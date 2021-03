A Szolnok nyerte a rangadót – Szinte végig a Falco KC irányított, ám az utolsó pillanatban elbukott

A Szolnoki Olajbányász vendégeként bukott rangadót, kiélezett meccset a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I-es kosárcsapata.

A negyedik fordulóból elmaradt meccset pótoltak a felek. Az első fogadta a másodikat – két alapszakasz-győzelemre hajtó csapat lépett pályára. A rangadót a szolnokiaktól Gibson hagyta ki (így is maradt négy légiósa a házigazdának), míg a vasiaktól Lak. A Falcónál a sérülésből visszatérő, az elmúlt időszakban alig edző Bruinsma vállalta a játékot.

Idegesen, sok hibával kezdtek a csapatok. Felváltva került a gyűrűbe a labda – szerényen csorogtak a pontok. Keller és Váradi is betalált távolról, kicsit meglépett a Falco (4. perc: 4-8). Aztán a házigazda is belelendült. Szoros eredményt mutatott a tábla (7. perc: 11-14). Érezhetően felkészültek egymásból a felek, gyötörték egymást becsülettel. Bruinsma rögtön egy hármassal tért vissza a Falcóba. Gasper Okorn nem volt elégedett a játékvezetés színvonalával, a bírók technikaival fegyelmezték. A csapata viszont nem zökkent ki a ritmusból, szervezetten játszott, négy ponttal megnyerte az első negyedet. Próbált agresszívabb játékra váltani a Szolnok, de a Falco kontroll alatt tartotta a meccset. Közben kezdett élesedni, keményedni a csata. Fegyelmezetten játszott a Falco – és remekül lepattanózott. Tíz pont fölé hízott a szombathelyi fór (14. perc: 18-30). Barac és Perl kapta el a fonalat, de alapvetően megosztoztak a pontokon a vasi játékosok. Időkérés után felpörgette a játékát a Szolnok, kezdett zárkózni – de ehhez az is kellett, hogy sorra maradtak ki a tiszta távoli dobások szombathelyi oldalon (17. perc: 28-36). A Falco is időt kért. Kovács Benedek triplája jókor jött. A félidő hajrája küzdelmesre sikeredett, rohanós kosárlabdával, kihagyott helyzetekkel. Végül hatpontos szombathelyi vezetésnél vonultak pihenőre a csapatok (20. perc: 33-39).

A második félidőt is erős tempóban, váltott pontokkal kezdték a csapatok. Futottak és tüzeltek – de nem mindig találtak gyűrűbe. A Szolnok ott loholt ellenfele nyomában, de a vasi együttes nem hagyta magát, amikor kellett, valaki mindig betalált – általában Váradi (25. perc: 39-47). Büntetőkkel zárkózott az Olaj, és Cakarun ontotta a pontokat. Kisebb gödörbe került a Falco – de érkezett Perl, és lendített csapata szekerén (28. perc: 46-53). Sőt, a hazai irányító, Warner rövid időn belül két sportszerűtlen hibát is elkövetett, ki lett állítva! Kilenc pontos szombathelyi előnyről kezdődött a negyedik negyed (30. perc: 51-60). A Szolnok nagy lendülettel tért vissza a kisszünetről, ismét felzárkózott (32. perc: 58-64). De a Falco, mint már oly sokszor a mérkőzésen, ismét visszaverte a támadást. Bruinsma triplája után kénytelen volt időt kérni a Szolnok (33. perc: 58-69). Az Olaj ismét nekiesett a Falcónak – két hazai tripla is célba ért egymás után. Megint elolvadt a szombathelyi előny, Okorn mester is időt kért. De jött az újabb hazai tripla, egyenlített a házigazda (35. perc: 69-69). Parádésan dobott távolról az Olaj. Váltott vezetéssel közeledett hajrá (37. perc: 75-75). Az utolsó bő egy percnek egálról futottak neki a csapatok (77-77). Barac triplája nem ért célba. A szolnoki támadást viszont éppen Barac akasztotta meg, labdát szerzett. Harminc másodperccel a vége előtt Okorn mester ismét időt kért. Bruinsma tisztán dobott, de kimaradt a hármas. Ahogyan ilyenkor kell, Váradi faultolt (még csak három csapathibánál járt a Falco), azonban a megmozdulását – meglepetésre – a játékvezetők sportszerűtlennek ítéltek. Így négy másodperccel a vége előtt büntetőhöz jutott az Olaj – és maradt nála a labda. Badzin nem hibázott. Eldőlt a rangadó – kár, hogy a játékvezetők követeltek maguknak főszerepet a végén.

A Falco szinte végig kézben tartotta a meccset, az utolsó pillanatban azonban kicsúszott a kezéből a győzelem.