A sárga-feketék boldogan nyilatkoztak, a piros-feketék szomorúan

Az Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely bajnoki döntő utolsó, harmadik összecsapása után a hazaiak szomorúan, a vendégek boldogan nyilatkoztak.

Gasper Okorn, a Falco KC edzője: – Óriási boldogságot, felszabadultságot érzek! Nagyon megdolgoztunk ezért a sikerért, ez a csapat, ez a szurkolótábor megérdemli a bajnoki címet! Rengeteget dolgoztunk a szezon folyamán – egy pillanatra sem adtuk fel, nagyszerű szezont zártunk.

Matthias Zollner, a Körmend edzője: – Nagyszerű mérkőzést játszottunk, nagyszerű hangulatban – ez az atmoszféra Európában bárhol megállta volna a helyét. Jó csapatom van, és a szezon nagy részében jól is játszottunk, sajnálom, hogy a vége nem sikerült. Fájó most látni, hogy a szombathelyiek ünnepelnek, két-három hétig biztosan rágódunk majd a történteken, de aztán menni kell tovább.

Váradi Benedek, a Falco csapatkapitánya: – Boldog vagyok, elértük a célunkat, amiért régóta küzdöttünk! Zsinórban két elvesztett bajnoki döntő van mögöttünk, és idén elbuktunk a kupa fináléjában is. De nem törtünk meg, nem adtuk fel, próbáltunk tanulni a hibáinkból. És most nem hibáztunk! Köszönöm a szurkolóknak, hogy a nehéz időben is mellettünk álltak, ők is megérdemelték ezt a diadalt.

Ferencz Csaba, a Körmend csapatkapitánya: – Egy felkészült Falcóval találtuk magunkat szembe a döntőben. A szombathelyiek csapatként küzdöttek, megérdemelték a bajnoki címet. Csalódott vagyok, de egy elbukott döntő után ki ne lenne az. Gratulálok a csapatomnak, kemény évünk volt, sok szép pillanattal. Az ezüstérem most még keserűséget jelent, de azt hiszem, kis idő múlva talán másképpen gondolom. Körmend számára ez egy nagyszerű teljesítmény, nálunk jobb lehetőségekkel bíró csapatokat utasítottunk magunk mögé. És szeretném megköszönni a támogatást a szurkolóinknak, nincs jobb tábor ebben az országban.

Perl Zoltán, a Falco válogatottja: – Kicsi korunk óta erről álmodoztunk, ezért dolgoztunk – még most is nehezen hiszem el, hogy sikerült! Furcsa, mozgalmas, hullámzó szezon van mögöttem, de a lényeg az, hogy a Falcóval a csúcsra értünk, hogy valóra váltottuk az álmainkat, hogy bajnokok lettünk! Boldog vagyok, és remélem, hogy a fantasztikus szurkolótáborunkat is boldoggá tettük!

Csorvási Milán, a Körmend játékosa: – Még sokat fogok gondolkodni ezen a döntőn, mert bevallom, csalódott vagyok. Nagy lehetőség kapujában voltunk, de nem tudtunk élni vele. Néhány hét múlva biztosan átértékelem a történteket. Annyi biztos, ezt a szezont nem lehet elfelejteni, ezekre a pillanatokra mindig emlékezni fogok.

Desonta Bradford, a Körmend légiósa: – Hosszú és mozgalmas idényen vagyunk túl. Sajnálom, hogy a döntőben nem sikerült nyernünk, de nekem szépen csillog az ezüst­érem, és ne feledjük, hogy megnyertük az Alpok Adria Kupát. Van bennem rossz érzés a döntő után, de összességében remek volt ez az év.

Leyton Hammonds, a Körmend légiósa: – Szomorú vagyok, nehéz feldolgozni a történteket. Jól éreztem magamat Körmenden, nem hiszem, hogy valaha is ennyi szeretetben lesz részem, mint itt. Ez volt az a hely és ez volt az a szezon, amit soha életemben nem fogok elfelejteni.