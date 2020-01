A Körmend nyerte a piros-fekete rangadót Szolnokon

Kiélezett, pontgazdag meccset játszott az Egis Körmend a Szolnoki Olajbányásszal. A piros-feketék rangadója csak az utolsó percben dőlt el, a végén a vasiak örülhettek, akik fontos győzelmet hoztak el a Tisza-partról.

Az Egis Körmend a bajnoki tabella előkelő második helyéről, a Szolnok a negyedikről várhatta a piros-feketék összecsapását, ennek tükrében mindkét csapatnak fontos volt a mérkőzés. A Szolnok hat légiósa közül ezúttal Dakarai Tucker maradt ki a keretből, a vendégeknél teljes volt a létszám.

Felváltva estek a pontok a mérkőzés elején, nagy volt a lendület, a csapatok inkább a támadásokra koncentráltak, mintsem a védekezésre. A Szolnoknál Davis vállalt sokat, a Körmendnél Varnado volt a vezér, aki hamar tíz pontig jutott. Mellette csak Turner szerzett kosarat a vasiaknál az első öt percben. A hazaiak testvériesebben osztozkodtak a pontokon. Kiegyenlített volt a játék, hol egyik, hol másik fél vezetett, de a pontkülönbség minimális maradt. Davis két egymást követő triplája sokat jelentett a Tisza-partiaknak, de Turner a legjobbkor tudott válaszolni és nem engedte, hogy meglépjen az Olajbányász. Az etap hajrájában a házigazdának jött ki jobban a lépés (26-22).

Előnyét még növelte a szolnoki alakulat az első kisszünetre (30-23). A második negyed elején Jones még dobott egy triplát, de ezután megtorpant az Olaj. A Körmend komolyabb védekezésre váltott, majd Kastrati és Ferencz pontjaival közelebb került a házigazdához (32-29). A körmendi csapatkapitány bravúros triplája után már köddé vált a szolnoki előny. Egalizált a Zollner-csapat, majd Edwards jó sorozata után a vezetést is átvette (36-42). De állva maradt az Olaj, és alakított az eredményen (40-42). Kastrati hibái és rossz büntetői után egyenlített a házigazda, majd Cakarun pontjai már szolnoki vezetést jelentettek. A nagyszünetre Ferencz állította be az eredményt egy bombasztikus hárompontossal (44-46).

A második félidő elején leblokkolt a Körmend, az Olaj fegyelmezett játékkal visszavette a vezetést (54-48). Szívós volt a vendég, hamar visszakapaszkodott (59-59), de Jones nagy formában kosarazott, két triplája is célba ért (65-59), ezzel nagyot lépett előre az Olajbányász. Ötpontos körmendi hátránnyal indult a záró etap (70-65). Továbbra is Jones volt a főszereplő a hazaiaknál, de a Körmend a 33. percre egy pontra zárkózott (76-75), majd a négy faulttal játszó Varnado fordított (76-77). A mérkőzés hajrájában egyik fél sem tudott megugrani. Extra volt a végjáték: Ferencz nem tudta bedobni a labdát egypontos vezetésnél 36 másodperccel a vége előtt. A szerzett labda után a Szolnok nem tudott élni a lehetőséggel. Turner viszont egy ziccerrel fejezte be az utolsó támadást, így hárompontos, fontos győzelmet aratott a Körmend a Tiszaligetben.

JEGYZŐKÖNYV

Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend 84-87 (30-23, 14-23, 26-19, 14-22)

Szolnok, 1900 néző, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur T., dr. Mészáros B., Frányó P.

Szolnok: DAVIS 16/6, Kovács 6, JONES 24/6, CAKARUN 18, Juhos 2. Csere: Krstic 9, Price 9/6, Tóth –, Rudner –, Csák –. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Körmend: TURNER 16/3, Takács –, Edwards 13/3, VARNADO 21/6, TAYLOR 8. Csere: Ferencz 12/6, Kastrati 15/3, Durázi 2, Németh Á. –. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9-10. 7. perc: 17-17. 13. perc: 32- 27. 16. perc: 36-39. 22. perc: 48-48. 26. perc: 59-59. 33. perc: 76-75. 39. perc: 80-83.

Kipontozódott: Juhos (39.)

További eredmények: Alba–Pécs 88-86, Kecskemét–Szeged 78-81, Oroszlány–ZTE 104-115, Jászberény–Atomerőmű 83-95, Sopron–Debrecen 98-85.