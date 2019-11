A körmendi fekvenyomók parádés őszi szezonja

Parádés őszi versenyszezont tudhat maga mögött a körmendi fekvenyomók csapata – a Rábaparti sportolók több nemzetközi erőpróbán is részt vettek az elmúlt hetekben, hónapokban, s rendre szép eredményekkel tértek haza.

A körmendi fekvenyomók Budapesten a Vitafl ex Powerlifting Day elnevezésű rendezvényen kezdtek, majd Szlo vákiában, Nové Zámky/ Érsekújvár városában a GPCvilágbajnokságon, utána pedig az egyesült államokbeli Chicagóban a WUAP-világbajnokságon feszültek neki a súlyoknak.

Budapesten Móricz Benjamin (open, –90 kg) 202,5 kg-ot teljesített, begyűjtötte az aranyérmet – továbbá abszolút harmadik helyen végzett a felnőttek mezőnyében. Vass László (masters II., –140 kg) 195 kilót nyomott ki, nem talált legyőzőre. Király Patrik (ifjúsági, –82,5 kg) 107,5 kilóig jutott, csapattársaihoz hasonlóan a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Laki Benjamin (junior, –75 kg) 142,5 kg-ot teljesített, szintén aranyérmes lett.

A szlovákiai GPC-világbajnokságon sem maradtak el a körmendi érmek. Király Patrik (ifjúsági, –82,5 kg) 107,5 kilós teljesítménnyel végzett a második helyen. Laki Benjamin (junior, –75 kg) 142,5 kilóval lett ugyancsak ezüstérmes. Sebastian Marko Jezildzic (ifjúsági, –75 kg) nagyot versenyzett, 132,5 kg-ot nyomott ki, begyűjtötte a világbajnoki címet. Móricz Benjamin (open, –90 kg) sérüléssel küszködve érkezett a vb-re, nevezett a versenyre, bemelegítés után azonban kénytelen volt visszalépni.

Vass László (masters IV., 140 kg) az Amerikai Egyesült Államokban, a WUAPvilágbajnokságon képviselte a körmendi színeket – nem is akárhogyan. A 190 kilós kezdősúlya után a 197,5, majd a 200 kg-ot is teljesítette, megnyerte kategóriája versenyét – ráadásul mindhárom fogását világrekordként könyvelte el a WUAP.

– Nagyon jól sikerült az őszi versenyszezonunk, az eredmények a legmerészebb álmaimat is felülmúlták – összegzett Vass László, a körmendi fekvenyomók edzője, egyben a csoport versenyzője. – De a fi úk hétről hétre becsülettel dolgoznak, szorgalmasan, motiváltan teszik a dolgukat. Komoly fejlődésen is mentek keresztül: az elmúlt szűk egy év alatt Móricz Benjamin 40, Király Patrik 20 kilót fejlődött, míg a többiek 5-10 kilót léptek előre. Igyekszünk mindig rangos, erős versenyeken részt venni, csak akkor van értelme sportolni, ha minőségi ellenfelek ellen teheted próbára az erődet, a tudásodat. Azt nagyon sajnálom, hogy Móricz Beninek ki kellett hagynia a szlovákiai vb-t, mert minimum dobogóra vártam. Nekem is jól sikerült az amerikai vb, sokat készültem az év számomra legfontosabb versenyére, akkor váltottam súlycsoportot, és felléptem az 55–59-es korcsoportba, talán ezért is sikerült világrekordot döntenem. Végezetül köszönöm a város támogatását – igyekeztünk mindenhol méltóképpen képviselni Körmend színeit.