A sárga-feketék U18-as csapata első lett a felsőházi rájátszásban, de a finálé elmaradt

Keddtől kis csoportokban, szabadtéren már közös edzéseket is tartanak a Falco U18-as, valamint a Szombathelyi Sportiskola U16-os és U14-es kosárlabdacsapatai. Az U18-asok nagy vesztesei voltak a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt 2019/2020-as szezonnak.

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely A csapata a 2019/2020-as junior (U18) kiemelt bajnokság nyugati alapszakaszát 13 győzelemmel és egy Pécsen elszenvedett vereséggel az élen zárta, ezzel biztosan jutott a felsőházi rájátszásba, ahol szintén nagyszerűen meneteltek Váradi Attila és Karagity Milán tanítványai. A négy keleti csoportból érkezett rivális közül csak a Debrecen tudta – egy ponttal – legyőzni a sárga-feketéket, akik így a rájátszásban is magabiztosan végeztek az élen (12 győzelem, 2 vereség). Nagyon jó esélyekkel léphettek volna pályára a nyolcas országos döntőben is, de erre már nem kerülhetett sor, mert mint minden bajnokságát, a koronavírus-járvány miatt ezt is befejezettnek nyilvánította a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége március 17 én.

Érem nélkül maradtak

– Ez a csapat két évvel ezelőtt bronzérmes volt az U16-os bajnokságban, a mostani előcsatározások során jobb volt a mérlegünk. Jó esélyünk lett volna a döntőben is, jó lett volna játszani, de máshogyan alakult – mondta Váradi Attila vezetőedző, a Szombathelyi Kosárlabda Akadémia szakmai vezetője. – Most érem nélkül maradtak a fiúk, és jövőre már nem lesznek így együtt. Egyrészt a keret jelentős része kiöregszik a korosztályból, másrészt az U23-as szabály bevezetése miatt nagyon kapósak a játékosaink. Többen kaptak ajánlatot más csapatoktól, olyanoktól, akik nem vették komolyan az utánpótlás-nevelést. Nem tudom, hogy sikerül-e megtartanunk őket.

Kadet- és serdülőesélyek

A Szombathelyi Sportiskola KA kadet (U16) A csapata szintén korosztálya kiemelt bajnokságában szerepelt. Simon Bence és Mészáros Máté együttese az alapszakaszt a Pécs és a Sopron mögött kilenc győzelemmel, öt vereséggel a harmadik helyen fejezte be, így szintén a felsőházi rájátszásban folytathatta. Itt azonban már a rájátszást sem tudták befejezni, a nagyon kiegyenlített mezőnyben a szombathelyiek a 14-ből kilenc fordulót tudtak le, négy győzelemmel és öt vereséggel a negyedik – szintén országos döntőt érő helyen – álltak a bajnokság lezárásakor.

Az egészen más – jóval bonyolultabb – rendszerű serdülő (U14) bajnokságban a csapatoknak tíz négycsapatos tornát kellett volna játszaniuk az országos döntőkig, illetve helyosztókig – 30-30 meccset. Miután lement a négyfordulós területi alapszakasz, a hatfordulós országos főtábla várt a csapatokra. Az ötödik előtt zárták le a bajnokságot, amikor a Váradiné Szarka Ildikó és Bakon Csaba vezette SzoSI-nak még az A döntőbe kerülésre is volt esélye, de legrosszabb esetben is a második nyolcasban, a B döntőben végzett volna.

Eb-re sem utazhattak

A szombathelyi klub legjobb korosztályos játékosai a válogatottban sem tudtak bizonyítani, mivel elmaradtak az idei Európa-bajnokságok is. (Az U20-as, az U18-as és az U16-os nemzeti csapat is a B divízióban volt érdekelt.) A Falcóból az U18-as válogatott keretnek Kenéz Csaba, Sövegjártó Ábel, Sipos Mátyás és Tiborcz Benedek volt a tagja, jövőre már csak utóbbi kettő marad ebben a korosztályban. Az U16-osoknál Kovács Levente Hetény, Horváth Ádám és Büki Lóránt volt válogatott kerettag, ők mindhárman korosztályt váltanak. Az U14-eseknél még nincs válogatott keret, a képző-kiválasztó programban vesznek részt. A régiós kiválasztást még igen, az országost viszont már nem tudták megrendezni a veszélyhelyzet elrendelése miatt.

Kiscsoportos edzések

Mint Váradi Attila elmondta, a közös edzések betiltása után egyéni programokat írtak elő korosztályos játékosaiknak. A második szakaszban már szabadtérieket is – a többség elvégezte, többen rákaptak a hosszú futásokra. Két héttel ezelőtt kezdhettek kijárni a Sugár úti sporttelep szabadtéri pályájára, ahol több palánkot is felállítottak, és 45 perces intervallumokra osztva lehetőséget kaptak az egyéni munkára azok a fiatalok, akiket a szüleik engedtek. Ezen a héten indult be igazából az élet, hiszen keddtől megkezdődhettek a kiscsoportos edzések – igaz, még mindig a szabadtéri pályákon. Ha jók lesznek a tapasztalatok, akkor hamarosan megkezdődhetnek az

U11-esek és az U12-esek edzései is.

– Nagyon reméljük, hogy nem fordulnak rosszra a dolgok, és lassan visszatérhetünk a rendes kerékvágásba, kinyithat az aréna és újra tudunk a csarnokban edzeni – zárta szavait Váradi Attila. HE