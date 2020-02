A közvetlen rivális Jászberénnyel játszik a Haladás

Hazai környezetben játssza hétvégi mérkőzését a Haladás Szombathely extraligás női röplabdacsapata – szombaton 19 órától a Jászberény együttesét fogadja.

A női röplabda Extraligában az alapszakasz harmadik köre zajlik; tulajdonképpen már csak egyetlen nyitott kérdés van: hogy a Békéscsaba vagy az UTE lesz-e a Kaposvár, a Nyíregyháza és a Vasas mellett az elődöntő negyedik résztvevője. A szombathelyiek a nyolcadik, a jászberényiek a hetedik helyen állnak a tabellán. Az már régen eldőlt, hogy mindkét együttes a legfelsőbb osztályban maradásért küzd majd a nyolccsapatos rájátszásban (négy extraligás és négy NB I-es gárda játszik majd oda-visszavágót). Így jelenleg mindkét alakulat azokra a nagy tétmeccsekre készül.

A két csapat korábbi szezonbeli találkozóin mindkétszer jászberényi siker született, a Haladásnak hazai pályán egy szettet sikerült elvenni a riválistól.

– Ezen a héten is keményen dolgoztunk, ez a találkozó is a rájátszásra való felkészülés egyik állomása lesz– erősítette meg Leiszt Máté, a Haladás vezetőedzője. – Mégis egy másabb jellegű, mint amilyen egy hete a bajnoki címvédő Vasas ellen volt, hiszen a Jászberény közvetlen riválisunk, és mindenképpen találkozunk vele a rájátszásban is. Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a mentális felkészítésre is. Ezen a mérkőzésen elsősorban arra keressük a választ, hogy ez hogyan sikerült. Szeretnék „rájátszáshangulatot” látni a pályán, és azt, hogy az utóbbi időben tapasztalt mentális gátaknak a játékosokban sikerül oldódniuk, feloldódniuk.