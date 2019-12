A nők nyertek, a fiúk pontot raboltak

A három szombathelyi NB II-es röplabdacsapat közül a csak a Szombathelyi Egyetemi SE női együttesének sikerült – nagy csatában – nyernie.

Szombathelyi Egyetemi SE–Széchenyi Győr 3:2 (-17, 27, 10, -18, 13). – Szombathely, 50 néző, NB II-es női röplabda-mérkőzés, vezette: Barabás, Nagy L.

SZoESE: GULKAI, KISS L., BÖRZSÖNYI, SZALAI, LAJOS, NÉMETH E. Csere: BOZZAI. Edző: Bodzer Attila.

A közvetlen rivális elleni rangadón az első játszmát a végjátékban jobban koncentráló vendég nyerte (17-25). Nagyon kiegyenlített játékot hozott a második szett, ezúttal a felszabadultan, jól játszó szombathelyiek értek előbb célba (29-27). A harmadik játékrészben Németh Erzsébet jó nyitásaival nagy előnyre tettek szert a hazaiak, Gulkai Zsófia pontos feladásait magabiztosan értékesítették az ütők (25-10). A folytatásban sokáig fej fej mellett haladt a két csapat, a finisben a győriek ejtései bizonyultak nyerőnek (18-25). A rövidített játszmában a térfélcserénél még a vendégek vezettek, de a szombathelyiek rákapcsoltak, átvették az irányítást és nyertek (15-13).

Haladás VSE/SI–UTE U21 0:3 (-20, -13, -17). – Szombathely, 60 néző, NB

II-es női röplabda-mérkőzés, vezette: Nagy L., Barabás.

HVSE/SI: Horváth B., Perintfalvi, Németh Boglárka, Szendrődi, Héjj, Németh Blanka. Csere: Zoltán (liberó), Fatér V. (liberó), Fatér J., Sajben, Katona, Kiss D. Edző: dr. Mucsi Péter.

Az U21-es korosztály bajnoki címvédőjét fogadta a HVSE/SI. Mindkét csapatnak voltak hiányzói, de az erőviszonyok nem változtak. Az első szettben jól tartották magukat a zöld-fehérek, a másodikban azonban nyitásfogadási hibáik miatt alárendelt szerepet játszottak. A harmadik játszmában sikerült ismét magukra találniuk, és vállalható vereséget szenvedtek a veretlen listavezetőtől.

Dunaújvárosi SE RA–Szombathelyi Egyetemi SE 3:2 (-24, 19, 17, -21, 10). – Dunaújváros, 20 néző, NB II-es férfi röplabda-mérkőzés, vezette: Szél, Ladányi.

SZoESE: MARSAI, TÓTH V., KONETSNY, IFJ. BODOVICS, KOLLER, KISS G. Csere: KUDRON (liberó), ID. BODOVICS. Játékos-edző: Bodovics Árpád.

Különböző okok miatt a szombathelyiek négy játékosukat is nélkülözték. Szerencsére be tudott segíteni a korábbi feladó Marsai, és bemutatkozott a munkája okán Zalaegerszegről Szombathelyre költözött Kiss Gergely is. A vasiak nekiestek esélyesebb ellenfelüknek, és meg is nyerték az első szettet. A másodikban és a harmadikban kissé görcsösen játszott a SZoESE, amit a hazaiak ki is használtak. A negyedikben viszont átvette a játék irányítását a Bodovics-csapat, sikerült is egyenlíteni. A döntő játszmában 7-1-es vezetést szereztek a szűk keretű vasiak, de a végjátékban már sok hibát vétettek. Végül vesztettek, de a szezon legjobb játékával pontot raboltak a listavezetőtől.