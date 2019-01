A játéknap rangadóján a Falco a Szolnokot fogadja

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 15. fordulójának rangadóján a jó formában lévő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a címvédő, listavezető Szolnokot fogadja szombaton 18 órakor.

A két élcsapat meglehetősen jól ismeri egymást, a 2018/2019-es szezonban ugyanis már háromszor is megmérkőztek egymással – mindháromszor a Szolnok nyert. A bajnokság második fordulójában 68-88-as vereségbe futott bele a Falco az Olaj vendégeként, majd a FIBA-kupában otthon (79-76) és Szombathelyen (83-66) is elverte sárga-fekete ellenfelét a Szolnok. Ám az idő múlásával a Falco egyre jobban összeállt, így egyre jobb teljesítményt nyújt, egyre feljebb tornázza magát a tabellán, előző három bajnokiját (TF, Szeged, Sopron) például megnyerte.

A bajnokságban a Szolnok is száguld, mindössze egy vereséget számlál, azt is még a harmadik játéknapon, Sopronban szenvedte el. Ugyanakkor a nemzetközi porondon bukdácsol, a FIBA Európa Kupa második csoportkörében eddig mind a három meccsét elbukta, szerda este Németországban, a Würz­burg vendégeként futott bele kiadós, 47 pontos vereségbe (118-71). Nehezíti az Olaj helyzetét, hogy a hírek szerint Tóth Ádám, Jaylin Airington és Strahinja Milosevic is sérüléssel bajlódik – utóbbi nem is lépett pályára Würzburgban. A Falco mellett szól, hogy hazai pályán játszhat – saját közönsége előtt elvétve hibázik –, valamint azt is kihasználhatja, hogy ellenfele azért fáradtabb lesz.

– Szerencsére mindannyian egészségesek vagyunk, így normális létszámmal edzhettünk a héten, bőven volt lehetőségünk felkészülni a Szolnok ellen, és természetesen volt időnk kicsit jobban beilleszteni a játékunkba, a rendszerünkbe a visszaigazolt Govenst, valamint a visszatérő Bruinsmát – fogalmazott elégedetten Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. – Igaz, hogy a szezonban már háromszor kikaptunk a Szolnoktól, de nincs rajtunk nyomás. Szombaton ugyanis egy teljesen másik meccs vár ránk, egy újabb lehetőség a bizonyításra. Ismerjük az ellenfelünket, tudjuk, hogy mit kell, mit kellene játszanunk – tudjuk azt is, hogy min kell változtatni az előző három összecsapáshoz képest. Azt megígérhetem, hogy motiváltan lépünk majd pályára, mindent elkövetünk a győzelemért, minden egyes labdáért megharcolunk!

Ahogyan látom, a nemzetközi kupát már elengedte a Szolnok, és teljes erejével a bajnokságra koncentrál. Így fontos lesz

számára a szombathelyi meccs. Ennek megfelelően kemény, harcos, kiélezett mérkőzésre, nagy csatára számítok. És természetesen nagyon számítunk a szurkolóink segítségére is!

A 15. forduló további mérkőzései, szombat, 18.00:

Sopron–Pécs, Jászberény–ZTE, TF–Paks. Vasárnap, 17.00: Debrecen–Kecskemét. A Szeged–Kaposvár (81-73) meccset már szerdán lejátszották.