A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság eredményei

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában meglepetésre a Csepreg 3-1-re legyőzte a Rábapatyot.

Szentgotthárdi VSE–Büki TK 3-1 (1-0). – Szentgotthárd, 50 néző, vezette: Németh T.

Szentgotthárd: Kapui – Kovács T., Osvald (Korpics), Düh, Támis, Dancsecz, Majczán (Gécsek), Sulics, Nagy O., Tulok (Papp V.), Könye (Balázs). Edző: Papp Zoltán

Bük: Kamondi – Németh T., Kovács R. (Kossuth), Wágner, Kovács Z., Orbán, Tóth K., Csonka, Plenár, Taródi (Kónya), Tar (Kiss R.). Edző: Marton Róbert

Gólszerzők: Nagy O., Düh, Kovács T., ill. Tóth K.

Két azonos képességű csapat mérkőzött meg egymással. A találkozón a helyzeteit jobban kihasználó Szentgotthárd nyert a rendkívül sportszerű, szimpatikusan játszó büki csapat ellen. A szentgotthárdi együttesben mindenki jó teljesítményt nyújtott.

Jánosháza VSE–Király SE 3-0 (2-0). – Jánosháza, 150 néző, v.: Szabó I. Z.

Jánosháza: Pethő – SZABÓ L. (Vágusz), Závecz, Huszár, VIRÁG (Zsákai), PALKOVITS, BÜKI, Szép (Ambrus), NAGY B., BALÁZSI, Niksz (Németh J.). Edző: Ifj. Molnár Károly

Király: Tóth Á. – Takács, Kalmár, Fülöp (Fábián), Kudron, Reseterits (Marton), Hertelendi (Hujber), Devecseri (Németh B.), Halmosi, Lakosi, Subicz. Edző: Hegyi László

Gólszerzők: Németh J., Szabó L., Virág.

A két hasonló képességű csapat találkozóján mindkét fél támadó felfogásban kezdett. Voltak helyzetek mindkét kapu előtt, ezekből a hazaiak jöttek ki jobban, kétgólos előnyre tettek szert. Ezután egyértelműen a Jánosháza akarata érvényesült, de több gólt már nem tudott összehozni. A második játékrészben a Király volt kezdeményezőbb, eredménytelenül. A Jánosháza viszont még egy gólt hozzátett, így magabiztosan és megérdemelten nyert.

CVSE-Vulkán Fürdő–Egyházasrádóci SE 0-0. – Celldömölk, 150 néző, v.: Dombi O.

CVSE: Osvald – Galovich, Enyingi, Göntér, Szuh, Pázsi (Szabó K.), Gorácz, Kocsis, Döbrente, Keszei R., Horváth D. (Schimmer). Edző: Kelemen Kornél

Egyházasrádóc: Bali – Péter, László, Vilics, Molnár L., Molnár I. (Báger), Kardos (Paksi), Mészáros (Bakos Cs.), Bakos D., Máté (Horváth V.), Krajczár. Edző: Lukács Ede

A mérkőzést végigtámadta a hazai csapat, de mindössze helyzetekig jutott, gólt nem tudott szerezni. A Celldömölk így továbbra is nyeretlen hazai pályán, most is meg kellett elégednie az egy ponttal.

Kőszegi Lóránt FC–Körmendi Football Club 3-0 (0-0). – Kőszeg, 150 néző, v.: Vass I.

Kőszeg: Bán – Lintner (Toldi), Fehér A., Gugcsó, Prán D. (Keresztes), Csák, KOVÁCS Zs. (Réti Mi.), RÓMER, PRÁN A., Fehér D., Szolyák. Edző: Őri Gábor

Körmend: Balogh Á. – Nyári, Péter, Buti (Horváth D.), Simon (Szukics), Németh M., Balogh J. (Krajczár), Sipos, Török, Kökény, Tompa (Szabó P.). Edző: Kurucz Ádám

Gólszerzők: Szolyák, Kovács Zs., Rómer.

Kiállítva: Balogh Á. (81., Körmend).

Jól előkészített, de nehéz talajú pályán estek egymásnak a csapatok. Az első félidőben komolyabb helyzet nem alakult ki egyik oldalon sem. A hazai és a vendégegyüttes is támadó szellemben futballozott. A második félidőben a Kőszeg mind játékban, mind erőben a vendég Körmend fölé nőtt. Sorra vezette a szebbnél szebb támadásokat a házigazda, amelyek góllá értek. A fiatal játékosokból álló, szimpatikusan játszó Körmend megnehezítette a formáját egyre jobban visszanyerő Kőszeg dolgát.

Vép VSE–Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE 3-0 (1-0). – Vép, 150 néző, v.: Talabér N.

Vép: Bezdi B. – Kovács D., Török, BEZDI Sz., Szilvás, BALIKÓ D., Illés (Szijártó), Varga B. (Berta), Takács Á., Takács M., Balikó M. (BEKE). Edző: Török Richárd.

Vasvár: Tóth K. – Bíró, Horváth A., Berta, Vincze K. (Kósa), Elekes (Vincze B.), Réfi, Sinkó, Kálin, Márton, Schermann. Edző: ifj. Sziffer István

Gólszerzők: Beke, Bezdi Sz., Takács Á.

