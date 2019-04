A megyei III. osztály hétvégi eredményei

Az elmúlt hétvégén is pályára léptek a csapatok a megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A sárvári csoportban két fordulót is rendeztek, így pénteken és vasárnap is futballozni kellett…

Szombathely 22. forduló Újperint–Kőszegfalva 1-2 (0-0). Szombathely, vezette: Fülöp Z.

Újperint: Janzsó – Lévai, Tóth M., Mészáros, Vas, Soós, Taletovits, Tóth R., Rudolf (Pomper), Kovács T., Pethő.

Kőszegfalva: Móricz – Horváth D., Vida, Bozóki, Németh R. (Pongrácz), Nagy M., Komáromi, Mihácsi, Kogler, Molnár Zs. (Kelemen), Pongrácz.

Gól: Vas, ill. Vida, Mihácsi. Torony–Telekes 3-5 (2-4). Torony, vezette: Marácz Z.

Torony: Németh Á. – Takács (Kertész), Binger, Albert, Leidl, Dali, Görög, Siklósi, Horváth T., Buday, Kalmár.

Telekes: Osvald N. – Pénzes (Horváth N.), Németh T., Horváth A., Osvald M., Kónya M., Büki Ba. (Czövek), Vincze, Kónya D., Büki Bá., Blaskovics.

Gól: Kalmár (2), Görög, ill. Blaskovics (2), Kónya M., Osvald M., Kónya D. Gyöngyösfalu–Vassurány 1-5 (0-4). Gyöngyösfalu, vezette: Fodor M.

Gyöngyösfalu: Buza Z. – Varga G., Bokor Á. (Köteles), Rozmán, Czömpöl (Bodorkós), Csordás (Koller), Szigligeti, Bokor A., Kóbor, Kovács Z., Buza A.

Vassurány: Rózsa – Pungor, Kiss B. (Lisztes), Németh G. (Kocsis), Varga T. (Számedli), Nagy L., Ódor, Desits (Bencsik), Simon, Inzsöl, Kiss M. (Schmidt).

Gól: Varga G., ill. Varga T. (2), Kiss M., Nagy L., Desits. Oszkó-Győrvár–Cák 6-5 (3-2). Pácsony, vezette: Horváth Z.

Oszkó-Győrvár: Tóth T. (Timár) – Vass J., Papp K., Vass P., Döbör, Molnár Z., Gotthárd B., Dézsi, Pásti, Kercza (Gotthárd Zs.), Palatin (Csáki).

Cák: Lóránt – Németh N. (Horváth G.), Szentgyörgyi (Miklós), Hoch Sirson, Guttmann, Gáspár, Szigeti, Pesti, Bernáth, Döbrössi, Geröly.

Gól: Dézsi (2), Kercza (2), Vass P., Vass J., ill. Hoch Sirson (2), Guttmann, Pesti, Gáspár. Gersekarát–Sorkifalud 2-2 (0-0). Gersekarát, vezette: Szabó B.

Gersekarát: Leidli – Ciff (Ferencz), Földes (Szabó F.), Tóth N., Takács B., Szabó T., Herczeg, Gorza, Tóth M., Háder, Farkas G. Sorkifalud: Gombor – Kiss G. (Wéber), Vigh, Géczi, Horváth Sz. (Szovák B.), Baranyai, Dénes F., Serman, Dénes Cs., Sinkó, Bódi. Gól: Herczeg, Farkas G., ill. Bódi, Dénes F. Acsád-Meszlen–Perenye 2-0 (1-0). Acsád, vezette: Bejczi A.

Acsád-Meszlen: Horváth Á. – Gergye (Gyurácz), Jávorics (Polgár B.), Németh S., Kiss P., Polgár T., Farkas Cs., Barki (Sulyok), Németh P. (Ökrös), Takács (Szalai), Kovács G.

Perenye: Németh T. – Horváth P. (Berki), Horváth G., Guttmann, Csire, Szentmiklósi, Horváth L., Cseresznyák, Kardos, Imre (Bolfán), Kovács A. Gól: Jávorics, Polgár T. Rábahídvég–Bucsu 0-4 (0-1). Rábahídvég, vezette: Nagy P.

Rábahídvég: Nagy G. – Rába, Pap, Boda K., Tóth G., Horváth E., Bíró, Horváth K., Kiss S., Farkas K., Boda L.

Bucsu: Hujber G. – Hujber Zs., Podani, Süle, Kányási A., Kercza (Horváth Gy.), Török, Szakály, Kányási B., Rajki (Dankovics), Horváth A.

