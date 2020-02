A serdülők arany- a felnőttek ezüstérmesek az ob-n

A Kötélugró Klub Szombathely serdülő csapata arany-, a felnőtt együttese ezüstérmet hozott az országos csapatbajnokságról.

A szolnoki országos csapatbajnokságon a Kötélugró Klub Szombathely négy kvartettet indított. Szó szerint összetett feladat várt az ugrókötelesekre, hiszen összesen nyolc versenyszámban kellett számot adniuk a tudásukról – négy egyköteles számban (4×30 mp gyorsasági, 2×30 mp duplázás, páros szabadon választott, négyes formáció), illetve négy kétkötelesben (háromfős 1×60 mp gyorsasági, háromfős szabadon választott, négyfős 4×30 mp gyorsasági, négyfős szabadon választott).

A legidősebb, a felnőtt korosztályban (2002-ben, illetve korábban születettek) nagyszerűen szerepelt, ezüstérmet szerzett a Gyurkó Flavia, Nardai Sarolta, Simon Tira, Varga Flóra alkotta négyes. Eredményük azért is értékes, mert keveset tudtak együtt gyakorolni. Ennek ellenére indulási jogot szereztek a kanadai világbajnokságra. A négy egyköteles és a négy kétköteles versenyszám összesített eredményéért is lehetett érmet szerezni, előbbiben bronzot, utóbbiban ezüstöt akasztottak a szombathelyi lányok nyakába. Füle Magdolna és Bánhegyi Attila serdülő (2006–2008) tanítványai viszont mindent vittek, az egyköteles, a kétköteles és az abszolút összetett versenyt is megnyerték – a nyolc számból hétben a legjobbnak bizonyultak, egyben másodikok lettek. A csapat tagjai: Baumgartner Luca, Halmosi Dézi, Nagy Lotti, Papp Virág.

Az ifjúsági (2003–2005) korosztályban két szombathelyi csapat is szerencsét próbált. A Fekete Anna, Horváth Lara, Szentgyörgyvölgyi Zora, Varga Laura összetételű négyes az ötödik, a Baumgartner Sára, Fritz Viktória, Pásztorházi Emma, Süveges Szonja, Vámosi Virág alkotta együttes pedig a hatodik helyen végzett.