A SZoESE női kosárcsapata edzésben van, de nem teremben

A Szombathelyi Egyetemi SE amatőr NB I-es női kosárlabdacsapata edzésben van – de sok a bizonytalanság a klub háza táján.

Amikor március közepén a szövetség – eredményhirdetés, kiesők, bajnokok nélkül – félbeszakított a kosárlabda-bajnokságokat, a remek szezont futó SZoESE éppen harcban állt a felsőházi rájátszásért. A játékosok egy ideig egyéni edzéstervek alapján végezték a munkát, bő egy hete viszont már labdás edzéseket is vezényel csapatának Szabó László edző.

-Egyéni edzésterv alapján továbbra is futnak, erősítenek a lányok, ám végre végezhetünk munkát a szabadban, kis csoportokban dolgozunk a Sugár úti kosárlabdapályán – árulta el Szabó László. – Sajnos az egyetem nincs nyitva, így a megszokott környezetünkben nem edzhetünk – és nem is tudjuk, hogy mikor nyit ki az egyetemi csarnok. Úgy tűnik, hogy a játékosállományunk nem változik jelentősen a nyáron, folytathatjuk azt a munkát, amely már a mögöttünk hagyott csonka szezonban is egyre szebb győzelmeket eredményezett. Szabó-Haklits Zsuzsanna és Molnár Anna kellemetlen sérülésekkel küszködött az elmúlt időszakban, mindketten felépültek, bízom benne, hogy a jövőben is számíthatok rájuk – mindketten fontos játékosai a keretnek. Abban is bízom, hogy a szabadtéri szezon egy része azért megmenekül. Tavaly ezüstéremmel zártuk a B33-as sorozatot, idén is szeretnénk rajthoz állni, talán júliusban, vagy augusztusban már lehet versenyeket, tornákat rendezni – bár erről még nem kaptunk hivatalos értesítést.

-De amúgy is sok bizonytalansággal kell megküzdenünk – folytatta Szabó László. – Nem tudjuk, mikor kezdődik a bajnokság. Mint ahogyan azt sem, mekkora lesz az amatőr NB I-es női mezőny, hogyan alakul a versenynaptár, vagy például a csoportbeosztás. Ahogyan hallom, sok csapat küzd a koronavírus-járvány okozta gazdasági, anyagi problémával. Nálunk sem túl rózsás a helyzet, nem tudjuk például, hogy hogyan alakul a TAO-pályázatunk. Egyelőre még nem volt vezetői megbeszélés a klubnál – néhány nap múlva talán okosabbak leszünk. Mi szeretnénk folytatni a munkát, szeretnénk kosarazni.