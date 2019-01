A SZAK a saját nevelésű játékosokra épít

A Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels II. a harmadik, a Szombathelyi AK-Sportiskola a kilencedik helyen zárta az asztalitenisz NB I. Nyugati-csoportjának őszi szezonját.

A bajnokság fele, kilenc forduló telt el az asztalitenisz NB I. Nyugati-csoportjából, amelyben megyénket a Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels II., valamint a Szombathelyi AK-Sportiskola képviseli. A Celldömölk négy-négy győzelemmel és egy döntetlennel a negyedik helyen várja a bajnokság január 12-i folytatását. – Elégedettek lehetünk a szerepléssel, előzetesen az ötödik hely környékére vártuk a csapatot – mondta Iván Csaba, a celldömölkiek edzője. – Örömteli, hogy 18 esztendős fi am, Iván Bertold, valamint Baranyai Domonkos személyében két fi atal játékosunk van, mellettük Fekete Soma és Palatinus Martin a két elsőszámú játékosunk. Nehezen kezdődött számunkra a bajnokság, Fekete és Palatinus nehezen lendült játékba, hullámzó teljesítményt nyújtottak, de aztán ahogy elkapták a fonalat, jöttek az eredmények is. Fekete 75 százalékos, míg Palatinus 66 százalékos teljesítményt nyújtott – ami igazán jónak mondható. Dicséretes Iván Bertold és Baranyai játéka is, mindketten 40 százalék felett teljesítettek. Gondot Iván sérülése okozott, aki emiatt két találkozót is kihagyott. Ahogy vártuk, sok szoros mérkőzést vívtunk, ezek nagy része aztán döntetlennel is végződött. Viszont négy győzelmünk közül három – a Pécs II., a Budaörs II és a Postás elleni – sima volt. Egyedül a listavezető Mosonmagyaróvártól kaptunk ki, de ezért a vereségért nem tehetünk szemrehányást a fiúknak. Úgy vélem, amennyiben kitart a lendületünk, kulcsjátékosaink hozzák, amit tudnak, és a sérülések elkerülnek bennünket, a dobogón végezhetünk. Ez a kedvezőbb forgatókönyv, viszont ellenkező esetben sem hiszem, hogy ötödiknél rosszabb pozícióban zárunk.

A tabella kilencedik helyén tanyázó Szombathelyi AKSport iskola egy-egy győzelem és döntetlen mellett hét vereséget gyűjtött be. Mivel a bajnokságból az utolsó két helyezett búcsúzik, a vasiak egyelőre kiesőhelyen tanyáznak.

– Az történt, amit előzetesen vártam: sajnos U21-es játékosunk, Nagy Martin nem annyira erős, így szinte valamennyi találkozón hátrányból indulunk – mondta Szarka Tibor, a szombathelyiek szakosztályvezetője. – Ezt úgy lehetne kompenzálni, hogy másik három játékosunk – ifjabb Szarka Tibor, Szarka Zsolt, Németh Dávid – egyformán jól és egyenletesen teljesít – ám ez nem így van. Ez ugyanis egyetlen meccsen sem valósult meg az ősszel. Nem a játéktudásukkal van gond, hanem kicsit többet kellett volna készülniük a mérkőzésekre, többet kellett volna edzeniük. Elment egy fél szezon, tapasztaltabbak, rutinosabbak lettünk, így bízom bene, a tavasz jobban sikerül. Kiegyensúlyozott a mezőny, úgyhogy semmi sincs még veszve, remélem, azokat a szoros meccseket, amelyeket ősszel elveszítettünk, tavaszszal behúzzuk. Arra viszont büszkék vagyunk, hogy kizárólag saját nevelésű asztaliteniszezők alkotják csapatunkat. Ez ritka manapság az első két osztályban.

Az állás: 1. Mosonmagyaróvár 26 pont, 2. Tata 24, 3. Celldömölk II. 21, 4. Szondi SE 21, 5. Pécs II. 20, 6. Pénzügyőr 17, 7. Budaörs II. 14, 8. Pécs III. 13, 9. SZAK-Sportiskola 12, 10. Postás SE 10.

