A kőszegi bokszolók edzésben maradnak – szabadtéren

A koronavírus-járvány miatt előbb zárt kapussá tették, majd berekesztették az olimpiai kvalifikációs ökölvívótornát Londonban – a sportolók, edzők kalandos módon ugyan, de hazaértek.

Szombaton kezdődött Londonban az európai sportolóknak kiírt olimpiai kvalifikációs ökölvívótorna, amely jövő keddig tartott volna. A szervezők – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékesei – kezdetben nem vettek tudomást a koronavírus-járványról, szombaton és vasárnap nézők előtt léptek ringbe a bunyósok, így a magyar ökölvívó-válogatott tagjai is. Hétfőn aztán már zárt kapuk mögött kezdődtek a küzdelmek, estére pedig félbeszakították a tornát. A magyar válogatott tagja volt a kőszegi Hámori Ádám (aki nem szerzett olimpiai kvótát), a szakmai stáb tagjaként pedig a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője, egyben Hámori edzője, Varsányi Áron tartozott a londoni magyar delegá­cióhoz.

– A Magyar Ökölvívó Szakszövetség gyorsan reagált a kialakult helyzetre, igyekezett a lehető leggyorsabban hazautaztatni a magyar csapat tagjait – árulta el Varsányi Áron. – Kedden reggel rögtön kimentünk a repülőtérre, ahonnan azonban már nem indultak gépek, ezért átirányítottak minket egy másik reptérre. Mivel a megszokottnál kevesebb gép indult, ezért a reggeli járatra csak négyen fértek fel a 19 főt számláló magyar delegációból. Ezután a jegyünket át kellett íratni egy későbbi gépre – ez azonban több mint másfél millió forintos többletköltséget jelentett. Ezt a pénzt a szövetség utalta. Amint az utalás megérkezett, felszállhattunk egy Budapest felé tartó gépre. A déli járatot lekéstük, végül a 17.30-asra tudtunk felszállni, 21 óra után értünk földet Budapesten. Meglehetősen hosszúra, fárasztóra sikeredett a keddi nap.

– Mint mindenütt, az ökölvívás világában is kaotikus most a helyzet – vélekedett Varsányi Áron. – A szervezők azt mondták, hogy a londoni tornát folytatni fogják valamikor, hiszen csak két súlycsoportban zajlott le a kvalifikáció. Eredetileg májusban Párizsban lett volna a következő olimpiai kvalifikációs torna, de az már biztos, hogy tolódik az időpontja – hogy mikor rendezik meg, azt még nem tudni. De az biztos, hogy a selejtezőket meg kell rendezni, hiszen az olimpia mezőnyét valahogyan meg kell határozni. A másik problémánk, hogy nekünk edzeni, készülni kell a párizsi megmérettetésre – akármikor is lesz. És ugye úgy nehéz belőni például a formaidőzítést, hogy nem tudjuk, mikor lesz a verseny. Továbbá alkalmazkodnunk kell a koronavírus-járvány miatt hozott szigorú egészségügyi előírásokhoz. Ennek megfelelően Ádám a héten egyedül dolgozik, fut és erősít. Hétfőtől viszont már közösen dolgozunk, de kizárólag szabadtéren, és csak ketten – nem lesz csoportos foglalkozás. Nem egyszerű a helyzetünk, de mások is hasonló problémákkal küzdenek – meg fogunk birkózni a feladattal! Egyébként több válogatott korosztályos bunyósunk van, akikre szintén fontos nemzetközi versenyek várnak, pontosabban várnának a közeljövőben. Velük is dolgozunk, természetesen szintén betartva a szigorú egészségügyi előírásokat. Teljesen tehát nem áll le az élet a klubunknál – zárta szavait Varsányi Áron.