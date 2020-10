A piros-feketék vasárnap a Jászberény otthonában vendégeskednek

Jó kéthetes késéssel az Egis Körmend kosárcsapata is elkezdte a 2020–2021-es bajnoki idényt. A piros-feketék könnyedén nyertek első meccsükön a Kaposvár ellen, most második bajnokijukra indulnak Jászberénybe. A menetrend meglehetősen felforgatott, de legalább van meccs, jelen esetben ennek is örülnek a körmendiek.

Ziga Mravljak, az Egis Körmend szlovén vezetőedzője elmondta, hogy a koronavírus-járvány nem kis problémát okoz a csapatoknak. Ahogy máshol, Körmenden is próbálnak alkalmazkodni a változásokhoz, ami nem könnyű, hiszen gyakorlatilag napról napra, sőt van úgy, hogy óráról órára más a helyzet. – Nagy erőbedobással készültünk a szezon első meccsére a Szeged ellen, ami ugye október 3-án lett volna. Aztán jött a kötelező tesztelés. Amikor megkaptuk a négy pozitív eredményt, mindenkit lesokkolt. Karanténba kellett vonulnia az egész csapatnak, nem tudtunk edzeni – idézte fel a legnehezebb napokat Ziga Mravljak. – Amikor kijutottunk a karanténból, elkezdtük felkészíteni a csapatot a következő meccsre, de úgy alakult, hogy azt is törölték. Ez a játékosoknak és az edzőknek is nehéz helyzetet jelentett. Miért probléma ez? Amikor elkezdünk beszélni a következő ellenfelünkről, akkor mentálisan és fizikálisan is fel kell magunkat készíteni. Aztán az utolsó pillanatban törlik a meccset. Ebbe bele lehet fáradni, ha megtörténik pár alkalommal. És ugye még barátságos mérkőzést sem tudtunk játszani a jelenlegi helyzetben, így majdnem egy hónapig voltunk meccs nélkül. Együtt azonban valahogy átvészeltük ezt az időszakot. Természetesen az edzőkkel próbáltuk folyamatosan támogatni a játékosokat pozitív szavakkal, gondolatokkal, így vártuk a szezon nyitányát. A sok gondolkodás helyett inkább a munkára fókuszáltunk. A Körmend október 18-án kezdte meg ténylegesen a bajnoki idényt. Nagy erőt és lendületet mutattak a piros-feketék az első meccsen, a Kaposvárnak esélye sem volt a találkozón. – Nagyon boldogok voltunk, hogy végre megkaptuk a lehetőséget, és elkezdhettük a szezont. Nem gondolkodtunk rajta, hogy ki lesz az ellenfél, csak készen akartunk állni bárkire, aki először jön hozzánk meccset játszani. Mindig mondom a játékosoknak és a stábtagoknak, hogy erős csapatunk van. Jó úton halad az utánpótlásprogramunk, van jövőnk ezekben a fiatalokban. A Kaposvár elleni meccsünkön a csapat átlagéletkora 21,5 év volt. Ez nagyon jó dolog, része a tervünknek, amit az elkövetkezendő években is szeretnénk folytatni. A fiataljaink megmutatták, hogy nem érdemtelenül részesei ennek a programnak és ennek a csapatnak. A Kaposvár ellen is látszott, hogy mennyire jó a csapatszellem, nagyon jó belső energiánk van. Ez megmutatkozik az edzéseinken is. Remélem, hogy így folytatjuk, mert akkor nagyon optimistán haladhatunk előre, de fontos, hogy csapatként alázatosak maradjunk. A vezetőedző azt is elmondta, hogy a négy pozitív játékost újabb tesztelés után komoly egészségügyi ellenőrzésnek vetik alá, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a vírus nem okozott nekik problémákat. Ha minden rendben lesz, akkor csatlakozhatnak a csapathoz, ennek időpontja azonban egyelőre bizonytalan. A Körmend október 25-én, vasárnap 18 órától újabb meccset játszik Jászberényben. Az eredetileg e hétvégére kisorsolt Szolnok–Körmend- és Jászberény–DEAC-mérkőzést halasztani kellett – a két játékra kész csapat a 12. fordulóból hozta előre a találkozóját. A jászságiak amúgy már három bajnokin is túl vannak (Sopron, Szeged, Kaposvár), de eddig még nem sikerült győzelmet szerezniük.

– Nem tudok jósolni a szezont illetően. Nagyon nehéz bármit is mondani, mert a bajnokság még igen korai szakaszban van. Néhány csapat egyáltalán nem játszott még teljes kerettel, például mi sem, így a meccsek eredményei becsapósak lehetnek. Mi elsősorban a saját játékunkkal foglalkozunk, csak utána az ellenfelekkel. Meccsről meccsre haladunk, és biztos vagyok benne, hogy az eddig mutatott munkamorállal, lelkesedéssel, elhivatottsággal nagyot álmodhatunk. Szeretném megköszönni a szurkolóinknak, hogy kijöttek az első meccsünkre, és buzdítottak bennünket. Nagyon reméljük, hogy a következő hazai bajnokinkon telt ház előtt játszhatunk, mert nagy szükségünk van a támogatásra.