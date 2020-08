A sok kihagyás ellenére jó állapotban vannak a játékosok

Megkezdte a felkészülést a 2020/2021-es szezonra a Falco KC Szombathely.

NB I-es kosárlabdacsapata. A teljes keret munkába állt – egyelőre Milos Konakov másodedző irányítja a foglalkozásokat.

A légiósok mind megérkeztek Szombathelyre – így hétfőn teljes kerettel kezdte meg a felkészülési időszakot a 2019-es bajnok. A tréningeket egyelőre Milos Konakov másodedző felügyeli, irányítja.

– Hétfőn este egy kis ráhangoló edzéssel elkezdtük a munkát, keddtől már pörgősebb ritmusban, napi két edzéssel készülünk – jelezte Milos Konakov másodedző. – Reggel, délelőtt Laki Ádám és Hajas Csaba irányításával fitneszfoglalkozás, az erőnléti edzés vár a fiúkra, délután, este pedig az én vezetésemmel a kosárlabda is előkerül. Szerencsére teljes a keretünk, időben megérkeztek a légiósok, így minőségi munkát lehet végezni – és mindenki egészséges. Az első időszakban az lesz a legfontosabb feladatunk, hogy ismét belerázódjunk a munkába, hogy a hosszúra nyúlt szünet, kényszerpihenő után lerakjuk a megfelelő erőnlét alapjait, formába hozzuk a játékosokat. De a játékosaink a pihenő alatt is sportszerűen tették a dolgukat, elvégezték a számukra előírt gyakorlatokat, feladatokat, így jó állapotban vannak, nem a nulláról kell kezdeni a munkát. Jó a légkör, mindenkinek hiányzott már a közös munka, a kosárlabda, motivált társasággal dolgozhatok. Vasárnaptól pedig már Gasper Okorn vezetőedző irányítja a gyakorlást. Mostantól másfél hónap áll a rendelkezésünkre, hogy sikeresen felkészüljünk az új szezonra. Korán, teljes kerettel kezdtük el a munkát, elég időnk van dolgozni az október 3-i bajnoki rajtig. Az edzőmeccseink menetrendje még formálódik, valószínűleg öt-hat felkészülési mérkőzést játszunk és két felkészülési tornán is részt veszünk.

A Falco KC kerete gyorsan kialakult – és meglehetősen ütőképes állományt hozott össze a klubvezetés. Váradi Benedek, Perl Zoltán, Benke Szilárd, Doktor Péter, Dancsecs András, Sövegjártó Ábel és Kovács Benedek alkotja a magyar magot, míg De’Quon Lake, Kyan Anderson, Strahinja Milosevic, Devin Searcy és Evan Bruinsma a légiós sort.