Gól: Süle, Rajki, Szakály, Boda K. (öngól). Körmend 22. forduló Rönök–Alsószölnök 4-0 (4-0). Csörötnek, vezette: Samu Cs.

Rönök: Varga A. – Meskó M., Kozma, Szőke, Kocsis, Németh B., Brányi, Nyári, Tallósi, Meskó Z., Tóth R.

Alsószölnök: Molnár B. – Barabás N., Maráczi J., Barabás T., Maráczi Á., Dancsecs, Holecz, Varga G., Joszt Zs. (Majczán), Pavlics, Doncsecz (Joszt Sz.).

Gól: Kozma (2), Brányi, Meskó Z. Tutitextil Körmend VSE–Csörötnek 2-4 (1-2). Körmend-Horvátnádalja, vezette: Németh B. Tutitextil Körmend VSE:

Bohus – Geller, Kondás (Pelok), Vörös, Jakab, Marton, Nagy M. (Molnár M.), Horváth L., Farkas Á. (Berke), Szentgyörgyvölgyi, Lukács.

Csörötnek: Kovács M. – Németh L., Póczak, Horváth Márk, Horváth Márió, Horváth R., Kovács A., Kakas, Pájtli (Laczó), Kocsis, Géczi (Kakas).

Gól: Horváth L., Vörös, ill. Kakas, Horváth R., Géczi, Horváth Márió. Kiállítva: Kakas (91., Csörötnek). Vasalja–Gasztony 2-1 (0-0). Vasalja, vezette: Hosszú Gy.

Vasalja: Horváth M. – Tomasics, Gerencsér, Kiss Mi., Petrovics, Zubrits (Egyed), Kovács T., Hauk, Berbás (Zimits), Kiss Má., Simon. Gasztony: Szlavinics – Hortobágyi, Németh J. (Huszár G.), Holecz, Huszár M. (Keresztényi), Filep, Ropos, Laczó, Kutas, Rédei, Szabó M.

Gól: Simon, Kovács T., ill. Németh J. Nagyrákos–Szakonyfalu 2-3 (1-1). Nagyrákos, vezette: Kiss Cs.

Nagyrákos: Zsigmond – Pongrácz, Tóth P., Kovács D., Bokányi (Varga M.), Hegyi (Mácsek), Németh P., Gaál, Bende, Volner, Tihanyi.

Szakonyfalu: Sömenek – Gáspár, Dömötör, Solymosi, Wölfinger, Réczeg (Császár), Herczeg, Nemes (Póczak), Stájer, Kovács M., Szőke.

Gól: Tihanyi, Németh P., ill. Dömötör (2), Kovács M. Őrimagyarósd–Szalafő 1-4 (1-1). Őrimagyarósd, vezette: Kiss F.

Őrimagyarósd: Pálmai – Horváth P., Zimits (Haholt), Kovács R., Marton, Gérnyi M., Gérnyi N., Károly, Erhardt, Czetin, Némethy. Szalafő: Mikos – Horváth Sz. (Kozó), László, Farkas A., Merkli J. (Klujber), Könye, Marton (Tamaskó), Kovács Á. (Pukhely), Csicsai, Merkli P., Bartakovics.

Gól: Zimits, ill. Csicsai (2), Marton, Merkli J. Magyarszecsőd–Rábagyarmat 1-4 (0-1). Magyarszecsőd, vezette: Finta Zs.

Magyarszecsőd: Tóth B. – Járfás, Dévai, Hajba, Bárdosi, Zsigmond, Csillag, Belső, Sólyom B., Oposits (Sólyom G.), Hercegh. Rábagyarmat: Soós A. – Esztergályos P., Soós Mi., Moór, Révész (Soós T.), Soós Má. (Hasztentaufel), Pencz (Esztergályos I.), Salamon (Esztergályos R.), Nagy B., Károlyi, Dolgos (Kardos).

Gól: Sólyom B., ill. Révész (2), Soós T., Hercegh (öngól). Pankasz–Magyarlak 3-3 (1-1). Pankasz, vezette: Busi L.

Pankasz: Móricz – Galambos, Némethi, Horváth Ad., Horváth Zs. (Kovács A.), Czene M., Horváth Al., Mesics, Török (Csonka), Fölnagy, Kurucz (Horváth B.).

Magyarlak: Böröndi – Gallai, Kovács G. (Vadász), Kardos, Mesics, Mezei (Racker), Vincze, Klujber, Krajczár Zs. (Kukor), Krajczár F., Herczeg.

