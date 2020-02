A kupabalhé utóélete – A Haladás játékosa, Szekér Ádám reagált a lefújás után történtekre

A Szombathelyi Haladás 18 éves középpályása, Szekér Ádám elevenítette fel a Honvéd-Haladás Magyar Kupa-nyolcaddöntő után történteket.

Semmi sem utalt arra, hogy a szerda esti Budapest Honvéd-Haladás Magyar Kupa nyolcaddöntő-mérkőzés első felvonása úgy ér véget, ahogy. A meccs egyáltalán nem volt sportszerűtlen, egyik csapat játékosai sem voltak durvák. Ráadásul a két szurkolótábor barátsága immáron több mint 25 évre tekint vissza – a szerdai mérkőzésen is gyakran a másik csapatát éltették. De ha durva is egy meccs, akkor is a lefújás után a két együttes játékosai kezet nyújtanak egymásnak és mindenki megy a dolgára. Szekér Ádám is így tett, a hármas sípszót követően kezet szeretett volna fogni a hazaiak olasz játékosával, Davide Lanzafaméval.

– Szeretném hangsúlyozni, hogy a Honvéd nagyon jó csapat, Davide Lanzafame pedig remek futballista, élmény volt egy ilyen kaliberű gárda és egy ilyen kiemelkedő tudású futballista ellen játszani – mondta Szekér Ádám. – A meccsen tettük a dolgunkat, egyik csapat részéről sem történt kirívó szabálytalanság. Néha keményebben, ám sosem durván léptem oda Lanzafaménak, de védekező középpályásként gyakrabban ütközöm az ellenfél játékosaival. A lefújás után odamentem Lanzafaméhoz kezet fogni, amit nem fogadott el, helyette megszorította a tarkómat. Emiatt kicsit löktem rajt, ő pedig lehúzta a fejem és a fülemnél megcsapott. Aztán jöttek a többiek, jólesett, hogy elsőként Jagodics Márk sietett a segítségemre és csapattársaim is kiálltak mellettem. Sőt, nyilatkozatában Mátyus János vezetőedző is megvédett. Bevallom, azt viszont nem értem miért kapott Jagodics piros lapot. Ennyi történt, most már csak a vasárnapi, Csákvár elleni bajnokira koncentrálok.

