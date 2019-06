A mindent eldöntő ötödik meccs előtt a Körmend

Az elődöntőből biztosan, de valószínűleg magukból is kihozzák a maximumot az Egis Körmend és a Pécsi VSK-VEOLIA játékosai. A mindent eldöntő ötödik összecsapás szerdán 18.30-kor kezdődik Körmenden (M4 Sport). Kiderül, melyik együttes lesz a Falco ellenfele az NB I-es kosárbajnokság fináléjában.

Két nyert mérkőzés után talán nem sokan gondoltak arra, hogy a Körmend–Pécs elődöntő ötmeccses sorozat lesz majd. A vasi együttes előbb hazai pályán nyert baranyai riválisa ellen (88-75), majd idegenben is összehozta a bravúrt (77-83). Ezek után kevesen számítottak arra, hogy az Egis Körmend a harmadik meccsen, hazai pályán nem tudja lezárni a sorozatot és egy komolyabb vereségbe szalad bele saját közönsége előtt (72-87). Ezzel megszakadt a bajnokság eleje óta tartó hazai veretlenségi sorozat, a körmendiek rossz szériája viszont tovább tartott.

A negyedik találkozón is pécsi siker született (68-64), bár volt esélye a Körmendnek is. Döntő szituációkban azonban jobban összpontosított a házigazda, így egalizálni tudott a három nyert meccsig tartó párharcban. A piros-feketék igen rosszul céloztak távolról, a triplavonal mellől mindössze 18 százalékos pontossággal dobtak, míg a PVSK kétszer jobban, 36 százalékkal értékesítette hárompontosait. Kicsit fásultabbnak tűnt a Körmend, a Pécs viszont eléggé felszívta magát a találkozóra, és kiegészülve a sérüléséből visszatérő Budimirral elhitte, hogy van keresnivalója az elődöntőben, sőt utána a döntőben is.

– Nagyon szoros csatát vívtunk Pécsen, de azt gondolom, hogy nem kosárlabdáztunk jó ritmusban. A küzdelemre nincs panaszom, de sok volt a figyelmetlenség és a pontatlanság. Nem mentek a távoli dobások, ennek ellenére volt esélyünk a győzelemre. Nagyon jó csapat a Pécs, éppen ezért nehéz ötödik meccsre számítok, ahol azt hiszem, nekünk van nagyobb veszítenivalónk. Sok múlik majd azon, hogy milyen dobóformát fogunk ki és mennyire szedjük jól a lepattanókat. Pécsen mindkét mutatóban gyengébbek voltunk ellenfelünknél. Csak a győzelmet tudom elképzelni, de ehhez nagyon oda kell tennünk magunkat, mert a PVSK nem jön feltartott kézzel. Sőt, biztos vagyok benne, hogy minden eddiginél felspannoltabb állapotban érkeznek hozzánk – mondta Matthias Zollner, a Körmend vezetőedzője.