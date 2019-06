A Király-pályán és a Haladás stadionban focizhattak a gyerekek

Ha a hazai csapatok nem is tudtak az élmezőnyben végezni, nagyszerűen sikerült az I. és II. korcsoportos labdarúgó-diákolimpia országos döntője, melynek a vasi megyeszékhely két impozáns létesítménye adott otthont.

Az alsó tagozatosok, a két legkisebb korosztály országos labdarúgódöntőjének adhatott otthont Szombathely; az I. és a II. korcsoportban is húsz-húsz – megyei, illetve budapesti győztes – csapat szállhatott harcba a diákolimpiai bajnoki címért. Az I. korcsoportosok a Király Sportlétesítmény műfüves pályáin játszottak, a II. korcsoportosok számára pedig a Haladás stadionban alakítottak ki négy pályát. A tornákat két nap alatt bonyolították le, szombaton a csoportmérkőzéseket, vasárnap a keresztjátékot és a helyosztókat rendezték.

Az I. korcsoportban a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola csapata képviselhette Vas megyét. Balszerencsésen alakult az első csoportmeccs a hazaiak számára, a Hódmezővásárhely ellen a 2-2-es döntetlen után a büntetőrúgásokban alulmaradtak – és ez csak egy pontot ért. A másik három csoporttárstól kikaptak a zrínyisek; a tavalyi győztes budapesti Gloriettől 7-0-ra, a szolnoki Szegőtől 3-1-re, a későbbi ezüstérmes egri Keménytől pedig 3-0-ra. Egy másik csoportötödikkel, a miskolci Szent Imrével találkoztak a keresztjátékban a vasiak; 5-2-re kikaptak, így utolsó meccsüket a 19–20. helyért játszották. Ekkor megszerezték első győzelmüket, 5-1-re verték a paksi Baloghot – tehát a 19. helyen zártak.

– Annak ellenére, hogy nem sikerült a nyolc közé jutnunk, már nem vagyok szomorú – mondta Vadász Gábor testnevelő. – A gyerekek a szerintem legerősebb csoportban mindent megpróbáltak, küzdöttek, igaz, maguk alatt teljesítettek, a játék képe alapján reális a helyezésünk. De ez volt az első alkalom, hogy döntőben játszhattak, talán ez egy jó kezdet.

A II. korcsoportban a szombathelyi Gothard Jenő Általános Iskola együttese volt a vasi résztvevő. A gothardosok jól kezdtek; a veszprémi Hriszto Botev elleni 0-0-t követően a büntetőpárbajt 2-0-ra megnyerték, a nagykanizsai Kőrösit pedig 3-1-re győzték le. Délután azonban elszálltak a legjobb nyolc közé jutási reményeik, amikor az egri Kemény ellen nem sikerült megőrizni a döntetlent, 3-2-es vereség lett a vége. A fiaskó rányomta a bélyegét a folytatásra, utolsó csoportmérkőzésükön is vereséget szenvedtek a vasiak, 3-1-re kaptak ki a kozármislenyi Janikovszkytól. Csoportnegyedikként pedig már nem lehetett a mezőny első felében végezni. Vasárnapra már nem maradt sikerélményük a gothardosoknak, a keresztjátékban 5-2-re maradtak alul a Dunakeszivel szemben, a helyosztón pedig a komáromi Fesztytől kaptak ki 2-1-re – végeredményben a 16. helyen végeztek.

– Hazai csapatként talán nagyobb volt az elvárás. Minden esélyünk megvolt a nyolc közé jutáshoz, de a szombat délutáni eredmények megpecsételték a sorsunkat – értékelt Kócs Felicián, a gothardosok testnevelője. – De nagyon büszke vagyok a fiúkra, ügyesek voltak, a nagy meleg ellenére mindent kiadtak magukból.

Ha a pályán nem is született nagy hazai győzelem, azon kívül igen – a Vas Megyei Diáksport Egyesület minden igényt kielégítően bonyolította le a nagyszabású rendezvényt, sok dicséretet zsebeltek be Pálóczi László elnökék a Magyar Diáksport Szövetségtől, a részt vevő csapatok vezetőitől, a gyerekeket elkísérő szülőktől egyaránt. Először is: mindkét helyszín telitalálatnak bizonyult, nagy élmény volt a Király Sportlétesítményben és a Haladás stadionban is pályára lépniük a gyerekeknek. Az időjárás is a diákolimpiai döntő mellé állt, a szervezőbizottság pedig a váratlan dolgokra is azonnal reagált.

Az eredményhirdetéseken csak fokozódott az elégedettség, a legjobbaknak járó serlegek, érmek, oklevelek mellett mindkét helyszínen öt-öt Király Gábor által dedikált labdát is kisorsoltak, és a rendezvényt támogatók jóvoltából az 1–7. helyezett csapatok tagjai, összesen 140-en egyéni ajándékot is kaptak.

Végeredmény. I. korcsoport: 1. Kossuth, Debrecen, 2. Kemény, Eger, 3. Dorog, … 19. Zrínyi (Borbély Lóránt, Bozzai Levente, Fülöp Botond, Lajos Patrik, Lukács Huba, Magadics Milán, Molnár Bálint, Papp Zsombor, Pék Zalán, Székely Máté. Testnevelő/felkészítő: Vadász Gábor, Hujber Gábor). II. korcsoport: 1. Eötvös, Nyíregyháza, 2. Jankay, Békéscsaba, 3. Széchenyi, Szolnok, … 16. Gothard Jenő Általános Iskola, Szombathely (Bosnyák Bence, Bosnyák Botond, Halmosi Roland, Horváth Áron, Iváncsics Bence, Németh Nándor, Őri Krisztofer, Somfalvi Barna, Söptei Bálint, Szakály Zétény. Testnevelő/felkészítő: Kócs Felicián, Somfalvi Csaba.)