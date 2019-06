A Körmend is ott van a döntőben

Nagy győzelmet aratott az Egis Körmend a Pécsi VSK-VEOLIA ellen az elődöntő ötödik mérkőzésén, ezzel eldőlt, hogy a piros-feketék lesznek a Falco mellett a döntő másik résztvevői.

Nagy küzdelmet ígért az Körmend-Pécs elődöntős sorozat ötödik mérkőzése, hiszen a fináléba jutás volt a tét. A feldobást Csák Máté végezte el, aki 21. születésnapjára kapta ezt a lehetőséget. Ciricé volt a felütés, egy hibátlan triplával adta meg az alaphangot a pécsi játékos. Hammonds válasza nem sokat váratott magára. Már az első perctől nagy erővel zúgott a lelátó, de volt pár tucat drukker Baranyából is, ők is nagy hanggal buzdították kedvenceiket. Fej-fej melletti játékot hoztak az első percek, majd a negyed közepén egy jó menet után öt pontos előnyre tett szert a házigazda (11-6). Jól dobtak a csapatok, az elején a Pécs csak távolról szerzett kosarat. A Körmend is három triplánál járt már, annyi különbséggel, hogy közelebbről is jól célzott. Csorvási jól szállt be a meccsbe, de a vendégek lendülete nem maradt alább, a 8. percben egálra igazították az eredményt (18-18). Ezután jött egy jó körmendi sorozat (25-18), az hazai előny megmaradt az első kisszünetre is.

A második etapban is folytatódott a nagy küzdelem, a Körmendél Hammonds volt nagy menetben, tizenhárom pontjával a mezőny legponterősebbje volt. Palánk alatt most egyértelműen jobb volt a piros-fekete alakulat, előnye tíz pontra duzzadt (34-24). De hamar visszaküzdötte magát a meccsbe a Pécs (34-30). Most a Körmendnél is porszem került egy kis időre a gépezetbe. A rövidzárlat azonban nem tartott sokáig, a negyed derekán újra kilenc pontos előny birtokában volt a házigazda (40-31). Ferencz, nagy vezér volt, húzta magával a társakat. A 16. percre átgördül tíz ponton az MTE előnye, ehhez Price még tett egy triplát és tizenöt ponttal több volt a Körmendnek, mint ellenfelének (48-33). Hammonds továbbra is remekelt, közben a másik oldalon Taylor szinte észrevétlen bevarrt két triplát, így megint közelebb jött a PVSK.

Horti duplájával és Price hárompontosával folytatódott a második félidő. Hammondsot továbbra is csak dicsérni lehetett, negyedik triplájával már húsz pont fölé ugrasztotta pontjait az amerikai. TJ Price-ot is éltette a haza publikum, joggal. Húsz pontos körmendi vezetésnél kezdett megtörni a pécsi ellenállás. Szinte vágtázott a Körmend, a PVSK lendülete megakadt. A negyed végén már a magabiztos hazaiak uralták a találkozót, a Pécs számára beláthatatlan távolságba került a házigazda (83-60).

Az utolsó negyedben már kristálytisztán látszott, hogy ezt a győzelmet a Körmendtől nem lehet elvenni. Ferencz alakította ki az egy híján harminc pontos különbséget (92-63). Lajsz hárompontosával került csak igazán nagy extázisba a körmendi publikum. A Körmend az utolsó percekben gyakorlatilag kigurigázta a pécsi ötöst. Matthias Zollner lehetőséget adott a fiataloknak, Takácsnak és a két Kissnek is, így ők is megízlelhették a nagyszerű győzelem ízét. Körmend-Falco csata lesz tehát a döntőben, ami szombaton kezdődik, körmendi pályaelőnnyel.