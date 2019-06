A Répcelak tekecsapata először szerzett bajnoki ezüstöt

Sorozatban hat bajnoki bronz után a mögöttünk hagyott szezonban ezüstérmet szerzett a Répcelaki SE-tekeshop.hu szuperligás férfitekecsapata. A klub történetének legnagyobb sikeréhez Európa-kupa-indulási jog is társul.

A vasi kisváros, Répcelak csapata már eddig is a megye egyik legeredményesebb együttesének számított. A 2018–2019-es szezonig sorozatban hat bajnoki bronzérmet számlált, háromszor szerepelhetett már a Bajnokok Ligájában, és a harmadik számú európai klubversenyen, az NBC-kupában is szerzett már arany-, ezüst- és bronzérmet is. A mögöttünk hagyott idényben tovább bővítette a trófeagyűjteményt Kiss Zsolt együttese. Az NBC-kupában megszerezte a második bronz­érmét, a hazai szuperligában pedig a szakosztály történetének legjobb eredményét érte el a bajnoki ezüsttel.

– Nem kezdtük rosszul a bajnokságot, de a közepén azért akadtak döccenők – idézte fel a szuperligás pontvadászat hónapjait Kiss Zsolt, a répcelaki tekeszakosztály vezetője, edzője. – Az alapszakaszban a Szegedtől itthon és idegenben is kikaptunk. A rájátszásban viszont már erőn felül teljesített a csapat; a Zalaegerszeget itthon legyőztük, idegenben pedig döntetlent értünk el, és a Szegedtől is elvettük az egyik pontot hazai pályán. Ezek az extra eredmények hozták meg számunkra a második helyet. A csapat szekerét ezúttal is a két világbajnok klasszis, Kakuk Levente és Zapletán Zsombor húzta leginkább, de tekében a „zongoracipelőkre” is ugyanakkora teher hárul. Az idény közepére, végére állt össze igazán a csapat, akkor már egymásért is tudtak harcolni a fiúk. Mindenki megtette a magáét, de sokat számított, hogy Molnár Pál a rájátszásra visszanyerte a régi jó formáját.

Az ünnepnapoknak vége, és a jövőkép nem olyan rózsás Répcelakon, mint amire ilyen szereplés után számítanánk.

– Nem biztos, hogy a közeljövőben ezt az eredményt sikerül megismételnünk – folytatta Kiss Zsolt –, mert az anyagi lehetőségeink kissé korlátozottabbak lettek. Nagy veszteség, hogy emiatt nem sikerült megtartanunk Zapletán Zsombort, aki az egyik fő riválisunkhoz, az FTC-hez szerződött. Nehéz dolgunk lesz, hogy megtartsuk a helyünket a top háromban. Helyi és más vállalkozók, valamint az önkormányzat segítségével remélhetőleg sikerül fenntartani a csapatot. Zsombor helyére a 28 éves Pintér Károly érkezett, aki három éve egyéni országos bajnok is volt. A Zalaegerszegnél kevés lehetőséghez jutott, kölcsönben játszik majd nálunk. Kora és tudása alapján is beleillik a csapatunkba. Az ezüstéremmel a második számú európai versenyre, az Európa-kupára szereztünk indulási jogot. Ezt október első hetében rendezik a horvátországi Varasdon. Ott az első öt közé kellene jutnunk ahhoz, hogy a Bajnokok Ligájában is indulhassunk. Meglátjuk. Július 18-án kezdjük a felkészülést hét felnőtt (Kakuk Levente, Horváth Zoltán, Molnár Pál, Móricz Zoltán, Vörös Milán, Pintér Károly, Kuslics Gergely) és három ifjúsági (Varga Bence, Varga Marcell és Zalka Martin) játékossal. A bajnokság augusztus 31-én rajtol. A szövetség visszatért a régi, jól bevált versenyformára, a 12 csapatos csoportban oda-vissza vágó körmérkőzésen dőlnek el a helyezések. Viszont négy kieső lesz, mert jövőre nyolc­csapatosra akarják szűkíteni az első osztályt.