Gól: Horváth Ad. (2), Mesics, ill. Gallai, Mesics, Mezei. Kiállítva: Gallai (92., Magyarlak). Máriaújfalu–Ivánc 2-0 (0-0). (Máriaújfalu) Szentgotthárd, vezette: Borhi T.

Máriaújfalu: Virág – Márton, Somlai, Németh R. (Gaál), Varga D., Lénárt, Dancsecs, Karsai, Horváth B., Bedi, Mesics.

Ivánc: Kapui – Takács, Lancsák, Mosolits, Tarafás, Porcsin, Németh Bo., Németh Be., Bedi, Tóth K., Pungor.

Gól: Lénárt, Márton. Kiállítva: Gaál (71., Máriaújfalu), ill. Takács (80., Ivánc). Sárvár 25. forduló Kenyeri–Keléd 5-1 (1-0), Kenyeri, vezette: Molnár T.

Kenyeri: Pócza – Nemes, Császár (Csiszár), Rajki, Gyurák, Szántó, Vámos, Molnár I. (Süle), Lábas (Svedics), Szár, Nagy M. (Horváth L.).

Keléd: Hittaller – Tricsli, Horváth I., Rumi, Kercza, Fóris K., Laczi, Schimmer, Czigány K. (Czigány T.), Fóris S., Farkas R.

Gól: Gyurák (2), Molnár I., Császár, Czigány K. (öngól), ill. Fóris K. Simaság–Szergény 1-2 (0-1), Simaság, vezette: Bazsó F.

Simaság: Szentgyörgyi – Balka, Bognár, Sztojka M., Hódossi, Kerekes, Horváth Á., Domoszlai, Horváth B., Horváth L., Németh B. Szergény: Verasztó Á. – Vörös (Piri M.), Foki, Mező (Kalmár Z.), Elek, Kocsi, Verasztó B., Piri B., Barabás (Gyurák), Pákozdi, Kalmár Zs.

Gól: Horváth Á., ill. Piri B., Foki. Mesteri–Boba 1-7 (1-2), Mesteri, vezette: Zsirai J.

Mesteri: Pócza B. – Lanczkor, Mórocz, Gőcze, Márkus (Pócza G.), Tóth B., Nagy D., Tar, Savanyó, Borbély, Bakonyi.

Boba: László – Kovács K. (Szabó S.), Hajmásy (Kreiner), Fábián (Zsömlye), Farkis (Németh M.), Szabó J., Sütő, Kóbor, Papp M. (Balogh M.), Nagy R., Czender.

Gól: Márkus, ill. Sütő (2), Németh M., László, Kóbor, Szabó J., Kovács K. Alsóújlak–Izsákfa 6-0 (2-0), Alsóújlak, vezette: Farkas G.

Alsóújlak: Gaál – Gampel Do. (Takács), Kaposi (Tárkányi), Rohonczi, Varga Á., Varga N., Pados (Papp A.), Gampel Dá., Ódor (Hancz), Kántor, Varga R. (Toldi).

Izsákfa: Szentgyörgyi – Németh G., Recetár, Zsoldos, Bogdán, Őri, Bakonyi, Varga Z., Szalay, Horváth R., Nagy K. (Molnár P.).

Gól: Varga R. (3), Varga Á. (2), Rohonczi. Ostffyasszonyfa–Kemenesmagasi 4-1 (2-0), Ostfyasszonyfa, vezette: Kedves R.

Ostffyasszonyfa: Zseli – Laki, Koronczai, Vörös E., Farkas J. (Bagics), Eőry D., Németh R. (Palánki), Vörös Sz., Eőry I., Nedeczky (Szénégető), Géczi.

Kemenesmagasi: Palánki – Szuh (Solymos), Balogh M., Berghoffer, Fülöp (Princzes), Molnár Zs., Horváth T., Peresznyei (Balogh D.), Palotai Á., Gombás, Molnár L. Gól: Németh R. (2), Eőry D. (2), ill. Molnár L. Jákfa–Hegyhát-Sótony 5-0 (4-0), , vezette: Bagoly G.

Jákfa: Csete – Böröndy T. (Böröndy A.), Nagy T., Tömböly (Nagy M.), Prystupa (Molnár K.), Vörös A., Rövid, Király Zs. (Molnár Z.), Vörös M., Kovács B., Szabó R. (Pál).

