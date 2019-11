A második félidőben döntött a Körmend

Az első két negyedben nem bírt egymással az Egis Körmend és a Naturtex-SZTE-Szedeák együttese. A második félidőben azonban teljesen átvette az irányítást a házigazda és magabiztosan hozta a kötelező győzelmet a bajnokság hatodik fordulójában.

Egis Körmend – Naturtex-SZTE-Szedeák 96-84 (24-26, 23-14, 27-20, 22-24)

Körmend, 1900 néző, NB I-es férfi kosárlabda mérkőzés, vezette: Tőzsér D., Balog Gy., Győrfy R.

Körmend: TURNER 16/9, Edwards 11/9, Ferencz 9/9, VARNADO 19/9, Taylor 15 Csere: Kastrati 10/6, Durázi 7, Németh Á. 4, Takács 5/3, Kiss M.- Vezetőedző: Matthias Zollner.

Szeged: Milisavljevic 15/6, Wirth 5/3, Balmazovic 4, KRAPIC 19/6, ASBURY 21 Csere: Kerpel-Fronius G. 11/3, Kerpel-Fronius B. 4, Balogh, Olasz-, Polányi-, Mayer 2, Vágvölgyi 3/3 Vezetőedző: Andjelko Mandic

Az eredmény alakulása: 5. perc: 10-10. 9. perc: 22-22. 14. perc: 31-34. 17. perc: 38-36. 23. perc: 52-45. 27. perc: 67-50. 32. perc: 74-62. 37. perc: 90-72.

Kipontozódott: Varnado (36.)

A mérkőzés előtt köszöntötték Király Patrikot, Móricz Benjamint és Vass Lászlót, akik nemzetközi szinten értek el kiemelkedő eredményt fekvenyomásban.

A találkozó első pár percében pontatlan dobásokkal ostromolta a gyűrűt mindkét fél. Varnado hozta a meccs első kosarát, ettől megjött a szegediek támadókedve is. De aztán gyorsan meg tudott ugrani öt ponttal a házigazda (10-5). Ezután egy szempillantás alatt egalizált, majd a vezetést is átvette a vendég. Nem bírtak egymással a csapatok, ezt tükrözte az első negyed eredménye is. Minimális különbséggel vezetett a Szedeák (24-26).

A második etap is egy Varnado-triplával indult, de Kerpel-Fronius Gáspár is dobott egyet, így egálközelben maradt az eredmény. A Szegednél Asbury továbbra is jó befejező embernek bizonyult, fegyelmezett játékkal tartotta magát a Tisza-parti alakulat. Durázi jól szállt be a meccsbe, de átütő erőt a két légiós, Turner és Varnado mutatott az etap hajrájában. A két amerikai hathatós közreműködésével hét ponttal vezetett az Egis Körmend a nagyszünetre (47-40).

A második felvonás elején megint egy hárompontos jelentette az első kosarat, ezúttal Krapic volt eredményes. Nem adta fel a Szeged, ehhez minden támogatást megkapott maréknyi szurkolóseregétől, amely ilyen messzire is elkísérte. Turner triplájával azonban átugrott félszázon a Körmend, majd Edwards is betalált kétszer egymás után távolról. Mindjárt szebben festett az eredmény hazai szempontból, a tízpontos előny magabiztossá tette a Körmendet (58-48). Kezdett megtörni a Szedeák, Edwards harmadik triplája után már zsebben érezhette a meccset a hazai alakulat (63-48). Ferencz növelte a különbséget, nem sok helyzete adódott most már a Szegednek.

Az utolsó játékrészben is a Körmend uralta a mezőnyt, Varnado szinte mindenhonnan betalált, de Turner is 16 pontnál járt már. A nagyoktól kedvet kapott a fiatal Takács is, aki igen gyorsan öt ponttal szólt bele a mérkőzésbe. Nem volt kérdés, hogy melyik csapat nyeri a találkozót. Matthias Zollner együttese a második félidőre felpörgött, és csupán egy kis időt hagyott arra a Szegednek, hogy elhiggye, lehet keresnivalója a körmendi szentélyben.

Matthias Zollner: Nehéz időszakot élünk, hiszen sok meccset játszunk, kevés idő jut gyakorlásra. Kilenc nap alatt négy mérkőzésünk volt, ez fárasztó mindenkinek. Gratulálok a fiúknak és a közönségünknek is, a meccs nagy részében mi irányítottunk, de meg kell jegyeznem, a Szeged jól felkészült belőlünk.

Andjelko Mandic: Gratulálok a körmendieknek! Az első félidőben tudtuk tartani a lépést, de a második játékrészben akadozott a támadásunk és a védekezésünk is. Megpróbáltunk mindent, ez ma ennyire volt elég, megyünk tovább, próbálunk javítani.