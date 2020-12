A Szedeák meglepte a hullámzóan teljesítő Körmendet

Egy negyednyi jó játék után végül kikapott az Egis Körmend kosárcsapata hazai pályán a Szegedtől az NB I.-es bajnokság 1. fordulójából elhalasztott mérkőzésének pótlásán.

Villámrajtot vett az Egis Körmend, Taylor két könnyű duplája után Németh Ákos és Williams is hárompontost szerzett. Ezután is a házigazda maradt nagyobb lendületben, a Szedeáknál közel hét percet kellett várni az első kosárra. Kerpel-Fronius Gáspár talált be először a vendégeknél, mindjárt a triplavonaltól. Az etap végére összeszedte magát valamelyest Szeged, Keller Iván pontosan célzott távolról, de a jelentős – tízpontos –

különbség megmaradt a felek között az első kisszünetre. A második negyedben koncentráltabban kezdett a Szeged, ez meglátszott a pontálláson is (22-16). Mócsán triplája azonban megint növelte a különbséget. Az etap közepére közelebb ért ellenfeléhez a Szeged, ehhez kellett Kerpel-Fronius Balázs hárompontosa és Dickey zsákolása (29-26). Egy Mayer-duplával egy pontra olvadt a körmendi előny. Keller újabb hárompontosával meg már vezetett a Szeged (30-31). Kezdett komolyabb küzdelem kialakulni, most már jobb dobóformát mutatott a vendég, különösen Keller, akinek ötödik hárompontosa is könnyedén beesett. Takács korrigálta az eredményt a nagyszünetre egy hibátlan távolival, így ismét a hazaiaknál volt az előny (39-37).

A második félidő elején Taylor hibázta el a zsákolást, a Szeged viszont gyorsan e­galizált. Mielőtt még nagyobb lendületbe került volna a vendég, Mosely triplával segítette a Körmendet. De Keller továbbra is nagy formában kosarazott, így nem tudott meglépni a hazai együttes. Néhány másodperces különbséggel érték el a félszáz pontot a felek, innen a házigazda mozdult előbb Mosely jóvoltából. Di­ckey nagyon élt a meccsen, mellette Kerpel-Fronius és Keller sem hibázott távolról. Hétpontos előnyét nem igazán akarta feladni a Szeged, így védekezésben is komolyabban odatette magát. Thames lopta közelebb a piros-feketéket a záró etapra (55-60). Kétperces kosárcsend után megint Keller volt eredményes. Mócsán próbálta menteni a Körmend becsületét, de ez nem volt elég. Nyolcpontos előnye birtokában a Szeged lehetett nyugodtabb két és fél perccel a lefújás előtt (61-68). A

végjáték is a vendégeké volt. Most nem ültek a körmendi kosarak, szétesett, darabos volt a játék hazai oldalon. Az utolsó percben a büntetődobásoknál is javarészt jól célzott a Szeged, és előnyét megtartva meglepte a hullámzó teljesítményt nyújtó vasi együttest. A Körmend negyedszer játszott hazai pályán a szezonban, háromszor sikerült nyernie, most azonban a Szedeák keresztülhúzta számításait.

Hamarosan lehet javítani, hiszen szombaton újra hazai bajnokit játszanak a piros-feketék, a Sopron elleni mérkőzés 19.30-kor kezdődik, és az M4 Sport+-on élőben is lehet követni.

Jegyzőkönyv Egis Körmend–Naturtex-SZTE-Szedeák 74-80 (19-9, 20-28, 16-23, 19-20)

Körmend, zárt kapuk mögött, NB I.-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Győrfi P., Török R., Boros T.

Körmend: THAMES 20/3, Németh 7/3, Mócsán 7/3, Williams 4/3, TAYLOR 14. Csere: Takács 3/3, Ferencz 3/3, Tóth 2, Mosely 14/3, Oroszi –. Vezetőedző: Ziga Mravljak.

Szeged: Govens 7, Kerpel-Fronius G. 8/6, Brown 3, Dzeletovic 5, DICKEY 24. Csere: Kerpel-Fronius B. 7/3,Mayer 2, KELLER 24/24. Vezetőedző: Srecko Seculovic.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 10-0. 8. perc: 17-3. 14. perc: 27-18. 17. perc 29-26. 24. perc: 47-41. 27. perc: 52-50. 32. perc: 55-60. 37. perc: 59-65.

Kipontozódott: Brown (37.).

Kiemelt képünkön: Travis Taylor megtette a magáét, 14 pontot, 6 lepattanót szerzett