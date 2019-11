A Kataja vendége az EK-ban a Körmend

Az Egis Körmend utolsó meccsére készül a Fiba Europe Cup H csoportjában. A piros-feketék a finn Kataja Basket csapatával mérkőznek meg idegenben, tét a csoportelsőség. A találkozó szerdán 18 órakor kezdődik.

A körmendi kosárcsapat már a múlt héten bebiztosította továbbjutását a FIBA Európa-kupa első csoportköréből. Az viszont még nem dőlt el, hogy a négy győzelemmel és egy vereséggel álló körmendi együttes a csoport első vagy második helyéről várhatja-e a folytatást. Szerdán este lesz meg a végleges sorrend. A vasi együttes helyzetét nehezíti, hogy Filipovic Stefan sérülése miatt nem utazott el Finnországba. A magasemberre egy ideig nem számíthat Mat­thias Zollner vezetőedző, mert a vizsgálatok során kiderült, hogy gerincsérve van a fiatal játékosnak. Bár műteni nem kell, hosszabb kihagyás vár Filipovicra.

A körmendi csapat kedden délelőtt Bécsből repült Helsinkibe, onnan pedig Joensuuba, Kelet-Finnország legnagyobb és legnépesebb városába. Az ottani, 2500 ember befogadására alkalmas csarnokban találkozik a Kataja Basket a Körmenddel. A vasi együttessel elutazott Erjon Kastrati is, aki a legutóbbi bajnoki fordulóban, a Jászberény ellen egy szerencsétlen esés következtében enyhe agyrázkódást szenvedett.

A FIBA Europe Cup H csoportjának mindkét zárómeccsét – a Bakken Bears–Legia Warszawa és a Kataja Basket–Egis Körmend találkozót is – szerdán 18 órai kezdettel rendezik. A csoportelsőségért a Bakken Bears és a Körmend küzd. Jelenleg azonos a mérlegük, négy győzelem és egy vereség, ráadásul a piros-feketék hat ponttal nyertek Dániában és a Bakken Bears is hattal nyert Körmenden, tehát az egymás elleni pontkülönbség is azonos. Ha mindkét együttes nyer, esetleg mindkettő veszít, akkor az összesített pontkülönbség lesz a mérvadó.