő heti – jó esetben – egy háromnapos sorozat, amiben nagyon sokat számítanak olyan tényezők, mint a pillanatnyi forma és például az is, hogy ne legyen hirtelen sérülés. Ott nagyon kevés idő van arra, hogy korrigáljunk, nagyon észnél kell lenni, mert minden hiba végzetes lehet a továbbjutás szempontjából. Sok pluszt ad nekünk szurkolóink támogatása, nélkülük sokkal kevesebbek lennénk, így nagyon számítunk rájuk szombaton is.

A jövő heti, győri Zsíros Tibor Magyar Kupa főpróbája is lehet a szombati bajnoki találkozó, ami túlzás nélkül nevezhető rangadónak, hiszen a tabella harmadikja fogadja a második helyezettet. Jövő héten, csütörtökön újra megmérkőzik egymással a Körmend és a Jászberény a MK negyeddöntőjében.