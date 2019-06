A Körmendé lett az ezüst-, a Királyé pedig a bronzérem

Vasárnap véget ért a 2018/2019-es megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság. Az már korábban kiderült, hogy a Celldömölk lett a bajnok, az ezüst­érmet a Körmend szerezte meg, a harmadik helyan a Király végzett. A bajnokság záró, 30. fordulója gólgazdag meccseket hozott.

Répcelaki SE–Petőfi SE Vasszécseny 6-0 (1-0). – Répcelak, 200 néző, vezette: Kondor T.

Répcelak: Gyécsek – Rácz (Kossuth), Tóth Do. (Kónya helyett), Németh G., De Paula, Harkai, Ódor, Horváth Sz., Balikó, Horváth T. (Balogh B.), Catomio (Molnár Cs.). Edző: Balassa Péter.

Vasszécseny: Kollarics – Horváth G. (Viszked), Kiss K., Farkas H., Varga R. (Szilvás), Kiss B., Orsós, Gyürü, Pungor, Devecseri, Maczek (Horváth D.). Edző: Varga Roland.

Gól: Lónai (2), Horváth Sz. (2), Molnár Cs., Ódor.

Kiállítva: Kiss B. (33., Vasszécseny).

A hazai csapat rögtön támadólag lépett fel. A Vasszécsenynél reklamálás miatt kiállították az egyik védőt, ez megpecsételte a vendégek sorsát. A folytatásban egyoldalú mérkőzést játszottak a felek, a Répcelak emberelőnyben és mezőnyfölényben is volt – sorra alakította ki helyzeteit. A győzelem nem, csupán mértéke volt kérdéses, végül a házigazdák nagyarányú diadalt arattak – ami méltó zárása volt nagy tavaszi menetelésének.

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő–Király SZE 5-0 (2-0). – Celldömölk, 200 néző, vezette: Héra Cs.

CVSE: Bíró – Lempeg, Enyingi (Szép), Varga J., Szuh (Piri), Győrvári (Gorácz), Németh J. (Büki), Virág, Kovács Z., Péter (Huszár), Molnár T. Edző: Kovács Balázs.

Király: Veszelinov – Sásdi, Marton (Kalmár), Varga G., Fülöp (Szabó Z.), Hujber, Kudron (Szenczi), Németh D., Beke (Németh B.), Vámos, Hajmási. Edző: Hegyi László.

Gól: Németh J. (2), Piri, Virág, Sásdi (öngól).

A Répcelak az első perctől kezdeményezőbb volt, igaz, az első nagy helyzet a Király előtt adódott, de ez kimaradt. Ezután beszorította ellenfelét a CVSE és jó játékkal, gólgazdag meccsel, bajnokhoz méltó módon fejezte be a szezont.

Vép VSE–Jánosháza VSE 4-0 (2-0). Vép, 120 néző, vezette: Talabér N.

Vép: Bezdi B. (Pajor) – Wágner, Dancs, Kovács D., Varga O. (Pócza), Hankó, Markó, Auer, Varga B., Beke (Bezdi Sz., Baumgartner), Dala (Koszokovits). Edző: Török Richárd.

Jánosháza: Kovács K. – Marsai, Horváth A., Vágusz (Fenyő), Palkovits, Dákai, Megyesi, Bugyi, Dénes (Szabó T.), Balázsi (Zsoldos), Dobson (Simon). Edző: Kelemen Kornél.

Gól: Dala (2), Bezdi Sz., Markó.

A hazai csapat egy tizenegyes után szerzett vezetést és ezután is támadásban maradt, a Jánosháza erejéből csak néhány kontrára futotta. A második félidőben könnyen bebiztosították győzelmüket a vépiek, akár nagyobb arányú győzelmet is megérdemeltek volna. A hazai csapatban mindenki jól teljesített.

Körmendi FC–Schott Lukácsháza SE 2-4 (1-2). – Körmend, 150 néző, v.: Papp Á.

Körmend: Farkas M. – Varga P. (Majtényi), Németh M., Takács M., Kósik, Niksz, Balázs, Sipos, Sály (Tompa), Takács Á. (Balogh Á.), Kurucz. Edző: ifj. Molnár Károly.

Lukácsháza: Horváth K. – Bősze, Vörös, Lengyel (Bolfán), Sárdy (Gombás), Németh Cs. (Haiszán), Osztrosits, Gugcsó, Kovács D., Németh R., dr. László. Edző: Bezdi István.

Gól: Sipos (2), ill. Sárdy, Lengyel, Németh Cs., Kovács D.

Kiállítva: Balázs (62.), ill. Gugcsó (65.), Horváth K. (70.).

A meleg ellenére nagy elánnal estek egymásnak a csapatok. Az első találat büntetőből esett, a Körmend jutott előnyhöz. Ezután a házigazdánál rövidzárlat állt be, két gyors góllal fordítottak a vendégek. A második játékrészben is folytatta a gólgyártást a Lukácsháza, kétszer talált a kapuba, a házigazda csak szépíteni tudott egy újabb tizenegyessel. Megérdemelten nyert a Lukácsháza, de a Körmend így is ezüstéremmel búcsúztathatta tizenegy év után leköszönő edzőjét, ifj. Molnár Károlyt.

