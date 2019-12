A súlyemelő-csapatbajnokságon szerzett bronzérmet a Haladás VSE

Akárcsak a tavalyi, az idei súlyemelő-csapatbajnokságon is bronzérmet szerzett a Haladás VSE együttese.

A két májusi – keleti és nyugati – selejtezőben részt vevő összesen 18 csapatból kilenc juthatott az országos döntőbe, amelyet vasárnap a fővárosban, a Testvériség SE otthonában rendeztek meg. Mint mindig, ott volt a mezőnyben a Haladás VSE is, Márkus Erzsébet és Ligeti Ferenc tanítványai ezúttal is az éremért szálltak harcba.

– Tavaly is bronzérmesek lettünk, most is a harmadik helyre volt esélyünk, és ezt a versenyzőink simán meg is szerezték, ügyesek voltak. A csapatversenyben a pontszámítás miatt jól kell taktikázni, hogy milyen súlyokra érdemes, kell menni. Minden jól sikerült – értékelt Márkus Erzsébet vezetőedző, szakosztályvezető.

A Haladás VSE 1005,149 Robi-ponttal szerezte meg a bronzérmet az 1360,108 pontos BKV Előre és az 1256,755 pontos Kecskeméti TE előtt. (A magyar szövetség már nem a hagyományos Sinclair-pontszámítást használja, hanem áttért az olimpiai kvalifikációs sorozatban is használatos Robi-pontszámításra, ahol az egyes súlycsoportokban elért összetett eredményeket az érvényben lévő világcsúcsokhoz viszonyítják. Fontos megjegyezni, hogy a Robi-pontszámítás Nagy Róbertnek, a nemzetközi szövetség korábbi technikai igazgatójának a nevéhez fűződik. A kétszeres Eb-ezüst- és -bronzérmes Nagy Róbert korábban a Haladás súlyemelője is volt.)

A Haladás VSE csapatának részeredményei. Női, 76 kg: Polgár Mirjam 180 (79, 101) kg – 253,741 Robi-pont. 81 kg: Bazsó Bianka 184 (80, 104) – 239,279. +87 kg: Gyürüs Barbara 186 (83, 103) – 164,904. Férfi, 81 kg: Cserpes Norbert 223 (98, 125) – 189,382. 89 kg: Szijártó Szabolcs 222 (96, 126) – 157,843.