A Sukothai Team versenyzője –91 kg-ban második a világranglistán

Jól szerepeltek a Sukothai Team Hátrányos Helyzetű Sportolókért Alapítvány sportolói a Nemzetek Csatája 5. profibox- és küzdősportgálán.

Hét ország – Magyarország, Üzbegisztán Ausztria, Izland, Szerbia, Afganisztán, Uganda – kick-boxosai és profi bokszolói vettek részt a nagyszabású gálán. Megyénkből a Sukothai Team több sportolója is indult a viadalon – és nagyon szép eredményeket értek el. Ahogy a gálákon megszokott, ezen a viadalon is valamennyi versenyzőnek egy meccse volt. Kick-boxban Catomió Emília – low kickben – kihívta egy korábbi ellenfelét, aki el is fogadta az invitálást, ám a meccs előtt meggondolta magát és visszalépett a küzdelemtől – így Emília nyert. Czinczás Fanni és Koroknai Roberta – szintén low-kickben – bemutató mérkőzésen vettek részt, mindkét összecsapás döntetlennel végződött. Császár Klaudia viszont egyhangú pontozással nyert osztrák ellenfelével szemben. Horváth Marcell WKF PRO-AM K1 Európa-bajnoki címmérkőzést vívott, szerb ellenfele a második menetig bírta, a vasi harcos technikai KO-val nyert.

Ezzel Marcell a WKF PRO-AM égisze alatt kiírt, profi karrier előtti utolsó címmérkőzését nyerte meg. A szombathelyi versenyző sikerével a WKF amatőr divíziójában (–91 kg-ban) a világranglista előkelő második helyére ugrott. Profi bokszban Iváncsics Péter mérkőzött, és vereséget szenvedett. A szintén szombathelyi Pap Gym sportolója, Tóth Balázs az első menetben KO-val nyert magyar riválisa ellen.