A Szolnokot elhagyó center 2016 után újra a körmendiek szerelését ölti magára

Két új érkezőt jelentett be az Egis Körmend kosárcsapata. A válogatott Tóth Norbert visszatért a piros-feketékhez, emellett egy új légióst is igazolt a vasi klub Wesley Persons Jr. személyében. A koszovói Erjon Kastratitól viszont megvált a Rába-parti együttes.

Tóth Norbert a szezon végéig szerződött a piros-feketékhez, a center a Tisza-partjáról tette át székhelyét a Rába-partjára. A válogatott játékos nem először ölti magára a körmendi mezt, 2016-ban tagja volt kupagyőztes csapatnak, amelyben együtt játszott Ferencz Csabával és Németh Ákossal. Tóth Szolnokon kezdte a szezont, február elején viszont saját kérésére távozott.

– Szeretném tisztázni, hogy én kezdeményeztem a szerződésem felbontását a Szolnoki Olajbányásznál. Nem voltam megelégedve a saját teljesítményemmel, és a rám osztott szerepkörben nem tudtam igazán a csapat hasznára lenni. Örülök, hogy a kezdeti nehézségek ellenére sikerült korrekt módon elválnunk. Nagyon sokat számít nekem, hogy újra egy csapatban játszhatok majd Fepuval. Miután a Körmend megkeresett, hamar meg is állapodtunk. Hatalmas bizonyítási vágy van bennem, mindent meg fogok azért tenni, hogy hasznos és eredményes tagja legyek a csapatnak, s újra Vas megyei döntő legyen a bajnokság végén.

A másik érkező Wesley Persons Jr. Erjon Kastratit váltja a Körmendnél. Az amerikai játékos egyetemi évei alatt ugyanúgy a Troy Trojans csapatában kosarazott, mint Jordon Varnado. Három éven át csapattársak is voltak. Persons 1995. augusztus elsején született, 191 centiméter magas, súlya 88 kilogramm. Családjában komoly hagyományai vannak a kosárlabdának, hiszen édesapja, Wesley Person és nagybátyja, Chuck Connors Person is NBA-játékos volt, utóbbi 2017-ig edzőként is dolgozott.

Matthias Zollner vezetőedző nagyon optimistán néz az igazolások elé.

Keller Ákos távozása után folyamatosan figyeltük, hogy kivel tudnánk helyettesíteni. Most adódott lehetőség, hogy Tóth Norbertet leigazoljuk. Azt gondolom, segítségünkre lesz, hiszen magas emberről van szó, akivel bővül a palánk alatti keretünk. Nagyon tapasztalt, rutinos játékos, aki trófeát is szerzett az Egis Körmenddel. Kiválóan alkalmas arra a játékra, amit én szeretek és várok a csapatomtól. Belső embereink, különösen Travis Taylor és Jordon Varnado nagyon sokat vállaltak, így nekik szükséges besegíteni. Norbira valószínűleg négyes poszton is számítunk majd.

A másik igazolásunkkal kapcsolatban elöljáróban annyit, felbontottuk Erjon Kastrati szerződését, aki csupaszív játékkal, odaadó munkával segítette csapatunkat hat hónapon keresztül, és ezt köszönjük neki. Wesley személyében sikerült egy olyan játékost találnunk, aki illik a rendszerünkbe, képességeit már egyetemi évei alatt is megmutatta. Látszik, hogy jól dob, jól bánik a labdával, de nemcsak támadásban, hanem védekezésben is harcos játékra képes. A múlt szezonban Olaszországban játszott, most Chiléből érkezik. Az ottani bajnokság ugyan nem a legjobb a világon, de az biztos, hogy megfelelő formában érkezhet onnan, hiszen játékban volt. Jordon Varnadót is kifaggattuk, hiszen együtt játszottak három szezonon át. Nemcsak a játéktudásáról, hanem arról is, hogy milyen ember, hiszen nagyon fontos, hogy ebből a szempontból is passzoljon a csapatunkba.

Wesley Persons Jr. csütörtökön érkezik Körmendre, ahol azonnal munkába áll. Az amerikai szerződése a szezon végéig szól.