ÖTE Ikervár FC–Rábapatyi KSK 2-2 (0-2). – Ikervár, 150 néző, v.: Szabó III. Z.

Ikervár: Schener – Németh M., Belegrai, Pap, Csenterics, Vincze, Döbrente, Naszádos, Kosztolánczi Á. (Kosztolánczi R.), Kovács K., Pásti. Edző: Dobány Gábor.

Rábapaty: Király – Vadász, Tóth R. (Vamper), Fehér, Balhási, Dugovics, Dovánszki, Szabó A., Csupor, Kovács T., Yarish (Gosztolya). Edző: Pungor István.

Gól: Belegrai, Kovács K., ill. Dovánszki, Vadász.

Kiállítva: Naszádos (92.), ill. Kovács T. (86.).

Ellentétes félidőket produkáltak a csapatok. Korán, már a 3. percben vezetést szerzett a Rábapaty. Ezután még egyszer, az első félidő hajrájában is betalált a vendég. A második félidőben nagyobb lendülettel futballozott a hazai csapat, de erejéből csak az egyenlítésre futotta, megérdemelten szerzett pontot a Rábapaty.

Kőszegi FC–Vasvár VSE 4-1 (2-0). – Kőszeg, 150 néző, vezette: Derdák M.

Kőszeg: Bán – Kovács Zs. (Marti), Major, Gugcsó, Prán (Gőcze), Rákhely, Rómer (Szűcs), Őri (Dan), Bujtás, Fehér, Csák (Réti). Edző: Őri Gábor.

Vasvár: Tóth K. – Horváth A., Berta, Vincze K., Robán, Hajas, Dávid, Pálla (Kránicz), Horváth Á., Vincze B. (Tomanóczy), Schermann. Edző: Lepár Attila.

Gól: Csák (2), Prán, Bujtás, ill. Horváth Á.

Kiállítva: Berta (69., Vasvár).

A Kőszeg csak győzelemmel tudta bebiztosítani helyét a megyei I. osztályban. Ennek megfelelően nagy elánnal kezdett, a vendég védekezésre rendezkedett be, kontrákra játszott. A házigazda az első fél­időben végig egykapuzott, így megérdemelten jutott kétgólos előnyhöz. A második félidőben indított néhány rohamot a Vasvár, de a hazaiak harmadik és negyedik gólja megtörte a lendületét. A hazai csapatban mindenki jó teljesítményt nyújtott. A Kőszeg U19-es csapata az idén is dobogóra került, Csák Dominik pedig gólkirály lett.

Kiswire-Szentgotthárd VSE–Csepregi SE 2-0 (0-0). – Szentgotthárd, 150 néző, vezette: Marácz Z.

Szentgotthárd: Soós – Kovács G. (Kostyál), Vass, Kovács T. (Muszka), Düh, Nagy O., Bedi, Latyák, Sulics, Sipos (Sütő), Takács. Edző: Heiter László.

Csepreg: Farkas B. – Tájmel (Tóth A.), Steiner M., Kótai, Reichardt, Takács (Németh B.), Pócza, Péntek (Németh O.), Maráczi, Lukács, Steiner C. Edző: Steiner Zsolt.

Gól: Nagy O., Sütő.

Tétje már nem volt a találkozónak, mert a Szentgotthárd nagy tavaszi menetelése ellenére sem tudott felérni a dobogóra. A Csepreg egy elhalasztott mérkőzést is játszott múlt csütörtökön, így fásultabb volt a találkozón. A hazaiak győzelemmel koronázták meg parádés tavaszi teljesítményüket.

Egyházasrádóci SE–Rum KSC 2-2 (2-0). – Egyházasrádóc, 150 néző, vezette: Szabó I. Z.

Egyházasrádóc: Bali – Kertes, Németh M., László, Vilics, Molnár L., Báger (Horváth V.), Mészáros, Kazinczki, Krajczár (Kalmár), Molnár I. Edző: Lukács Ede.

Rum: Velladics – Csonka, Székely, Ivic, Kontics (Busi), Gyurkó, Szabó D., Szakos, Nagy A., Tancsics, Farkas B. (Sipos). Edző: Pupp András, Somogyi Gábor.

Gól: Mészáros, Kazinczki, ill. Busi, Nagy A.

A mérkőzés előtt örömteli eseményben volt részük a rádóciaknak, U14-es csapatuk harmadik lett a bajnokságban. A bronzérmek átadása után a mérkőzésen a hazaiak vették a kezükbe az irányítást, az első játékrészben két gólt rúgtak. A második félidőben változott a játék képe, erőre kapott a Rum és kiharcolta az egyenlítést. Ellentétes félidők után igazságos a pontosztozkodás.

Tudósítók

Répcelak: Balassa Péter. Celldömölk: Gasztonyi Csaba. Kőszeg: Molnár Zoltán. Körmend: Király György. Vép: Pajor Tamás. Szentgotthárd: Heiter László. Egyházasrádóc: Bali László. Ikervár: Bíró Barnabás.