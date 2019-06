A piros-feketék elvesztették a szezon eleje óta tartó hazai veretlenségüket

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság elődöntőjének harmadik mérkőzésén elvette a Pécsi VSK-VEOLIA az Egis Körmend szezon eleje tartó hazai veretlenségét. Így még nem lefutott a párharc, szépítettek a baranyaiak, folytatás hétfőn.

A mérkőzés előtt Mario Delast éltette a hazai publikum, a horvát center két mankóval érkezett a csarnokba és végig ott volt civilben a kispadon. A bemelegítéskor is Delas feliratú pólót viseltek a körmendiek, ezzel is erősítve a csapategységet. Nagy hangulat fogadta a két együttest, a körmendi B közép természetesen telt házzal hangolt a találkozóra, de a pécsieket is elkísérte a Rába-partjára egy maréknyi – ám annál nagyobb hangú – szurkolósereg.

A PVSK együtteséből Veljko Budimir hiányzott, aki sérülés miatt nem tudta vállalni a szereplést.

Kiegyenlített játékot hozott az első pár perc, hol egyik, hol másik fél szerzett kosarat. Nagy küzdelemre kényszerült Hammonds a pécsi védők gyűrűjében, de jól megoldotta a feladatot. Price mutatott még jó dobóformát az elején, de a vendégek is jól álltak bele a meccsbe. A negyed közepén indított egy komolyabb rohamot a PVSK. A Körmend többet hibázott, palánk alatt sokat engedett a baranyaiaknak (11-16). De észnél volt a házigazda, hamar egálra hozta az eredményt (16-16) – kihasználva a Pécs párperces lefagyását. Az etap hajrájában ismét többször volt pontatlan a Körmend, a Pécs ezt meglovagolva nagy menettel hétpontos előnyt harcolt ki az első kis szünetre.

Kapkodva nyitották a második negyedet a csapatok. Kezdett paprikásabb lenni a hangulat a pályán és azon kívül is, néhány vitatható ítélet vagy be nem fújt szabálytalanság miatt. Most a Pécsnek is nehezen ment a pontszerzés, mígnem Antóni be nem varrt egy hárompontost, megtörve ezzel a PVSK rossz dobósorozatát. Tartotta az első negyedben megszerzett előnyét a Pécs, de belátható volt a távolság a két csapat között. A 18. percre némileg változott a helyzet, egy pont híján tízzel vezetett Csirke Ferenc csapata, majd hamar átgördült a lélektani tíz ponton is. Pongó két triplájára Ferencztől és Pricetól jött válasz, éppen a legjobbkor, mert ez mentőövet jelentett a piros-feketéknek. A vendégvezetés azonban megmaradt a félidőre is (37-50).

A szünetben Bebes István, Körmend polgármestere köszöntötte a városi kosárlabda-bajnokság győztesét, a HSE Vasalja csapatát.

Price volt az első pontszerző a második félidőben, de hamar jött Taylor válasza, átgördült a félszázon a Pécs. A negyed közepén már forrt a csarnok, a körmendi közönség űzte-hajtotta csapatát, így tudott benézni tíz pont alá a házigazda (50-58), de ennél közelebb nem jutott. Taylor keze viszont nem remegett meg, tudta növelni előnyét a Pécs (52-64). Tizenkét pontos pécsi előnnyel startolt el a záró játékrész, ebből percekig nem tudott faragni a Körmend. Csorvási szorgoskodott össze értékes kosarakat, beljebb került az MTE (66-75). Extrán dobott a Pécs, a Körmend kevésbé jól. Ez kitartott a végéig, a PVSK szépített az elődöntős sorozatban.

Most 2-1-re vezet a Körmend, hétfőn Pécsen folytatódik a két csapat elődöntős párharca. A negyedik találkozó 18 órakor kezdődik.