A Körmend legyőzte a Kecskemétet

Nem túl magas színvonalú mérkőzésen magabiztosan nyert az Egis Körmend kosárcsapata a Kecskemét ellen a 22. bajnoki fordulóban.

Egis Körmend – Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 77-57 (16-8, 22-22, 20-12, 19-15) Körmend, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, 22. forduló, vezette: Földházi T., Praksch P., Sörlei A.

Körmend: THAMES 11/3, Mócsán 5, Ferencz 12/6, Durázi 6, TAYLOR 14. Csere: Tóth -, Ireland 10/3, SIMONS 15/15 Németh 2

Vezetőedző: Ziga Mravljak

Kecskemét: Wittmann 10/9, THOMAS 15/3, Derasimovic 8, Kucsera -, Karahodzic 3 Csere: Horti 7, Lewis -, DRAMICANIN 14/6, Lukács-, Körmendi- Vezetőedző: Váradi Kornél

Az eredmény alakulása: 3. perc: 0-0. 7. perc: 11-5. 15. perc: 26-15. 18. perc: 33-23. 23. perc: 43-33. 27. perc: 49-40. 35. perc: 66-47. 37. perc: 70-53.

Kipontozódott: –

Sok hibával kezdtek a csapatok, és a színvonal sem volt túl magas. Hibázott mindkét fél, elég sokat kellett várni az első találatra. Végül a Körmend fejezett be kosárral egy akciót, Durázi volt először eredményes. A KTE triplával nyitott, felvette a ritmust, de Thames vezényletével kezdett komolyabb tempót diktálni a házigazda. Egyik fél sem ragadtatta el magát a pontszerzést illetően: a Kecskemét megrekedt nyolc pontnál az első kisszünetre, a Körmendnek tizenhatja volt, ez sem volt túl acélos teljesítmény.

Simons hárompontosával kezdődött a második etap, túllépett tíz ponton a felek közti különbség (19-8), de Dramicanin két büntetővel közelebb vitte a Kecskemétet. Ireland egyéni megoldása is kosárral végződött, így maradt a magabiztos hazai vezetés (21-10). Simons újabb hárompontosával menetelt a piros-fekete alakulat (24-12). Büntetőkkel tartotta magát életben a Kecskemét. Mócsán nagyon okos megoldást választott, kiszolgálta Taylort, akinek ezzel meglettek az első pontjai. Wittmann hárompontosával tíz ponton belülre került a KTE (28-19). Aztán jött egy tripla a rutinos Dramicanintól is, így már valamivel szebben festett a pontállás kecskeméti szempontból (28-22). A negyed hajrájában megélénkültek a felek, Ferencz is hozta specialitását, de ezúttal volt válasz a túloldalon. A tízpontos körmendi előnyből nyolc lett a nagyszünetre (38-30).

Többszöri próbálkozás után alakította ismét tíz pontra a különbséget a Körmend. Thames középtávolija után beesett Wittmann triplája is (42-33). Jött egy gyenge periódus, pontatlanul dobott mindkét fél. A Kecskemét eszmélt előbb, ennek meglett az eredménye, három pontra zárkózott (43-40). Taylor a pöcizések helyett most biztonságosabb megoldást választott, nagy erővel húzta a labdát a gyűrűbe. Ez a sorozat folytatódott, az Egis Körmend – Taylor jóvoltából – most már a látványra is adott. A negyed utolsó percére kialakult a legnagyobb különbség (56-42). Ezt még egy kosárral megtoldotta a záró játékrészre Taylor, aki támadásban is kezdett magára találni. Stabilabb teljesítményt mutatott a házigazda, ez pontokban is megmutatkozott.

Wittmann triplája után Simons is betalált távolról, így lényegi változás nem történt az utolsó negyed elején. De akkor már igen, amikor Simons ismét három ponttal zárt egy támadást, ezzel egy híján húszra rúgott a körmendi előny (64-45). Thames és Taylor szép összjátéka után még tovább lépett az Egis Körmend. (68-47). Nyert ügye volt a piros-feketéknek a záró öt percben, bár a Kecskemét magasemberi próbálkoztak, nem volt esély arra, hogy beérjék az ellenfelet (72-55). A hajrában is tartotta az előnyt a hazai csapat, a végeredményt Simons állította be ötödik hibátlan hármasával, így kereken húsz pont lett a különbség a végére.

Ziga Mravljak: Úgy vélem, az eredmény nem tükrözi hűen a játék valódi képét, nincs ekkora különbség a két csapat között, bár nekünk is volt pár ilyen mérkőzésünk a bajnokság során. A győzelmünk egy pillanatig sem forgott veszélyben, megpróbáltunk dominálni az első perctől. Nagy nyomás volt a csapaton, örülök, hogy nyerni tudtunk.

Váradi Kornél: A csapatomon időnként mutatkoztak a fáradtság jelei, egy nagyon nehéz menetelés végén vagyunk éppen. A második félidőben nagyon sok labdát adtunk el, próbáltunk araszolni, de ahhoz már nem volt elég erőnk, hogy megfordítsuk a mérkőzés állását. A mai napon megérdemelt körmendi győzelem született.