A Kecskemétet fogadja a Falco

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 17. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Kecskemétet látjavendégül szombaton 18 órakor – a hazaiak számára kötelező a győzelem.

A Falco felemás szereplést tudhat maga mögött az elmúlt hetekben. A Bajnokok Ligájában zsinórban három vereséget szenvedett el, a hazai pontvadászatban azonban rendületlenül menetel, magabiztosan vezeti a tabellát – legutóbbi öt bajnokiját imponáló teljesítménnyel nyerte meg. December elején Kecskeméten is diadalmaskodott: 93-61 arányban bizonyult jobbnak soros ellenfelénél.

A KTE viszont hektikus szezont fut, nyert már ide genben, aratott bravúros győzelmeket, viszont többször is belefutott már nem várt vereségbe. Ugyanakkor a Kecskemét most nagyon nincsen jó formában, legutóbbi öt bajnokiját ugyanis – Oroszlány, Szolnok, Paks, Pécs, Szeged – elbukta. Így hét győzelemmel, kilenc vereséggel a tabella kilencedik helyére csúszott viszsza. Egyértelműen a Falco az

összecsapás esélyese.

– A KTE remekül összerakott csapat, tele minőségi, rutinos, összeszokott játékosokkal – fogalmazott Váradi Benedek, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitánya. – Kecskeméten is nagy csatában nyertünk, elsősorban a bővebb rotációnknak, illetve a jó védekezésünknek köszönhetően. Most sem számítok könnyű meccsre, de természetesen hazai pályán számunkra csak a győzelem az elfogadható eredmény. Teljes kerettel készülünk a mérkőzésre. – Nem tagadom, a keddi BL-meccs után nem volt túl

jó hangulat az öltözőben, fájó vereséget szenvedtünk a Besiktastól – folytatta Váradi Benedek. – Ugyanakkor amíg van matematikai esélyünk a továbbjutásra, addig küzdeni fogunk becsülettel. Ráadásul messze még a szezon vége, fontos meccsek várnak ránk,

lesz lehetőségünk javítani, győzelmeket aratni. Például mindjárt szombaton a Kecskemét ellen. Vagyis össze azért nem roppantunk. Lépésről lépésre haladunk, most minden erőnkkel a szombati bajnokira koncentrálunk. Elsősorban jól kell védekeznünk.

A 17. forduló menetrendje, péntek: Szeged–Alba Fehérvár, Pécs–Jászberény, Debrecen–Szolnok – mindhárom meccs lapzárta után ért véget. Szombat: Kaposvár–Oroszlány 19.00. Vasárnap: ZTE– Sopron 18.00.