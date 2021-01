A körmendiek vasárnap indulnak a hollandiai Ek-tornára

Vasárnap hajnalban indul Hollandiába az Egis Körmend kosárcsapata. A piros-fekete együttes elkülönített helyszínen, szigorú szabályok mellett, úgynevezett buborékban játssza le a FIBA Európa-kupa első csoportkörét, amely három meccset jelent, belga, olasz és görög ellenfelekkel.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A FIBA Európa-kupa első csoportkörének egyik helyszíne Hollandia, azon belül s’-Hertogenbosch városa, amely az ország délnyugati részén található, Amszterdamtól 80 kilométerre. Ide utazik vasárnap az Egis Körmend kosárcsapata, amely az A csoportban kezdi meg a nemzetközi küzdelmeket.

A 150 ezres nagyváros Körmendtől mintegy 1200 kilométerre található. A körmendiek vasárnap hajnalban szállnak autóbuszra, és 14 órás menetidővel számolnak. Azért döntöttek a busz mellett, mert ez kevesebb kockázattal jár a koronavírus szempontjából. Ha a repülőt választják, akkor nagyobb lett volna az érintkezések és ezzel együtt a fertőzés veszélye.

Pénteken minden játékos és stábtag átesik egy Covid-teszten. Az eredményeket el kell vinni Hollandiába annak ellenére, hogy a csapatot a helyszínre érkezéskor újra tesztelni fogják. Összesen tizenkét játékos utazhat el, ha valakiről esetleg ott kiderül, hogy pozitív, akkor azonnal elkülönítik, és tíz napig Hollandiában kell maradnia karanténban – tájékoztatott Hajba Ádám, a körmendi csapat ügyvezetője.

Az esélyekről is szó esett, ezzel kapcsolatban a klubvezető így fogalmazott: „az ellenfeleink közül az olasz Reggio Emilia tűnik a legerősebbnek, a csapat két olyan játékost igazolt a közelmúltban, akinek komoly pedigréje és rutinja van. Ha Körmenden lennének a mérkőzések, és számíthatnánk a fanatikus szurkolóink támogatására, akkor azt mondanám, hogy a görög Iraklis és a belga Belfius Mons-Hainaut ellen egyértelmű győzelmi esélyeink lennének, még a jelenlegi problémáink ellenére is. Sokszor tapasztaltuk már, hogy nagy buzdítás mellett a játékosok képesek átesni a holtponton, megújulni és pluszenergiákat mozgósítani. Ezt a zárt kapuk miatt sajnos most nem élvezhetjük. Négy nap alatt három meccset játszunk Hollandiában, így a pillanatnyi forma, az erőnlét is sokat számít majd. Nem megyünk feltartott kézzel, a csapat elszánt, készül. A célunk most is az, hogy jól szerepeljünk, és Körmend hírét messze vigyük Európában.

A csoportmeccseket szigorú szabályok betartása mellett rendezik meg. A csapatokat a szállodában elkülönítik, a kijárás csak az edzésekre és a mérkőzésekre megengedett.

Az Egis Körmend programja. Január 26., kedd 15.00: Iraklis BC–Körmend. 27., szerda 18.00: Körmend–Belfius Mons-Hainaut. 29., péntek 15.00: Körmend–UNAHOTELS Reggio Emilia.

Kiemelt képünkön: Ziga Mravljak vezetőedző és segítője, Leon Subotic tart eligazítást a csapatnak