Jól kezdte a mérkőzést a Vasvár, egyből egy kapufával jelezte, hogy nehéz mérkőzésre számíthat a házigazda. A vezetést végül tizenegyesből a Vép szerezte meg. Ezután a kapuk nem nagyon forogtak veszélyben, inkább mezőnyben gyötörték egymást a csapatok. A 70. perctől magasabb fokozatra kapcsolt a Vép és újabb két góllal bebiztosította győzelmét a szimpatikusan küzdő vasváriakkal szemben.

Lorry Gm Kft. Szarvaskend–Répcelaki SE 1-1 (0-0). – Szarvaskend, 140 néző, v.: Kondor T.

Szarvaskend: Gáspár – Velekei (Görcsi), Nagy R. (Somogyi), Tóth A., Csillag, Jóna, Németh T., Csenterics (Nagy Á.), FÖLDES Smolczer, Kopfer. Edző: Vaspöri Zoltán

Répcelak: Tóth J. – Tóth Do., De Paula, Tokaji, Tóth Dá. (Ódor B.), Tamási, Ódor G. (Verasztó), Horváth T., Rácz, Prystupa, Molnár Cs. (Németh B.). Edző: Balassa Péter

Gólszerzők: Csillag, ill. Verasztó.

A Répcelak kezdte aktívabban a találkozót, bedobásokkal operált és próbált előnyt szerezni. Nagyobb helyzet azonban nem adódott egyik csapatnál sem. Szünet után a hazaiak voltak jobbak és egy szép fejesgóllal vezetéshez is jutottak. A gól után is támadásban maradt a házigazda, és két meghatározó támadójátékosát – Tóth Gábort és Velekei Lászlót – nélkülözve is helyzeteket dolgozott ki. A mérkőzés végén átvette az irányítást a Répcelak és a 93. percben egyenlített. A játék teljes képe alapján igazságos döntetlen született a találkozón, ahol néha haloványan teljesített a játékvezető.

Rum KSC–Schott Lukácsháza SE 1-6 (0-4). – Rum, 140 néző, v.: Bedi T.

Rum: Kozma – Csonka, Székely, Markó, Klauzer, Németh M., Máthé, Szakos, Koszokovits, Tar, Pásti (Szalai). Edző: Horváth Tibor

Lukácsháza: Horváth K. – Bolfán, Szentkúti (Lévai), Takács, Gombás (Krancz), Varga A., Osztrosits (Lengyel), Gugcsó, Bősze, Dan, Dr. László. Edző: Sántha Szilárd

Gólszerzők: Szalai, ill. Dan (2), Takács, Varga A., László, Gombás.

Kiállítva: Németh M. (74., Rum KSC).

Múlt kedden a Rum tizenegy játékosa lett lázas beteg, így szerette volna egy másik időpontra tolni a mérkőzést, de ebbe a Lukácsháza nem egyezett bele. A Rum így lejátszotta a találkozót, még úgy is, hogy egy kórházba került játékosuknál igazolták a koronavírus-fertőzést, és a meccs időpontjában még további öt csapattag teszteredményére vártak. A Lukácsháza megérdemelten nyert a lelkileg rossz állapotban lévő, több játékosát nélkülöző rumiakkal szemben, akik kényszerűségből vállalták a találkozót.

Csepregi Sport Egyesület–Rábapatyi KSK 3-1 (2-0). – Csepreg, 150 néző, v.: Szabó III. Z.

Csepreg: Taródi – Kótai, Steiner M., TÁJMEL, Steiner Zs. (Kovács B.), Baranyai (Horváth E.), Pócza, Nika B., Horváth B. (Nika M.), Merk, Steiner C. (Bánhidi). Edző: Steiner Zsolt.

Rábapaty: Király – Németh G., Könczöl, Piros P., Piros D., Dugovics (Farkas B.), Szabó A., Csupor, Kovács Ta., Fehér K. (Kovács Ti.), Fehér E. Edző: Enzsöl Gábor

Gólszerzők: Pócza (2), Horváth B., ill. Szabó A.

A motiváltan futballozó hazaiak irányították a játékot, ez gólokban is megmutatkozott, az első félidő elején tíz percen belül kétszer talált be a házigazda. A vezetés megnyugtatta a hazaiakat és továbbra sem engedték ki kezükből az irányítást. A Csepreg a második félidőben is nagy erőket mozgósított annak érdekében, hogy ne kapjon gólt, komolyan vette a védekezést. Támadásban sem voltak gondjai, egy újabb találattal még magabiztosabb lett a hazai előny. A végjátékban szépített a Rábapaty, de a Csepreg nem hibázott, és megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

A bajnokság állása

1. Vép 11 8 1 2 30 – 10 25

2. Sárvár 8 7 0 1 29 – 3 21

3. Kőszeg 10 7 0 3 28 – 13 21

4. Lukácsháza 11 7 0 4 25 – 12 21

5. Rábapaty 10 6 1 3 21 – 16 19

6. Répcelak 11 5 2 4 23 – 18 17

7. Jánosháza 10 5 2 3 19 – 15 17

8. Király SE 10 5 1 4 21 – 13 16

9. Körmend 10 5 1 4 23 – 20 16

10. Egyházasrádóc 10 4 2 4 18 – 22 14

11. Szarvaskend 10 4 2 4 21 – 30 14

12. Bük 10 3 0 7 8 – 28 9

13. Celldömölk 10 2 3 5 14 – 16 9

14. Szentgotthárd 9 2 2 5 13 – 25 8

15. Csepreg 10 2 1 7 8 – 20 7

16. Vasvár 10 2 0 8 10 – 26 6

17. Rum 10 2 0 8 7 – 31 6