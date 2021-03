A szerencse is elpártolt a Körmendtől

Volt esélye az Egis Körmend kosárcsapatának arra, hogy nyerjen a Sopron KC vendégeként. Gyengébb első félidő után a második játékrészben visszajöttek a meccsbe a piros-feketék, de végül nem volt szerencséjük, így a Sopron behúzta a találkozót.

Nem kezdte jól a mérkőzést az Egis Körmend, hamar 10-0 állt az eredményjelzőn. Azonnal időt kellett kérnie Kocsis Tamásnak, aki megbízott edzőként egy meccs erejéig segítette a piros-feketéket. A rövid megbeszélés használt a vasi együttesnek, Taylor mozdította el holtpontról a vendégcsapatot. Nagy lendületben volt a Sopron, Borisov triplájával menetelt előre, de most már Mócsán távolija is behullott körmendi oldalon. Az 5. percben még mindig tíz pont volt a felek között (15-5), amely idővel még több lett, ugyanis nagyon jól célzott a házigazda. Mócsán tartotta életben a körmendi együttest, újabb hármasával valamelyest zárkózott a Rába-parti egység (20-12). Élt a lehetőséggel, és a könnyű kosarakat mind hibátlanul hozta a soproni együttes, így maradt is megnyugtató hazai előny az első kisszünetre (26-18).

A második etap Simons duplájával indult, de a következő támadásnál már hibázott az amerikai. Nagy figyelmet fordított védekezésére a hazai csapat, a Körmend büntetőkkel araszolt előre (29-22). Taylor jól megoldotta a feladatot palánk alatt, de hiába, mert Thompson igen gyorsan visszaállította a tízpontos különbséget (34-24). A negyed közepén Takács növelte a távolságot (41-28), aztán jött a tripla-dömping, Simons, Thompson, Thames és Halász is betalált távolról. A negyed hajárjában tizenöt pontos hátrányba került a Körmend (51-36). A nagyszünetig nem változtak a lényegi kérdések, bár Ferencz pontjaival valamelyest közelebb ért a Körmend (51-40).

Az öltözőből egy másik Körmend jött ki. A piros-feketék kihasználták az SKC hibáit, és a 24. percre egyenlőre hozták az eredményt (53-53). A hazaiaknál sokáig nem esett kosár, végül Elmore törte meg a rossz sorozatot, ezzel újra felvette a ritmust a Sopron. Rendezte sorait a házigazda, ezt jelezte a pontállás is (65-56). A soproni Takács harmadik triplájával ismét jelentősebb lett a különbség (68-56), de a Körmend újra indított egy rohamot és zárkózott négy pontra (68-64).

A záró játékrész nagy izgalmakat hozott. Az etap eleje a Körmendek sikerült jobban, a 32. percre a vasiak kapitánya, Ferencz fordította meg az eredmény (70-72). Öt perc volt hátra a meccsből, amikor még nem dőlt el semmi (74-75). Thompson igen jól célzott, döntő helyzetben is betalált a triplavonaltól. Döcögősebb lett most a játék, hol egyik, hol másik fél jutott büntetőhöz. A körmendi hátrányt Simons dolgozta le pillanatok alatt, ezzel egyenlő lett megint (79-79). Az utolsó percben egypontos vendég előnynél nem remegett meg a rutinos Borisov keze (86-84). A hárompontos után két hibátlan büntető is jött a montenegrói játékostól, de Thames még korrigálni tudta az eredményt egy triplával (88-87). A végén a szerencse is a házigazda mellé pártolt, Elmore zárta le a találkozót egy sikeres büntetővel, így kétpontos hazai siker született.