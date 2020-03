A megyei III. hétvégi eredményei – Három mérkőzés maradt el a hétvégén

A 19. forduló – zárt kapuk mögött rendezett – mérkőzéseivel folytatódott az elmúlt hétvégén a megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság. Három találkozó maradt el szombaton, kettő a körmendi, egy a sárvári csoportban.

Szombathely

18. forduló

Az éllovas Torony és a második Bucsu is magabiztosan gyűjtötte be a három pontot – a Torony hét gólig jutott. Az Oszkó-Győrvár nagy csatában legyőzte a Cákot, és továbbra is a harmadik helyen áll. Az alsóházi rangadón a sereghajtó Rábahídvég gólzáporos mérkőzésen nyert a vendég, utolsó előtti Gersekarát ellen. A Vassurány ötöt vágott az Újperintnek. A Sorkifalud szabadnapos volt.

Rábahídvég–Gersekarát 5-2 (2-0). – Rábahídvég, zárt kapuk mögött, vezette: Füst Á.

Rábahídvég: Pap K. – Hajmás M. (Kármán D.), Farkas D., Boda K., Farkas K. (Farkas M.), Tóth G. (Kiss D.), Bíró M. (Kiss Z.), Mihálydeákpál B., Sándor E., DunaiA., Rába D.

Gersekarát: Polgár R. – Palaczky D. , Horváth R., Mihácsi A., Szabó T., Pass, Kovács T., Tóth M., Antal, Ciff, Tóth D.

Gólszerzők: Bíró (3), Boda, Farkas K., ill. Szabó T., Mihácsi.

Telekes–Bucsu 0-4 (0-1). – Telekes, zárt kapuk mögött, vezette: Bazsó F.

Telekes: Osvald N. – Németh T. (Vincze M.), Czövek L., Osvald M., Büki Ba., Tóth N., Büki Bá. (Ferencz L.), Horváth N., Osbáth M., Blaskovics D., Herczeg.R.

Bucsu: Hujber G. – Podani G., Czeglédi G., Hujber L. (Benczek P.), Kercza N. (Nagy M.), Török D., Kalmár A., Szakály B., Kányási B. (Kányási A.), Molnár T., Dankovics. G.

Gólszerzők: Hujber L. (3), Molnár T.

Acsád-Meszlen–Perenye 1-2 (1-2). – Acsád, zárt kapuk mögött, v.: Rozsnyai M.

Acsád-Meszlen: Gergye – László (Polgár), Jávorics, Németh S., Szabó M., Barki, Kocsis, Sulyok (Harangozó), Gyurácz, Németh P., Kovács G.

Perenye: Németh T. (Szalmer) – Tóth A., Guttmann, Szentmiklósi (Csire), Horváth T., Pölhös, Horváth L., Kardos, Kámán Cs. (Berki), Kovács A., Kámán L.

Gólszerzők: László, ill. Szentmiklósi, Kardos.

Vassurány–Újperint 5-2 (4-0). – Vassurány, zárt kapuk mögött, vezette: Borhi T.

Vassurány: Csejtei – Pungor, Kiss Bá. (Kiss Be.), Németh G. (Lisztes), Desits, Varga T., Nagy L., Ódor (Bencsik), Rózsa, Simon, Kiss M. (Tóth K.).

Újperint: Janzsó – Lévai, Tóth M. (Szabó A.), Mészáros, Taletovits, Horváth D., Vas (Rudolf), Tóth D., Varga A. (Soós), Tóth R. (Francia), Bárdics.

Gólszerzők: Nagy L. (3), Varga T. (2), ill. Bárdics, Tóth D.

Kőszegfalva–Nemeskolta 4-1 (2-0). – Kőszeg, zárt kapuk mögött, vezette: Horváth Z.

Kőszegfalva: Móricz – Pongrácz (Molnár Zs.), Horváth D. (Szántó), Karacs, Mihácsi, Slankovits, Németh R. (Székely), Nagy M., Komáromi, Kogler, Kelemen (Wurst).

Nemeskolta: Farkas L. – Sipos R. (Bognár), Bőle, Németh L., Pék (Mihók), Király, Szücs, Sziffer (Bordás), Sipos M., Gombkötő, Farkas B.

Gólszerzők: Slankovits (2), Horváth D., Nagy M., ill. Szücs.

Cák–Oszkó-Győrvár 1-2 (0-1). – Cák, zárt kapuk mögött, vezette: Gróf M.

Cák: Horváth G. – Szentgyörgyi (Meci), Hoch Sirson Sz., Wurst, Pesti, Bernáth, Bárdics (Guttmann), Dan, Hoch Sirson R., Jakab, Pukler (Szigeti).

