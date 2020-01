A körmendiek utolsó előtti hazai meccsüket játsszák a FIBA Európa Kupában

A FIBA Európa Kupa második csoportkörében utolsó előtti meccsét vívja szerdán 18.15-től az Egis Körmend kosárlabdacsapata. A találkozó tét nélküli, hiszen a vendég Kijev már negyeddöntősnek tudhatja magát, a Rába-partiaknak viszont már elszálltak a továbbjutási esélyei.

Ötödik – immár tét nélküli – mérkőzésére készül az Egis Körmend kosárcsapata a FIBA Európa Kupa második csoportkörében. A piros-feketék már nem juthatnak tovább a K csoportból még akkor sem, ha soron következő két hazai meccsüket megnyerik. Eddigi egy győzelmük nem elegendő ahhoz, hogy helyük legyen a legjobb nyolc között.

A piros-feketék szerda esti ellenfele a Kijev Basket lesz. Az ukránok százszázalékosak a legjobb 16 között. Igaz, a Körmend ellen a szerencsére is szükségük volt, hiszen saját otthonukban csak egy végső dudaszós duplával tudták a maguk javára billenteni az eredményt, de éppen a legjobbkor (80-78). A K csoportbeliek közül a Zwolle okozta a legkisebb gondot az ukránoknak, oda-vissza verték a holland csapatot (68-77, 89-76). Minimális pontkülönbséggel a lett Ventspils is elbukott hazai pályán a Kijev ellen (78-81).

A piros-feketék nem kezdték jól a második csoportkört, december közepén hazai pályán kikaptak a Ventspilstől húsz ponttal (76-96). Egy héttel később jött egy szerencsétlen – mindössze kétpontos – botlás Kijevben, majd egy idegenbeli bravúr hosszabbítás után a Zwolle otthonában (90-94). A Ventspilset idegenben sem tudta legyőzni a piros-fekete alakulat. Egy hete Lettországban 15 pontos vereségbe futottak bele Ferenczék. Most jön az ötödik meccs, ahol javítani szeretnének a vasiak és ­Matthias Zollner vezetőedző lehetőséget adna fiatal játékosainak is. A piros-feketék a Kijev elleni meccs után még egyszer lépnek pályára a FIBA-sorozatban. Jövő szerdán a Zwolle jön Körmendre. A K csoport továbbjutói már megvannak, a Kijev és a Ventspils folytatja a FIBA Európa Kupa negyeddöntőjében.