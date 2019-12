A Körmend kosárcsapata megőrizné hazai veretlenségét

A DEAC együttesét fogadja az Egis Körmend kosárcsapata az NB I-es bajnokság 12. fordulójában. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik.

A hét közepén nemzetközi porondon szerepeltek az Egis Körmend kosarasai, a fiatalok hazai pályán küzdöttek a BC Hallmann Vienna együttesével, a felnőttek pedig Kijevben vendégszerepeltek. Mindkét találkozó vereséggel végződött, a tartalékosan felálló fiatalok – bár javuló játékot mutattak – 19 ponttal alulmaradtak a bécsiekkel szemben az Alpok Adria Kupában. Ezzel számukra véget ért a nemzetközi szereplés. A felnőttek peches végjátékkal, egy dudaszós ukrán duplával kaptak ki Kijevben a FIBA Európa-kupa második csoportkörében. Ezek után nem sok idő jutott pihenésre, a csapat csütörtökön ért haza Ukrajnából, szombaton este pedig már itt a bajnoki folytatás. A piros-feketék ellenfele a tabella hetedikje, a Debrecen lesz.

A hajdúvárosiak keretében nemrég változás történt. Kiesett a csapatból Isaiah Arm­wood, aki a múlt heti bajnoki forduló előtt jelezte a debreceni klub felé, hogy távozik, és már másnap haza is utazott. Az erőcsatár távozása még nem hivatalos, de az biztos, hogy a Körmend ellen nem lép pályára a 28 éves amerikai játékos. A DEAC-nál érkező is volt a közelmúltban. November elején új irányítót igazolt az együttes Stefan Moody személyében, aki nagy lendülettel segítette csapatát az elmúlt fordulókban. A Körmendnek számolnia kell a rutinos Milos Borisovval is, aki egymaga képes mérkőzéseket eldönteni, nem beszélve a válogatott centerről, Tóth Ádámról, aki Szolnokról tette át a székhelyét Debrecenbe a nyár folyamán.

A DEAC számára azért nagyon fontos lesz a Rába-parti vendégjáték, mert be kell biztosítania helyét a debreceni rendezésű Magyar Kupa nyolcas döntőjébe. Az utolsó pozíciókért – a tabella középmezőnyében – pedig nagyon nagy a tülekedés, szintén a legjobb nyolc közé tör az Alba, a PVSK, a ZTE és a Kaposvár is.

A piros-feketék hazai pályán eddig veretlenek, céljuk, hogy megőrizzék a hibátlan sorozatot, és győzelmet szerezzenek az esztendő utolsó előtti bajnoki találkozóján.