Oszkó-Győrvár: Leidli – Molnár B., Vass J. (Bakó), Vass P. (Tóth Á.), Döbör (Palatin), Horváth A. (Gotthárd), Takács, Molnár Z., Horváth L., Kovács P., Kercza (Gorza).

Gólszerzők: Szigeti, ill. Horváth A., Molnár Z.

Gyöngyösfalu–Torony 0-7 (0-4). – Gyöngyösfalu, zárt kapuk mögött, vezette: Németh B.

Gyöngyösfalu: Buza – Bokor Á., Rozmán, Molnár T., Czömpöl, Koller, Gáspár, Szigligeti, Udvardy, Bokor A., Kóbor.

Torony: Németh Á. – Kiss M., Szladovics (Horák), Binger, Albert (Kiss A.), Tomor (Kertész), Dali, Siklósi, Horváth T., Buday (Nagy B.), Kalmár.

Gólszerzők: Kalmár (2), Tomor (2), Horváth T., Siklósi, Buday.

Körmend

18. forduló

A listavezető Magyarszecsőd ismét nyert, így már 11 pont az előnye a második Szakonyfalu előtt. A Gasztony egy hét gólt hozó mérkőzésen gyűrte le a Pankaszt, így dobogós helyre ugrott. A Szakonyfalu és a Rönök szabadnapos volt.

A Nagy­rákos–Csörötnek-mérkőzés elmaradt.

Gasztony–Pankasz 4-3 (2-1). – Gasztony, zárt kapuk mögött, vezette: Hérincs Cs.

Gasztony: Harangozó – Kutas, Huszár G., Holecz (Kardos), Huszár M. (Németh J.), Filep, Ropos (Nikitscher), Keresztényi, Laczó, Rédei, Szabó M.

Pankasz: Galambos – Némethi, Horváth B., Kakas, Csonka, Mesics, Kurucz, Fölnagy, Tóth B., Horváth Zs., Móricz.

Gólszerzők: Rédei, Huszár G., Ropos, Keresztényi, ill. Tóth B., Mesics, Csonka.

Szalafő–Kondorfa 1-0 (1-0). – Szalafő, zárt kapuk mögött, vezette: Lukács L.

Szalafő: Mikos K.– Meskó A. (Háklár G.), Huszár, Horváth Sz. (Hegyi), László A., Varga M., Könye, Harasztosi, Kovács Á. (Kozó), Dobos, László F.

Kondorfa: Megyeri – Szabó M., Sebők J. (Sebők D.), Hangácsi, Korpos, Zsoldos B., Kovács D., Hegyi, Németh M., Török, Nagy T. (Zsoldos D.).

Gólszerző: Meskó.

Vasalja–Máriaújfalu 2-0 (1-0). – Vasalja, zárt kapuk mögött, vezette: Hosszú Gy.

Vasalja: Horváth M. – Tomasics, Gerencsér (Pintér), Kiss Mi. (Szemes), Török, Jakab, Kovács T., Hangrád, Egyed (Zubrits), Háder, Kiss Má.

Máriaújfalu: Virág G. – Zsiga N., Robán D., Somlai G., Németh R., Lénárt, Németh K., Gaál, Bedi, Mesics, Németh D.

Gólszerzők: Kovács T., Kiss Má.

Magyarszecsőd–Magyarlak 3-1 (2-1). – Magyarszecsőd, zárt kapuk mögött, vezette: Kiss F.

Magyarszecsőd: Czémán – Horváth S., Takács, Frank (Oposits), Vörös, Zsigmond A., Horváth N. (Nagy M.), Csillag (Zsigmond R.), Dienes, Sólyom, Hercegh.

Magyarlak: Böröndi K. – Kukor G., Gallai Á., Kardos B., Mesics R. (Racker), Mezei, Horváth R. (Böröndi P.), Póczik, Krajczár, Gyécsek, Kardos T.

Gólszerzők: Zsigmond A., Horváth N., Horváth S., ill. Mesics.

Őrimagyarósd–Rábagyarmat 4-2 (2-1). – Őrimagyarósd, zárt kapuk mögött, vezette: Kiss Cs.

Őrimagyarósd: Balogh Zs. – Horváth P., Kovács R., Marton, Födő, Gérnyi N., Erhardt, Gérnyi M., Haholt, Czetin, Némethy.

Rábagyarmat: Pencz R. – Meskó (Siklér), Esztergályos, Dolgos Bá., Soós, Vass, Járfás, Marcu, Dolgos Be., Pencz K., Mosolits.

Gólszerzők: Marton (2), Födő, Gérnyi M., ill. Marcu, Esztergályos.

