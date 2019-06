A Körmend nem tudta lezárni a PVSK elleni párharcot

Rossz dobóformát mutatott az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapata a Pécsi VSK-VEOLIA otthonában, így nem tudta lezárni a három nyert meccsig tartó elődöntőt. Nyert a házigazda, folytatás szerdán, akkor eldől, melyik csapat jut a fináléba.

Nagy volt a tét mindkét fél számára, a PVSK az életben maradásért küzdött. A Körmend meg mielőbb szerette volna lezárni az elődöntős párharcot, amelyben vezetett 2-1-re és már csak egy győzelemre volt a finálétól. A Pécs együttesénél már ott volt a keretben Veljko Budimir, a vasiaknál csak Mario Delas hiányzott, mindenki más harcra kész állapotban várta a fontos találkozót.

A mérkőzés elején a Pécs kapta el jobban a fonalat, Antóni triplája után Pongó szerzett egy duplát. A Körmendnél kicsit nehezebben indult be a gépezet. Ferencz kezdte a pontgyártást, de a lendület még váratott magára. Ciricnek voltak jó pillanatai, egyelőre jobban ment a pontszerzés a házigazdának. Öt perc alatt két pontig jutott az Egis Körmend, igaz, a Pécs sem szárnyalt, de vezetett. Bradford egykezes zsákolása látványnak nem volt utolsó, de még mindig a PVSK-nál volt az előny ­(9-6). Az etap második részében nagy volt az iram, de továbbra is pontatlanul dobtak a felek. Az utolsó percben Thames előbb egálra igazította az eredményt, majd egy ziccerrel a Körmend javára billentette a pontállást az első kisszünetre. A második negyed is inkább a küzdelemről szólt, a dobások továbbra sem ültek. Hol egyik, hol másik fél volt kedvezőbb helyzetben, de megugrani egyik csapat sem tudott. Taylor – aki addig nem sokat mutatott –, most nagy menetbe kezdett. Az utolsó percre tízpontos különbséget mutatott az eredményjelző (35-25), de Thames egy hárompontossal még közelebb tudta hozni az eredményt a nagyszünetre (35-28).

A második félidő elején gyorsan visszakapaszkodott a Körmend (35-32), de Horti egy triplával tett róla, hogy ne szűkülhessen a távolság. Most egy fél fokozatot rákapcsolt a vasi együttes, egy pontra zárkózott. Ez megzavarta a házigazdát, kapkodóvá vált, ami a Körmendnek kedvezett. A pécsi pontatlanságok ellenére sem tudott fordítani a Zollner-csapat, mígnem nagy nehezen Csorvási pontjaival a Körmend vezetett két ponttal (40-42). De aztán jöttek a baranyai triplák, ami egyértelműen a hézagos vendégvédekezésnek volt betudható (48-44). Thames szorgosan gyűjtögette a pontokat, két büntetőjével közelebb ért ellenfeléhez a vasi csapat (50-49). De Antóni újabb triplája megint lendített a pécsi együttesen. A záró játékrészben Ciric hárompontosa is beesett (57-49), Hammondsé meg kimaradt. Ferencz viszont javított az amúgy igen rossz triplamutatón, hamar elfogyott a pécsi előny (57-54). A 34. percben átvette a vezetést a Körmend (57-58), most a Pécs sem tudott kosarat szerezni. Price szorongatott helyzetből szerzett duplájával hárommal vezetett a piros-fekete alakulat (57-60). Aztán megint elhamarkodott dobások jöttek, egy pont itt, egy pont ott. Végig nyílt volt a találkozó, Price döntő helyzetben hibázott. Ciric viszont jól büntetőzött (68-64), ezzel eldőlt a mérkőzés, egyenlített a Pécs. A baranyaiak kiharcolták az ötödik meccset, amit szerdán rendeznek Körmenden, ott eldől a döntőbe jutás sorsa.