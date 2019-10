A Kaposvárt is legyőzné a Falco

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 3. fordulójában a nagy formában lévő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Kaposvár gárdáját fogadja szombaton 18 órakor.

A Kaposvár egy debreceni (79-81) vereséggel kezdte a szezont, majd hazai pályán kikapott (76-82) attól a Zalaegerszegtől, amely szerdán komoly pofonba futott bele: 74-55-es vereséget szenvedett Szombathelyen. A Falco lényegesen jobb erőt képvisel, mint a Kaposvár, a két csapat teljesen más célokért harcol, ennek megfelelően a címvédő számára kötelező a győzelem.

A remek formában lévő szombathelyi alakulatnál gyor­san kulcsjátékossá nőtte ki magát a nyáron az Alba Fehérvártól szerződtetett 23 éves válogatott magasbedobó, Filipovity Márkó.

– Jól érzem magam Szombathelyen, könnyen ment a beilleszkedés – mondta Filipovity Márkó. – A csapat egy részével a válogatottból már ismertük egymást, a többi magyarral pedig ellenfélként találkoztam korában. És szerencsére jó szellemű játékosokat ismertem meg a légiósokban is. Működik a csapategység, jó a kohézió, remek a hangulat az edzéseken, az öltözőben. Persze úgy azért könnyebb összekovácsolódni, ha jönnek az eredmények. Mert szerencsére nálunk nincs gond az eredményekkel: két selejtezőkört is sikerrel vettünk a Bajnokok Ligájában, és két győzelemmel kezdtük a bajnokságot is. Élvezem a játékot, ami nem is meglepő, hiszen egy jó csapatban, jó csapattársak oldalán kosarazhatok. Sok szurkolónk van, rendre telt hát előtt lépünk pályára, és a város is nagyon tetszik. Egyelőre tehát minden kerek. Persze tudjuk, hogy még csak az út elején járunk. Ezen az úton tehetünk egy újabb lépést, ha legyőzzük a Kaposvárt. Ellenfelünk nem rossz csapat, de hazai pályán számunkra csakis a győzelem az elfogadható eredmény. Olyan tempót kell diktálnunk, úgy kell védekeznünk, mint tettük azt a ZTE elleni találkozó nagy részében. Igaz, szerdán azért csúszott hiba is a játékunkba, tehát akad még javítanivaló a teljesítményünkön. Nem vagyunk fáradtak, mert ugyan egymást érik a mérkőzések, de bő a keretünk, mindenkinek jut elég pihenőidő. A jövő héten pedig kezdődik a Bajnokok Ligája, amit már nagyon vár az egész csapat!