Sárvár

18. forduló

Az éllovas Ostffyasszonyfa 17 győztes mérkőzés után kapott ki a negyedik helyezett Kemenesmagasi otthonában, de még így is kilenc pont az előnye a második helyezett előtt. A másik két dobogós, a Boba és a Jákfa is sikerrel vette a fordulót – a Jákfa öt gólig jutott a Simaság vendégeként. A sereghajtó Szergény megtáltosodott, hétgólos mérkőzésen győzte le a nemeskocsi csapatot.

A Nagysimonyi–Keléd- és a Kenyeri–Mesteri-mérkőzés elmaradt.

Répcevölgye-Bő–Rábasömjén 2-3 (0-1). – Bő, zárt kapuk mögött, vezette: Bagoly G.

Répcevölgye-Bő: Tatár L.– Barcza D., Szőllősy, Rácsik, Boros, Kondor, Dan, Horváth M., Nagy R., Babos B., Babos A.

Rábasömjén: Vártok – Bereczki, Kiss P., Szabó B., KÓBOR M. (Vincze), TÓTH-TOKI (Orsós, Rövid), Kovács T., Nagy L., HORVÁTH I., HORVÁTH B., Mendel.

Gólszerzők: Nagy R. (2), ill. Kóbor (2), Tóth-Toki.

Szergény–Nemeskocs 5-2 (3-2). – Szergény, zárt kapuk mögött, vezette: Domján A.

Szergény: Verasztó Á. – Vörös, Koczka, Elek, Molnár G., Németh G., Szomorkovits, Márkus, Barabás, Mórocz, Piri.

Nemeskocs: Szalai – Németh B., Salamon, Balogh D., Kárpáti, Fehér, Sebestyén (Szabó K.), Bolla, Kozári, Orbán, Göntér.

Gólszerzők: Márkus (2), Barabás, Szomorkovits, Vörös, ill. Bolla, Sebestyén.

Kiállítva: Szalai (38., Nemeskocs).

Hegyhát-Sótony–Csénye 1-0 (1-0). – Sótony, zárt kapuk mögött, vezette: Bog­nár R.

Hegyhát-Sótony: Szakos – Nagy T., Sinka (Vörös), Pados, Tőke, Horváth M., Császár, Bertha, Németh B., Horváth G., Őri.

Csénye: Fülöp – Szitkay, Pendli, Bakics (Pénzes), Soós, Baumgartner, Máhr, Vajda, Ádám (Horváth K.), Nagy K., Németh Zs.

Gólszerző: Tőke.

Kiállítva: Pados (65., Hegyhát-Sótony).

Simaság–Jákfa 2-5 (0-3). – Simaság, zárt kapuk mögött, vezette: Finta Zs.

Simaság: Kiss R. (Szentgyörgyi G.) – Bogdán R., Bognár M., Nagy T., Varga P., Hódossi, Horváth B., Kovács I. (Horváth R.), Horváth Á. (Sztojka M.), Varga D. (Domoszlai), Németh B. (Sztojka A.).

Jákfa: Csete – Nagy T. (Tömböly), Böröndy T., Vörös A., Rövid, Horváth R. (Szabó R.), Király Zs., Vörös M. (Böröndy An.), Molnár Z. (Böröndy Ad.), Csay, Zeke (Prystupa).

Gólszerzők: Horváth R., Bogdán, ill. Vörös A. (4), Király Zs.

Kemenesmagasi–Ostffyasszonyfa 2-1 (1-1). – Kemenesmagasi, zárt kapuk mögött, vezette: Kedves R.

Kemenesmagasi: Király – Berghoffer, Fülöp (Szuh), Molnár Zs., Gyurák B., Solymos (Szabó D.), Balogh D., Piri, Palotai, Viszked, Princzes.

Ostffyasszonyfa: Hermán – Laki D., Koronczai, Vörös, Laki P., Farkas J. (Nedeczky), Szénégető (Lábas), Eőry D., Németh R., Eőry I., Géczi.

Gólszerzők: Gyurák B., Piri, ill. Géczi.

Kiállítva: Vörös (84., Ostffyasszonyfa).

Izsákfa–Boba 0-1 (0-1). – Izsákfa, zárt kapuk mögött, vezette: Németh L.

Izsákfa: Szentgyörgyi – Dukai, Németh G., Horváth M., Tanai, Schell, Varga Z., Mogyorósy, Karádi, Őri, Horváth R.

Boba: László – Szabó Á., Fodor, Szabó J., Kóbor, Czender, Nagy R. (Balogh Ma.), Balogh Mi. (Németh M.), Magyar, Kovács K., Papp M. (Soós).

Gólszerző: Balogh Mi.

A bajnokság a folytatásban a koronavírus-járvány miatt – a Magyar Labdarúgó-szövetség döntésének megfelelően – bizonytalan ideig szünetel.