A SZAK–Sportiskola otthon, a Celldömölk idegenben szerepelt

Az NB I-es férfi asztalitenisz-bajnokság idei első fordulójában a SZAK-Sport­iskola otthon, a Celldömölk II. idegenben kapott ki.

Honvéd Szondi SE–Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels II. 10-6. – Székesfehérvár, NB I-es férfi asztalitenisz-mérkőzés.

Páros: Domokos, Both–Fekete, Palatinus 0:3, Jakab, Engelmann–Baranyai, Iván B. 3:2 (1-1). Egyéni, 1. forduló: Jakab–Iván B. 3:2, Engelmann–Palatinus 0:3, Both–Baranyai 3:0, Domokos–Fekete 0:3 (3-3). 2. forduló: Jakab–Palatinus 3:1, Engelmann–Baranyai 3:2, Both–Fekete 0:3, Domokos–Iván B. 3:0 (6-4). 3. forduló: Jakab–Baranyai 3:0, Engelmann–Fekete 1:3, Both–Iván B. 3:1, Domokos–Palatinus 1:3 (8-6). 4. forduló: Jakab–Fekete 3:1, Engelmann–Iván B. 3:1 (10-6).

A párosok döntetlenre végződtek, majd az első fordulóban a fiatal Iván Bertoldnak két meccslabdája is volt a hazaiak legjobbja, Jakab Gábor ellen, ám végül kikapott. A kör után még döntetlen volt az állás, aztán a hazaiak a második fordulótól fokozatosan elléptek. A harmadik körben döntőnek bizonyult, hogy az addig veretlen két éljátékos, Jakab és Fekete Soma meccsén a székesfehérváriak asztaliteniszezője diadalmaskodott. Összességében a rutinosabb hazaiak kihasználták a hazai pálya előnyét. A bajnokságban most fordult elő először, hogy a celldömölkiek két fiatal játékosa egy meccset sem nyert. Győzött: Jakab 4, Both 2, Engelmann 2, Domokos 1, Jakab–Engelmann, illetve Fekete 3, Palatinus 2, Fekete–Palatinus.

Szombathelyi AK-Sportiskola–Tatai AC 4-10. – Szombathely, NB I-es férfi asztalitenisz-mérkőzés.

Páros: Németh D., ifj. Szarka T.–Krebs, Nagy B. 3:1, Szarka Zs., Nagy M.–Sipos, Bedő 0:3 (1-1). Egyéni, 1. forduló: ifj. Szarka T.–Nagy B. 0:3, Szarka Zs.–Bedő 2:3, Németh D.–Krebs 3:0, Nagy M.–Sipos 0:3 (2-4). 2. forduló: ifj. Szarka T.–Bedő 1:3, Szarka Zs.–Krebs 0:3, Németh D.–Sipos 2:3, Nagy M.–Nagy B. 0:3 (2-8). 3. forduló: ifj. Szarka T.-Krebs 2:3, Szarka Zs.–Sipos 3:1, Németh D.–Nagy B. 3:1, Nagy M.-Bedő 2:3. (4-10).

A döntetlenre végződött párosok után Szarka Zsolt a lehető legkisebb különbséggel veszített fontos találkozót Bedő Zoltán ellen, így már az első fordulóban vezetést szereztek a vendégek. A folytatásban aztán ifj. Szarka Tibor és Németh Dávid is elbukott egy-egy döntő szettes mérkőzést, ezzel tetemes előnyre tettek szert a tataiak. Csak 2-9-es állásnál kezdtek jobban játszani a szombathelyiek, talán pont azért, mert már nem volt esélyük. A sima vereséget azonban nem tudták elkerülni. Győzött: Németh D. 2, Szarka Zs. 1, Németh Dávid–ifj. Szarka Tibor, illetve Bedő 3, Sipos 2 Nagy B. 2, Krebs 2, Sipos–Bedő.