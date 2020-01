A Körmend 22 pontos zakót tett a Kijev nyakába

Enervált, pontatlanul célzó és puhán védekező ellenféllel találta magát szemben az Egis Körmend kosárcsapata a FIBA Európa-kupa második csoportkörének 5. fordulójában. A továbbjutási esély nélkül pályára lépő piros-feketék nagy zakót tettek a már negyeddöntős BC Kijev Basket nyakába.

A mérkőzés előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek a tragikus körülmények között, helikopter-balesetben elhunyt kosárlabda-legendára, Kobe Bryantre. A körmendi Városi Sportcsarnok előtt mécsesek égtek, és egy kép is felkerült az épület falára a Los Angeles Lakers egykori sztárjáról. A feldobást Józsa Ferenc végezte el, aki születésnapjára kapta a lehetőséget. A csapatok – csakúgy mint több kosárlabdapályán világszerte – lepörgették az első két támadásnyi időt Kobe Bryant emlékére.

Jól kezdett a Körmend, igen gyorsan 5-0 állt az eredményjelzőn, Turner jóvoltából. Varnado ott folytatta, ahol a hétvégi, Paks elleni bajnokin abbahagyta. Hamar hozzátett két triplát, majd megint Turner növelte a hazai pontokat. A Kijevnél a két magas ember, Koreniuk és Pavlov próbálkozott sikerrel palánk alatt, a többiek nem igazán tudtak felnőni a feladathoz. Kilenc kísérletből egy tripla esett be az ukránoknál, egyedül Hill célzott pontosan. A negyed második felében is tüzelt a vendég csapat, eredménytelenül. Fürgébb, lendületesebb volt a házigazda, és jól is dobott. Ferencz adta meg a kegyelemdöfést az első kisszünetre egy újabb hazai hárompontossal, ekkor már húsz pont volt a Körmend előnye (33-13).

A második etapban is az Egis Körmend szerzett először pontokat. Németh is feliratkozott a hárompontos dobók listájára, de erre Krutous azonnal válaszolt (38-18). Gyengén védekezett a Kijev, szinte kínálta a dobóhelyzeteket a piros-feketéknek, akik nem okoztak csalódást. Ontották a pontokat, és hamar elérték a félszázat egy Turner-triplával (50-25). Gyors játékot mutatott Matthias Zollner együttese, ez nem feküdt a Kijevnek. Németh alakította harminc pontra a különbséget a negyed utolsó percében (60-30), a Kijev két büntetővel ért csupán közelebb a nagyszünetre (60-32).

Pontatlan dobásokkal kezdődött a második félidő. Edwards volt az első pontszerző, ez meghozta Turner kedvét is, aki megint távolról dobott hibátlanul, hidegvérrel. Kastrati is másolta az amerikait, az ukránok csak Koreniuk zsákolásának örülhettek (68-34). Taylor 2+1-es akciója és Varnado negyedik triplája negyven pontra növelte a különbséget (74-34).

A játékrész végére a Kijev is átjutott a félszáz ponton nagy nehezen (83-52). Triplaváltással folytatódott a záró etap, Zaiets dobására a körmendi kapitány válaszolt. Nem volt változás, vezetett a Körmend, bár elszórt néhány labdát fölöslegesen. Ez némileg segítette a Kijevet, hogy harmincon belülre kerüljön (89-63), de azért fejfájást nem okozott a házigazdának. A vége formalitás volt: a biztos hazai győzelem meglett, de ez a továbbjutást már nem befolyásolja.