A Szedeák jön a Körmendhez

Három idegenbeli meccs után ezúttal hazai pályán szerepel az Egis Körmend kosárcsapata. A piros-feketék szerdán 16.30-tól a Naturtex- SZTE-Szedeák együttesét fogadják, a szabályoknak megfelelően továbbra is zárt kapuk mögött.

Jó passzban vannak a körmendi kosarasok, ezt jelzi múlt héten elért három bajnoki győzelmük. Idegenbeli meccs ide vagy oda, ezúttal nem zavarta a vasiakat, hogy nem saját pályájukon szerepelnek, Ferencz Csabáék Kaposváron, Debrecenben és Jászberényben is győztek. Ez jó alapot jelenthet a folytatáshoz, de Ziga Mravljak vezetőedző szerint nem szabad elbizakodniuk.

– A Szeged erős csapat, az elmúlt évekhez képest sokkal jobban teljesít az idei bajnokságban. Játékosai egyénileg is képzettek, és csapaként is nagyszerűn működnek. Jól ismerjük ellenfelünk irányítóját, Darrin Govenst, aki évek óta a magyar bajnokságban játszik, és szegedi csapatában is jól teljesít. A Szedeák két „magasembere”, Dickey és Dzeletovic is jól megállta eddig a helyét, úgyhogy komolyan kell vennünk a szerdai meccset. A Szegednek nincsenek rossz mutatói ebben a szezonban, kilenc lejátszott meccsel – öt győzelemmel és négy vereséggel – a tabella hetedik helyén áll. Bár nekünk sincs okunk panaszra, a hét találkozóból hatszor tudtuk győztesen elhagyni a pályát. Voltak kisebb egészségi problémák, sérülések a csapat körül az elmúlt héten, szerencsére a legtöbbet sikerült orvosolni. Nem lehet más a célunk, mint az, hogy győzzünk hazai pályán, még akkor is, ha a drukkereinkre nem számíthatunk a megszokott formában. A lényeg, hogy frissek legyünk, ami az elmúlt hét után nem könnyű, de nem is lehetetlen feladat – mondta a szlovén származású vezetőedző.

Kiemelt képünkön: Oroszi Bence, a Körmend saját nevelésű játékosa sikerrel vette az akadályokat a múlt heti bajnoki meccseken