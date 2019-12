A kétnapos celldömölki viadalon a hazaiak másik játékosa, Kriston is dobogóra állhatott

A férfiaknál a házigazda CVSE-Swietels­ky-Jufa Hotels játékosa, Fazekas Péter, a nőknél a Budaörsi SC asztaliteniszezője, Nagyváradi Mercédesz nyerte meg a 2019. évi Top 12 bajnokságot.

Példátlan módon csupán nyolc férfi játékos alkotta a Top 12 mezőnyét; a nőknél végül 11-en voltak, mert Dari Helga egy baleset miatt három órát rostokolt az autópályán és nem érkezett meg időben. Mint szombaton már beszámoltunk róla, a válogatottak a közelgő összetartásra hivatkozva lemondták a részvételt. A tartalékok is csatasorba álltak – de a férfiaknál így is foghíjas maradt a mezőny.

A játékosok szombaton két-két csoportban küzdöttek meg az elődöntőbe jutásért. A férfiaknál teljes volt a celldömölki siker, hiszen mindkét résztvevőjük az élen végzett. Az első csoportban Fazekas Péter három mérkőzésén csupán két szettet vesztett. Első találkozóján Nagy Miklóst (SZERVA SE) 4:1-re, utána Both Olivért (BVSC-Zugló) 4:0-ra verte. Végül Kishegyi Ákos (Dunakeszi) következett, akit 4:1-re múlt felül.

A második csoportot Kriston Dániel is három győzelemmel nyerte meg. Lung Dániellel kezdett, akit 4:0-ra vert. Simon Ferenc egy szettet nyert ellene, ezúttal tehát 4:1-es sikert könyvelhetett el a celliek játékosa. Végül Kramarics Gergőt győzte le 4:0-ra. Az első csoportból másodikként Both Olivér, a másodikból Lung Dániel jutott a vasárnapi elődöntőbe.

A nőknél az első csoportban a favorit, az utóbbi két Top 12-n is győztes Nagyváradi Mercédesz végzett az élen három győzelemmel és egy vereséggel. Mögötte a német Uentrop csapatában légióskodó Bálint Bernadett lett a második hasonló mérleggel. A második csoportban Peterman-Varga Tímea (Erdért SE) mind az öt meccsét megnyerte, Harasztovich Fanni (Landshut) négy győzelemmel és egy vereséggel szerezte meg a második helyet.

A vasárnapi elődöntőben Fazekas Péter meg sem állt a dobogó legmagasabb fokáig. Az elődöntőben Lung Dánielt győzte le 4:0-ra. A fináléban a korábbi csoporttárs Both Olivérrel találkozott – ezúttal sem engedett át neki játszmát (4:0). Fazekas Péter 2001, 2005, 2013 és 2014 után ötödször lett Top 12 bajnok. Kriston Dániel nem bírt Bothtal az elődöntőben, 4:1-re kapott ki tőle, így bronzérmet nyert Lunggal együtt.

A nőknél sorozatban harmadszor lett első Nagyváradi Mercédesz, akinek nagyon meg kellett küzdenie a végső győzelemért. Az elődöntőben Harasztovich Fannin 4:2-re, a fináléban Peterman-Varga Tímeán 4:3-ra kerekedett felül. A két bronzérem Harasztoviché és Bálinté lett.

– Nem játszottam extra jól, csak pontosan és koncentráltan. Lunggal és Bothtal szemben is voltak szoros játszmáim, de a kritikus szituációkból én tudtam jól kijönni – mondta a verseny után Fazekas Péter. – Jó hangulat volt, sokan biztattak bennünket, akárcsak egy csapatbajnoki rangadón.

A verseny pénzdíjas volt, a győztesek 200, a második helyezettek 100, a harmadikok 70, a csoportharmadikok 40 ezer forintot kaptak.

– Hamarosan, december 31-én, a Fő téren zárjuk Celldömölk városának 40. születésnapi rendezvénysorozatát. Az évforduló jegyében kaptuk meg a Magyar Asztalitenisz Szövetségtől júniusban a bajnoki Final Four és most a Top 12 rendezési jogát is. Örülünk a celli játékosok sikerének – mondta Fehér László, Celldömölk polgármestere, aki az asztalitenisz-szövetség alelnöke is. – Eredetileg nem lett volna pénzdíjas a verseny, de az elnök úr a sok lemondás után úgy döntött, lesz rá egymillió forint, ezzel is respektálva azokat a játékosokat, akik megtisztelték a Top 12 bajnokságot.

Eredmények. Férfiak, elődöntő: Fazekas Péter (CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels)–Lung Dániel (Győri Elektromos) 4:0 (7, 10, 8, 5), Both Olivér (BVSC-Zugló/1.FSV Mainz 05)–Kriston Dániel (CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels) 4:1 (9, 6, -12, 9, 14). Döntő: Fazekas–Both 4-0 (9, 4, 7, 11). Nők, elődöntő: Nagyváradi Mercédesz (Budaörsi SC)–Harasztovich Fanni (DJK SB Landshut) 4:2 (7, -7, 5, -6, 7, 5), Peterman-Varga Tímea (Budapesti Erdért SE)–Bálint Bernadett (TuS Uentrop) 4:1 (7, 14, 4, -11, 7). Döntő: Nagyváradi–Peterman-Varga 4-3 (6, 9, -6, 3, -11, -11, 6).