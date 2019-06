A Körmend az életben maradásért, a Falco pedig a bajnoki címért küzd

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság döntőjének harmadik felvonásával, az Egis Körmend-Falco Vulcano Energia KC Szombathely összecsapással folytatódik pénteken (18.30, M4 Sport) az egyik fél három megnyert meccséig tartó sorozat. Ha ismét a Falco nyer, akkor bajnoki címet ünnepelhet.

A Falco eddig roppant magabiztosan teljesít a bajnoki döntőben, Körmenden (77-70), majd Szombathelyen (87-77) is nyert – mindkét találkozón érezhetően jobb formában és sokkal jobb erőben volt ellenfelénél. Így a szombathelyiek 2-0-ra vezetnek az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharcban. Pénteken sorsdöntő mérkőzés következik: a Körmend többet nem hibázhat, az életben maradásért küzd, a Falco pedig azért, hogy begyűjtse a sárga-fekete klub történetének második bajnoki címét.

– Eddig sem bocsátkoztam jóslatokba, most sem fogok – fogalmazott Matthias Zollner, az Egis Körmend trénere. – A döntő harmadik mérkőzésére készülünk, ahol akár el is dőlhet az aranyérem sorsa, persze mi megpróbáljuk elérni, hogy ez ne így legyen. A Falco eddig jobban teljesített, nagyon jó a csapat. Legutóbb Szombathelyen megvillantották a játékosai azt is, hogy nemcsak csapatként működnek jól, hanem egyénenként is nagyon hatékonyak. Csalódott voltam az idegenbeli mérkőzés után, nem tudtam mást tenni, mint gratulálni ellenfelünknek. A Falco szinte minden egyéni csatát megnyert, sokkal energikusabban játszott. A harmadik találkozón is nagy csatára számítok, de muszáj lesz felpörögnünk, hogy legyen esélyünk az életben maradásra. Számítunk a szurkolóinkra, akik az utóbbi időben szinte hatodik emberként segítették a csapatot. Az előző két mérkőzésen a Falco egyértelműen fölénk kerekedett a lepattanócsatában. Tizenkilenc eladott labdánk volt, ez a szombathelyiek kemény játékát mutatja. Rengeteg hibára kényszerítettek bennünket. Így nem lehet nyerni. Ha hibázol, ha figyelmetlen vagy, egy döntőben az már nem marad büntetlenül. Óriási küzdelemre számítok. Van karaktere, van ereje a mi csapatunknak is, de be kell ismernünk, ­Delas kiválása megnehezítette a dolgunkat. Rövid a kispadunk, sok a fiatal, kevés rutinnal rendelkező játékosunk. De nem feltartott kézzel megyünk a pénteki csatába.

– Még nincs vége a párharcnak, még nem nyertük meg a döntőt, vezetünk ugyan 2-0-ra, de ezért még nem jár aranyérem – jelezte Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – És ezt tudatosítottam is a játékosaimban. Nem számolgatunk, nem álmodozunk – tesszük a dolgunkat, ahogyan eddig, csak a következő mérkőzésre koncentrálunk. Nem vitás, hogy egy győzelmet még be kell gyűjtenünk ahhoz, hogy teljesüljenek a céljaink. Ám a legtöbbször az utolsó lépés a legnehezebb. A közvélemény nagy többsége biztos az újabb győzelmünkben, de ez azért nem olyan egyértelmű. A Körmend jó csapat, nem fogja olcsón adni a bőrét, biztos vagyok benne, hogy nem akarja hazai pályán, saját közönsége előtt elbukni a döntőt – ezért az utolsó tartalékait is mozgósítani fogja. Kiélezett, feszült hangulatú, kemény mérkőzésre számítok. Abban is biztos vagyok, hogy nekünk sokkal jobban kell játszanunk, mint az előző két meccsen. A nyomás mindkét csapaton nagy, az is döntő lesz, hogy ki bírja jobban fejben a feszültséget. Az öltözőben jó a hangulat, motiváltak vagyunk, készen állunk a körmendi meccsre. De hangsúlyozom: nem ünneplünk előre, nem hittük el, hogy már bajnokok vagyunk. Egyet viszont megígérhetek: mindent megteszünk azért, hogy ismét győzelmet arassunk Körmenden!

Azokat a Falco-szurkolókat, akik nem jutottak körmendi belépőjegyhez, pénteken 18 órától az Arena Savariába várják közös meccsnézésre – egy 16 négyzetméteres ledfalat építenek fel a szervezők. Lesz büfé, közös szurkolás, élő bejelentkezés a meccsről.