Hegyhát-Sótony: Szakos – Nagy T., Szabó A., Pados, Horváth M., Vörös, Császár, Toldi, Németh B., Horváth G., Stelczer.

Gól: Vörös A. (3), Prystupa, Szabó R. Nemeskocs–Répcevölgye-Bő 2-0 (1-0), Nemeskocs, vezette: Horváth Á.

Nemeskocs: Kovács T. – Elekes, Németh B., Szabó B., Szabó Á. (Horváth M.), Balogh D., Bolla, László (Szijártó), Horváth B. (Kárpáti), Pálffy (Szabó K.), Böcskör Nagy.

Répcevölgye-Bő: Rácsik J. – Sümegi, Magó, Dan, Rácsik G., Boros, Kondor, Kajtár, Horváth Mi., Nagy R., Babos. Gól: Elekes, Balogh D. A Nagysimonyi–Csénye mérkőzés elmaradt, mert a vendégek lemondták a találkozót. 26. forduló Boba–Izsákfa 1-0 (1-0). Boba, vezette: Lukács L. Boba: László – Porkoláb (Farkis), Heim, Szabó J., Hajmásy, Nagy R. (Papp M.), Kóbor, Németh M., Fábián, Czender, Balogh M. (Kreiner).

Izsákfa: Szentgyörgyi – Recetár, Zsoldos, Bogdán, Őri, Bakonyi, Varga Z., Szalay, Mogyorósy, Horváth R., Nagy K.

Gól: Porkoláb. Keléd–Simaság 3-1 (0-0). Keléd, vezette: Nagy B.

Keléd: Tricsli – Hittaller (Törkála), Laczi, Fóris S., Rumi (Czigány T.), Herman, Horváth I. (Czigány K.), Horváth L., Fóris K., Schimmer (Mikó), Farkas R.

Simaság: Sztojka – Balka, Bognár, Nagy T., Hódossi, Vajda, Borsodi, Horváth Á., Németh B. Gól: Fóris S., Horváth L., Fóris K., ill. Hódossi. Rábasömjén–Kenyeri 1-3 (0-1). Sárvár-Rábasömjén, vezette: Hérincs Cs.

Rábasömjén: Vártok – Vincze (Dancs), BERECZKI, Kiss P. (Boros), KÓBOR (Horváth T.), Tóth-Toki, Barkovics R., Kovács T. (Barkovics A.), Nagy L., Nagy T., Mendel.

Kenyeri: Pócza – Nemes D., Kövér, Csiszár, Horváth M. (Süle), Gyurák (Svedics), Szántó, Vámos, Molnár I. (Nemes A.), Lábas, Szár.

Gól: Tóth-Toki, ill. Gyurák, Lábas, Kövér. Kemenesmagasi–Nagysimonyi 5-0 (1-0). Kemenesmagasi, vezette: Monostori I.

Kemenesmagasi: Palánki – Szuh (Palotai L.), Berghoffer, Molnár Zs. (Bokányi), Horváth T., Solymos (Balogh M.), Peresznyei (Halász), Palotai Á., Gombás (Fülöp), Molnár L., Princzes.

Nagysimonyi: Bakos M. – Illés, Iván (Pék), Csillag G., Major, Szakos, Csillag P., Szabó J., Kiss G., Bakos B., Csabai (Vajda).

Gól: Horváth T. (3), Palotai Á., Gombás. Csénye–Jákfa 2-2 (1-1). Csénye, vezette: Szabó B.

Csénye: Derdák – Csiszler, Szabó Zs., Szitkay, Baumgartner, Pankaczi, Kalányos, Máhr, Dugovics, Bakics, Takács.

Jákfa: Csete – Tömböly, Prystupa, Molnár K., Vörös A., Király, Vörös M., Kovács B., Molnár Z., Görög, Nagy M.

Gól: Baumgartner, Máhr, ill. Vörös A. (2).

Kiállítva: Szitkay (88., Csénye). Alsóújlak–Ostffyasszonyfa 0-3 (0-1). Alsóújlak, vezette: Talabér N.

Alsóújlak: Gaál – Kaposi, Tűh (Rohonczi), Varga Á., Varga N., Pados (Papp A.), Ódor (Takács), Kántor, Hancz (Asztalos), Nagy Z. (Gampel), Varga R.

Ostffyasszonyfa: Zseli – Koronczai, Vörös E., Farkas J. (Bagics), Szénégető, Eőry D., Németh R. (Palánki), Vörös Sz., Eőry I., Nedeczky (Laki), Géczi.

