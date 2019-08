A jól futballozó Haladás értékes döntetlent ért el

Az NB II-es labdarúgó-bajnokság nyitányán a Szombathelyi Haladás döntetlent játszott a Gyirmót ellen.

Gyirmót FC Győr–Szombathelyi Haladás 1-1 (1-1). –

Gyirmót, 1000 néző, NB II-es labdarúgó-mérkőzés, 1. forduló, vezette: Zierkelbach.

Gyirmót: Pálfi – Villám, Lipták, Hudák, Zeke – VASS – Koltai (Szabó L., 63.), LÁZÁR (Tóth B., 83.), Nagy P., Heffler – Szarka. Edző: Csertői Aurél.

Haladás: GYURJÁN – Jancsó, Jagodics, Németh Milán – Medgyes (Tóth D., 73.), Nyári, HOLDAMPF, KISS B., BOSNJAK – Gaál (Eszlátyi, 85.), NÉMETH MÁRIÓ (Petró, 90.). Edző: Supka Attila.

A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, a 4. percben Szarka lógott meg a bal oldalon, de tízméteres lövését Gyurján lábbal védte. Majd hat perc múlva megszerezte a vezetést Csertői Aurél csapata: Heffler bal oldali beadását a berobbanó Lázár hét méterről a léc alá fejelte (1-0). A Haladást nem roppantotta össze a rossz kezdés, szép támadásokat vezetett a szombathelyi együttes, átvette a játék irányítását. A 23. percben Bosnjak szerzett labdát erőszakosan a bal oldalon, középre adott, Gaál a második hullámban érkező Holdampfhoz gurított, a középpályás 18 méterről kilőtte a jobb sarkot (1-1). Az addig is parádésan szurkoló, mintegy 400 főnyi Haladás-tábor is rátett egy lapáttal – kiváló hangulatban futballozhattak a csapatok. A vasiak gyorsan, pontosan játszottak, így hamar felértek a gyirmóti kapu elé, több helyzetet is kidolgoztak. A 34. percben Kiss Bence passza után Németh Márió egy lövőcsellel elröptette Liptákot, de 12 méterről, jobbról leadott lövését bravúrral hárította Pálfi. A félidő hátralévő részében is a vasiak domináltak.

Szünet után kissé visszaesett az iram, de továbbra is nagy küzdelem folyt a pályán – egyik csapat sem elégedett meg az egy ponttal. Az 50. percben Medgyes középről, 18 méterről lőtt, Pálfi ujjheggyel kapu fölé tolta a labdát. A Haladás irányította a játékot, a Gyirmót elsősorban a stabil védekezésre fektette a hangsúlyt. A 79. percben Jancsó 11 méteres, bal sarokra tartó lövését fogta Pálfi, majd az utolsó percekben Gyurján tolta óriási bravúrral szögletre Heffler jobb sarokba tartó, 17 méteres kapáslövését.

Annak ellenére, hogy a Haladás felkészülése az anyagi gondok miatt egyáltalán nem volt problémamentes, a vasi csapat kifejezetten jó futballal rukkolt elő a jó erőkből álló Gyirmót vendégeként. A döntetlen igazságos, de a szombathelyi zöld-fehérek

valamivel közelebb álltak a győzelemhez. Gólszerzők: Lázár (10.), illetve Holdampf (23.).

Csertői Aurél: – Sok hibával futballoztunk, de láttam szép dolgokat is. A védekezéssel nem voltam elégedett, a támadással még kevésbé. Nem azt az arcunkat mutattuk, amit látni szerettem volna, de az első fordulóban egy jó Haladás ellen elfogadható az eredmény.

Supka Attila: – Legalább három-négy óriási helyzetet kidolgoztunk, sajnos ezek mind kimaradtak. Még a munka elején vagyunk, de ha a továbbiakban is olyan motiváltan futballoznak a fiúk, mint most, és összeáll a játékunk, akkor jó eredményeket érhetünk el.