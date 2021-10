A Szolnokot is elverte a Falco

Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 4. fordulójában a Falco KC Szombathely nagy csatában gyűrte le, a hajrában őrölte fel a Szolnokot – és nyert 82-69-re.

A címvédő, kupagyőztes Falco három sima győzelemmel kezdte a szezont: a Pécs , az Alba és a Sopron szemernyi problémát sem jelentett. A Szolnok a Szegedet nagy csatában gyűrte le, Pakson viszont simán nyert – két veretlen, jó formában lévő gárda találkozott egymással. A két élcsapat az elmúlt években amúgy rendre feszült, parázs csatákat vívott egymással. E tekintetben a csúcsot kétségtelenül a tavalyi bajnoki döntő jelenti, amikor a Falco kiélezett, rengeteg visszhangot kiváltó ötmeccses párharcban 3-2 arányban bizonyult jobbnak. A két klub hasonló utat járt be a nyáron: együtt tartott a keret gerincét.

Parádés tempóban kezdte a meccset a Falco – ráadásul szigorú védekezéssel, pontos támadójátékkal. Golomán zsákolása után már 9-0-át mutatott az eredményjelző. Somogyi is nagyon élt. Egyszerűen állva hagyta ellenfelét a házigazda (5. perc: 12-4). Időkérés után az Olaj rendezte a sorait, szívós küzdelemben visszajött a meccsbe. A szombathelyiek sok büntetőt kihagytak, nem jöttek a triplák sem. Szoros küzdelemnek vetett véget a negyed végét jelző sípszó – a jó kezdés ellenére „csak” 5 ponttal nyerte meg a játékrészt a szombathelyi alakulat. A második etap eleje viszont a nagyszerűen védekező, labdaszerzésekből gyors támadásokat vezető Szolnoké volt – fordított is az Olaj (12. perc: 21-22). A folytatásban felváltva került a gyűrűbe a labda. Perl Zoltán húzta a Falco szekerét, a vendégeknél Subotic vállalta magára a vezér szerepét. (16. perc: 26-27). Nagyon gyengén dobott a Falco, remekül küzdött a Szolnok. Időt kért a hazai kispad, változott is a játék képe, ismét magához ragadta az irányítást a házigazda. Váradi szerzett fontos pontokat, Benke pedig hosszú idő után ismét szombathelyi triplát jegyzett (18. perc: 36-32). Belelendült a Falco, megnyomta az etap hajráját, végül 7 pontos vezetéssel vonulhatott nagyszünetre (20. perc. 41-34).

Váltott pontok vezették fel a második félidőt, de kezdett zárkózni a Szolnok (24. perc: 47-43). Mindkét csapat jól, szigorúan védekezett, a támadójátéka viszont az Olajnak működött jobban (26. perc: 48-48). De a szolnoki egyenlítés után jött egy Váradi-tripla, majd egy Benke-zsákolás – ismét visszaverte ellenfele felzárkózás kísérletét a Falco (52-48). Időt kért a vendég, és sikerült is szorossá tenni a hajrát. És olyan történt a Falcóval, ami az idei szezonban még egyszer sem: maradt izgalom a negyedik negyedre (30. perc: 58-53). A Falco ment bele élesebben a záró etapba, Váradi vezetésével 10 pontra tornázta az előnyét (32. perc: 63-53). Az Olaj azonban nem adta fel, és sokadszor is felzárkózott (36. perc: 68-63). A Falco nem fáradt, még a hajrában is gyilkos iramot diktált, és rendre ellépett tíz pont körüli fórra (37. perc: 73-63) – amikor kellett, valaki mindig megrázta magát hazai oldalon (Perl, Váradi, Benke, vagy Keller). Fogyott az idő, higgadtan kosárlabdázott a házigazda, nem adott már esélyt ellenfelének – végül megnyerte a rangadót.

Az utolsó percekben nem bírta tartani a lépést az Olaj, csak felőrölte ellenfelét a Falco.

Falco KC Szombathely – Szolnoki Olajbányász 82-69 (21-17, 20-17, 17-19, 24-16).

Szombathely, 2815 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur T., Tóth C., Minár L.

Falco: Váradi 12, Somogyi 10/3, Benke 15/9, Golomán 10/3, Keller 4. Csere: Perl 20/3, Barac 9, Clark 2, Verasztó -. Edző: Milos Konakov.

Szolnok: Rogic 10/6, Pallai 5/3, Cummings 7/3, Subotic 16/6, Cakarun 12. Csere: Rudner 9/3, Zsíros 3/3, Badzim 3/3, Taiwo 2, Kovács P. 2. Edző: Gasper Potocnik.

Az eredmény alakulása. 3. perc. 9-0. 5. perc: 12-4. 9. perc: 28-14. 12. perc: 21-22. 16. perc: 26-27. 18. perc: 36-32. 20. perc: 41-34. 24. perc: 47-43. 26. perc: 48-48. 30. perc: 58-53. 32. perc: 63-53. 36. perc: 68-63. 37. perc: 73-63. 39. perc: 79-69.

Kipontozódott. Badzim (40.).