Gól: Farkas J. (3). Szergény–Mesteri 3-0 (3-0). Szergény, vezette: Kiss G.

Szergény: Verasztó – Piri B., Foki, Szórádi, Elek, Márkus, Gyurák (Piri M.), Kocsi, Kalmár Z., Pákozdi (Barabás), Kalmár Zs. Mesteri: Pócza B. – Magyar (Szücs), Mórocz, Nagy D., Tóth B., Nyári, Tar, Pócza G., Savanyó, Borbély, Lanczkor.

Gól: Szórádi (3). Hegyhát-Sótony–Nemeskocs 4-3 (4-2). Sótony, vezette: Fodor M.

Hegyhát-Sótony: Szakos – Varga P. (Derdák), Nagy T., Szabó A., Gombor, Pados A., Sinka, Pados D., Császár, Toldi (Vörös), Horváth G.

Nemeskocs: Kovács T. – Horváth M., Németh B., Szabó B., Szabó Á. (Szabó K.), Balogh D., Kárpáti, Bolla, László, Czirják, Pálffy. Gól: Császár (2), Horváth G., Nagy T., ill. Horváth M., Szabó B., Pálffy. Kiállítva: Sinka (90., Sótony). Körmend 1. Szakonyfalu 22 19 0 3 81- 27 57

2. Rábagyarmat 22 15 3 4 58- 27 48

3. Magyarszecsőd 22 15 2 5 94- 36 47

4. Szalafő 22 13 0 9 65- 52 39

5. Csörötnek 22 12 1 9 76- 54 37

6. Nagyrákos 22 12 1 9 56- 50 36

7. Máriaújfalu 22 11 3 8 63- 41 36

8. Ivánc 22 11 2 9 51- 42 35

9. Vasalja 22 11 0 11 51- 55 33

10. Magyarlak 22 10 2 10 57- 57 32

11. Őrimagyarósd 22 10 2 10 49- 54 31

12. Pankasz 22 7 4 11 62- 70 24

13. Gasztony 22 5 3 14 40- 70 18

14. Körmend VSE 22 4 1 17 35- 102 12

15. Alsószölnök 22 3 3 16 43- 77 12

16. Rönök 22 4 1 17 43- 110 9

A Nagyrákostól, az Őrimagyarósdtól, a Pankasztól, a Körmendtől 1, a Rönöktől 4 pont levonva. Sárvár 1. Alsóújlak 25 20 2 3 97- 25 62

2. Kemenesmagasi 25 19 4 2 89- 22 61

3. Ostffyasszonyfa 24 18 4 2 101- 31 58

4. Boba 24 17 2 5 83- 31 53

5. Szergény 24 15 2 7 77- 52 47

6. Hegyhát-Sótony 25 13 3 9 68- 60 42

7. Nemeskocs 24 12 3 9 87- 60 39

8. Kenyeri 25 12 3 10 58- 51 39

9. Répcevölgye-Bő 24 10 2 12 50- 43 32

10. Rábasömjén 24 9 3 12 51- 71 30

11. Keléd 24 8 1 15 41- 75 25

12. Csénye 24 7 4 13 45- 69 25

13. Simaság 25 6 5 14 37- 81 23

14. Nagysimonyi 23 7 1 15 35- 66 22

15. Mesteri 25 6 3 16 30- 79 21

16. Jákfa 24 4 2 18 44- 100 14

17. Izsákfa 25 2 0 23 20- 97 2

Az Izsákfától 4 pont levonva. Szombathely 1. Bucsu 21 18 3 0 83- 19 57

2. Kőszegfalva 21 17 2 2 80- 38 53

3. Telekes 21 14 4 3 65- 31 46

4. Perenye 20 12 2 6 44- 25 38

5. Sorkifalud 21 10 7 4 58- 33 37

6. Torony 21 11 1 9 52- 39 34

7. Oszkó-Győrvár 20 10 3 7 53- 39 33

8. Acsád-Meszlen 20 10 2 8 43- 35 32

9. Újperint 21 8 4 9 43- 34 28

10. Gersekarát 20 8 3 9 39- 52 27

11. Vassurány 21 7 2 12 43- 64 23

12. Cák 20 5 3 12 38- 48 18

13. Nemeskolta 20 3 1 16 40- 76 10

14. Gyöngyösfalu 21 2 1 18 21- 70 7

15. Rábahídvég 20 0 0 20 19- 118 0

A Vasasszonyfa visszalépett.