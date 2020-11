A második Budaörsnél vizitál a Haladás

A labdarúgó NB II. 19., szerdai fordulójában a Szombathelyi Haladás 13 órai kezdettel a Budaörs vendégeként – zárt kapuk mögött – Tatabányán szerepel.

A 33 ponttal a tabella második helyén álló Budaörs utolsó két meccsén 1-0-ra kikapott. Korábban Győrött maradt alul minimális arányban, az elmúlt hétvégén pedig a Szentlőrinc a 90. percben szerzett góllal verte a Pest megyei csapatot. A korábban a kispadon Bognár Györgyöt váltó Márkus Tibor csapatában több szombathelyi kötődésű futballista is szerepel. Így például Gyurácz András (Haladás VSE), Petró Balázs, Halmai Ádám (mindketten Illés Akadémia és Szombathelyi Haladás) mellett Zsidai László is Szombathelyen tanulta meg a labdarúgás alapjait. Első osztályú tapasztalattal rendelkezik Petneházi Márk és Csiki Norbert is. A két gárda legutóbb tavasszal játszott egymással, akkor Tóth-Gábor Kristóf góljával sokáig vezettek a vasiak – Molnár Tibor viszont a 90. percben egyenlített. A Budaörs stadionjának átépítése miatt már évek óta Tatabányán fogadja ellenfeleit, a szerdai meccset is az egykor szebb napokat megélt Bányász stadionjában rendezik. A szombathelyiek most remek formában vannak, utolsó hét meccsükből ötöt behúztak – vagy úgy is nézhetjük, hogy utóbbi öt meccsükből négyet megnyertek. Legutóbb vasárnap a Debreni EAC otthonában győztek 1-0-ra. A két csapat között mindössze négy pont a különbség a bajnoki tabellán.

– Valóban, óriási sorozatban vagyunk, azt hiszem, önmagáért beszélnek az eredményeink – mondta Mátyus János, a Haladás vezetőedzője. – Örülök, hogy a múlt heti pozitív koronavírustesztek ellenére is sikerült nyernünk vasárnap Debrecenben. Sajnos időközben újabb pozitív esetünk lett, több sebből vérzünk, de ugyanazt mondom, mint legutóbb: nem feltartott kézzel lépünk pályára aktuális ellenfelünk, ezúttal a Budaörs „otthonában” sem. Karakteres, jó csapattal találkozunk, amely az edzőváltás után, Márkus Tiborral a kispadon is ugyanazt a letámadásos támadófutballt játssza. A budaörsiek jó százalékban használják ki helyzeteiket, életveszélyesek a kapu előtt. Védelmünkre vélhetően nagy teher hárul, fontos tehát, hogy hátul stabilak legyünk. Ha nem így lesz, akkor viszont komoly bajba kerülhetünk. Pont nélkül nem akarunk hazajönni Tatabányáról.

– Ahogy a tabella is mutatja, a Budaörs egy roppant erős, jó játékosokból álló csapat – mondta a vasiak megbízható teljesítményt nyújtó U21-es válogatott belső védője, Mocsi Attila. – Úgy gondolom, hogy egy élvezetes, jó és kiegyenlített meccsre van kilátás. Bizakodó vagyok, amire van is okom, hiszen az elmúlt öt meccsből négyszer is nyertünk. De tudjuk jól, a szerdai a korábbiaknál is nehezebb mérkőzés lesz. Vannak hiányzóink, de így is pontért, pontokért megyünk.