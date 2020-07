A színvonalas fogathajtóversenyen ifj. Szájer József végzett az élen

Bár a vadászhajtást elmosta az eső, a szervezők mégis méltán mondhatják, hogy nagyszerűen sikerült a XIV. Jakab-búcsúi fogathajtóverseny.

A Jakab-búcsú napján hagyományosan fogathajtóversenyt is rendeznek Gencsapátiban. Az idei kicsit más volt, mint az eddigiek. Ugyanis meghívásos verseny helyett pontszerző viadallá lépett elő – ezzel is segítve, hogy koronavírus-járvány ide vagy oda, az országos bajnokságra történő kvalifikáció igazi megyei megmérettetések alapján dőljön el. Nemcsak a résztvevők, hanem a nézők száma is jelezte, hogy a kényszerű elzártság után nagyon ki vannak éhezve az emberek a közösségi élményekre. Sokan vettek részt a búcsúi programokban, és csodálták meg a gyönyörű lovakat megszelídítő hajtók produkcióit a rendezvény új helyszínén – amely szintén nagyszerűen vizsgázott.

Az akadályhajtásban 31 kettes- és három egyesfogat állt rajthoz. Utóbbiak bemutató jelleggel. A kettesfogatoknál viszont nagy volt a küzdelem. A 740 méter hosszú, színvonalas pályát öten tudták mindkét fordulóban hibátlanul teljesíteni. Közöttük még egy kör, az összevetés döntött. A végső győzelmet Vas megyei fogatos, a Katafai Lovas SE ver­senyzője, ifj. Szájer József szerezte meg – az összevetésben is hibátlanul teljesített. A másik két dobogós helyre zalaiak kerültek, a második Szalár Róbert, a harmadik Pózvék István lett (mindkettő Zalalövő és Környéke LSE). A 31 fős mezőnyben a házigazda Főnix SE képviselője, a gencsi fogathajtó verseny motorja, szervezője, Geröly Tibor lett a második legeredményesebb Vas megyei versenyző, hetedikként zárt. A harmadik legjobb vasi pedig Fülöp Roland (Szeleste és Pósfa Községek SE) megelőzve az első, a hegyhátszentjakabi fordulóban harmadik Komálovics Ottót (Lukácsházi SE). Előbbinek 11., utóbbinak 12. lett a végső helyezése a Vas, Zala, Somogy, Bács-Kiskun, Veszprém, Győr-Moson-Sopron megyéből, sőt Szlovákiából is érkezett kettesfogatok között.

Sajnos a második versenyszámot, a vadászhajtást már nem sikerült megrendezni, mert a pályabejárásnál rákezdett az eső, és már nem is állt el. Így elmaradt összes fogat látványos felvonulása, de az eredményhirdetés nem. A tribünön azt is megejtették, a kitartó nézők sátor alól követhették az eseményeket. Ahogy a tombolasorsolást is, ahol a támogatóknak köszönhetően rengeteg ajándék – köztük póniló, kecske és bárány is – talált új gazdára.

A Vas megyei kvalifikációs sorozat élmezőnye: 1. ifj. Szájer József 28 pont, 2. Geröly Tibor 20, 3. Komálovics Ottó 18, Fülöp Roland 14.

Jelen állás szerint még egy fordulót rendeznek, augusztus 20-án, Pornóapátiban.